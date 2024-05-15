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«Дыра в стене»: легендарное логово бандитов в Вайоминге

«Дыра в стене»: легендарное логово бандитов в Вайоминге

Автор:
15 мая 2024 10:56
Сообщество : Истории
Метки: Дикая банда   банда   вид   дыра в стене   история   логово   перевал   преступник   природа   убежище   
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Лист можно отлично спрятать в лесу, бриллиант неплохо сливается с водой. А бандиты прекрасно помещаются в дыре.

Банда «Дыра в стене» – банда преступников на американском Диком Западе, получившая свое название от убежища, расположенного на перевале под названием Дыра в стене в Вайоминге. Многие преступники сделали это колоритное место своим логовом и домом.

Сама банда представляла собой не одну большую организованную группу преступников, а несколько различных группировок. Разные банды образовали коалицию, но редко действовали вместе. Изредка выезжали на дело друг с другом, но обычно встречались только тогда, когда все одновременно находились в укрытии.

Географически перевал был идеальным местом для преступников, чтобы скрываться от властей и уходить от них. Его было легко защищать, и никто не мог проникнуть туда, не будучи обнаруженным теми, кто уже там находился.

На перевале разбойники создали целую инфраструктуру и спрятали припасы, которые позволили им содержать собственных лошадей и скот. Разбойники также построили загон, конюшню и множество хижин. По оценкам, у каждой банды было как минимум одно или два таких сооружения, разбросанных по всей территории.

По иронии судьбы, банды, использовавшие «Дыру в стене», более уважительно относились к своим собственным законам, которые они создали там, чем где-либо за пределами лагеря.

В эти правила входило, как решать споры с другими бандами и следить за тем, чтобы не воровать припасы соседей. Всё это было основано на общем соглашении и взаимном уважении: у коалиции не было общего лидера.

В банде было много известных людей своей эпохи. Среди самых знаменитых – Буч Кэссиди и его «Дикая банда», а также Джесси Джеймс.

В «Дикой банде» были Буч Кэссиди, Сандэнс Кид, Элзи Лэй, Тал Тексан, Лора Буллион, Бон Микс и братья Робертс. Здесь было много других группировок, но мало кто из них имел в своём составе столько знаменитостей. Дурная слава приходит со временем, а у большинства преступников жизнь была весьма короткой, чтобы должным образом прославиться.

Однажды владелец местного ранчо разогнал оккупировавший его пастбища скот, который принадлежал банде.  

Это событие получило название «Бой у Дыры в стене». Так тайное место было раскрыто.

Все встало на свои места в 1897 году, когда Боб Дивайн, работник компании CY Cattle Company, собрал людей с близлежащих ранчо, чтобы противостоять бандам. Однако до бандитов из «Дыры в стене» дошли слухи, и они прислали записку, в которой говорилось следующее:  «Не суй сюда больше свою проклятую седую голову, если не хочешь, чтобы её отстрелили».

Но Дивайн не пал духом и призвал своих сторонников не сдаваться и не отступать. Он заручился поддержкой владельцев и ковбоев многих ранчо, инспектора по животноводству и заместителя маршала США по имени Джо Лафорс.

Отряд миновал ранчо, которое чаще всего использовалось бандой, и, пройдя около 5 километров, наткнулся на трёх бандитов - Боба и Эла Смитов и Боба Тейлора.

У Дивайна и Смита уже случилась стычка. И напряжение столь явно ощущалось между ними, что казалось, будто сам воздух вибрирует. Дивайн спросил, не видели ли они в окрестностях его скот. Один из братьев Смитов, как говорят, ответил: «Ни одной проклятой животины». Смит решил, что Дивайн собирается достать пистолет, и открыл огонь. Это привело к открытой перестрелке. Начался хаос: взлетела пыль, заржали оглушённые лошади, закричали люди.

Когда стрельба прекратилась, и дым рассеялся, Боб Смит лежал на земле с пулей в спине. Боб Дивайн выжил, но его лошадь была застрелена, а сын ранен. Элу Смиту удалось спастись, получив лишь небольшое ранение в руку. Боб Тейлор был схвачен и доставлен в близлежащую тюрьму, после чего его отпустили.

Но секрет «Дыры в стене» стал известен. И убежище больше не защищало бандитов. Воодушевлённый собственным успехом, Дивайн вернулся снова во главе отряда хорошо вооружённых людей.

Этот рейд также был успешным, и отряду удалось отбить несколько сотен голов скота. Многие члены банды наблюдали за происходящим, но ничего не могли поделать.

С 1860-х годов и примерно до 1910 года перевал использовался многочисленными бандами. В настоящее время он и окружающая его область Мидл-Форк занимают около 32 500 гектаров общественных земель, которые находятся в ведении штата.

Банда «Дыра в стене» сохранила свою дурную славу, фигурируя в многочисленных вестернах, таких как «Три разбойника», «Кот Балу» и «Буч Кэссиди и Санденс Кид». И даже мультсериалах «Хороший, плохой и Тигруля» и «Скуби-Ду! Таинственные приключения».

Банды Дикого Запада остались в прошлом. Но это не значит, что сегодня можно  просто так взять и прийти в «Дыру в стене». Перевал остаётся удалённым, труднодоступным и уединённым местом, которое может быть опасным для неподготовленного человека. Зато с вершины открывается крутой подъём по сыпучим породам и роскошный вид на земли, которые были свидетелями наполненного криминальной романтикой прошлого.

Источник:

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Метки: Дикая банда   банда   вид   дыра в стене   история   логово   перевал   преступник   природа   убежище   
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DuckTales 39 минут назад
Блин, тема интересная , но как-то скомкано ...
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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