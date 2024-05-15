«Дыра в стене»: легендарное логово бандитов в Вайоминге

Географически перевал был идеальным местом для преступников, чтобы скрываться от властей и уходить от них. Его было легко защищать, и никто не мог проникнуть туда, не будучи обнаруженным теми, кто уже там находился.

На перевале разбойники создали целую инфраструктуру и спрятали припасы, которые позволили им содержать собственных лошадей и скот. Разбойники также построили загон, конюшню и множество хижин. По оценкам, у каждой банды было как минимум одно или два таких сооружения, разбросанных по всей территории.

По иронии судьбы, банды, использовавшие «Дыру в стене», более уважительно относились к своим собственным законам, которые они создали там, чем где-либо за пределами лагеря.

В эти правила входило, как решать споры с другими бандами и следить за тем, чтобы не воровать припасы соседей. Всё это было основано на общем соглашении и взаимном уважении: у коалиции не было общего лидера.