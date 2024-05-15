«Дыра в стене»: легендарное логово бандитов в Вайоминге

Лист можно отлично спрятать в лесу, бриллиант неплохо сливается с водой. А бандиты прекрасно помещаются в дыре.
Банда «Дыра в стене» – банда преступников на американском Диком Западе, получившая свое название от убежища, расположенного на перевале под названием Дыра в стене в Вайоминге. Многие преступники сделали это колоритное место своим логовом и домом.
Сама банда представляла собой не одну большую организованную группу преступников, а несколько различных группировок. Разные банды образовали коалицию, но редко действовали вместе. Изредка выезжали на дело друг с другом, но обычно встречались только тогда, когда все одновременно находились в укрытии.
Географически перевал был идеальным местом для преступников, чтобы скрываться от властей и уходить от них. Его было легко защищать, и никто не мог проникнуть туда, не будучи обнаруженным теми, кто уже там находился.
На перевале разбойники создали целую инфраструктуру и спрятали припасы, которые позволили им содержать собственных лошадей и скот. Разбойники также построили загон, конюшню и множество хижин. По оценкам, у каждой банды было как минимум одно или два таких сооружения, разбросанных по всей территории.
По иронии судьбы, банды, использовавшие «Дыру в стене», более уважительно относились к своим собственным законам, которые они создали там, чем где-либо за пределами лагеря.
В эти правила входило, как решать споры с другими бандами и следить за тем, чтобы не воровать припасы соседей. Всё это было основано на общем соглашении и взаимном уважении: у коалиции не было общего лидера.
В банде было много известных людей своей эпохи. Среди самых знаменитых – Буч Кэссиди и его «Дикая банда», а также Джесси Джеймс.
В «Дикой банде» были Буч Кэссиди, Сандэнс Кид, Элзи Лэй, Тал Тексан, Лора Буллион, Бон Микс и братья Робертс. Здесь было много других группировок, но мало кто из них имел в своём составе столько знаменитостей. Дурная слава приходит со временем, а у большинства преступников жизнь была весьма короткой, чтобы должным образом прославиться.
Однажды владелец местного ранчо разогнал оккупировавший его пастбища скот, который принадлежал банде.
Это событие получило название «Бой у Дыры в стене». Так тайное место было раскрыто.
Все встало на свои места в 1897 году, когда Боб Дивайн, работник компании CY Cattle Company, собрал людей с близлежащих ранчо, чтобы противостоять бандам. Однако до бандитов из «Дыры в стене» дошли слухи, и они прислали записку, в которой говорилось следующее: «Не суй сюда больше свою проклятую седую голову, если не хочешь, чтобы её отстрелили».
Но Дивайн не пал духом и призвал своих сторонников не сдаваться и не отступать. Он заручился поддержкой владельцев и ковбоев многих ранчо, инспектора по животноводству и заместителя маршала США по имени Джо Лафорс.
Отряд миновал ранчо, которое чаще всего использовалось бандой, и, пройдя около 5 километров, наткнулся на трёх бандитов - Боба и Эла Смитов и Боба Тейлора.
У Дивайна и Смита уже случилась стычка. И напряжение столь явно ощущалось между ними, что казалось, будто сам воздух вибрирует. Дивайн спросил, не видели ли они в окрестностях его скот. Один из братьев Смитов, как говорят, ответил: «Ни одной проклятой животины». Смит решил, что Дивайн собирается достать пистолет, и открыл огонь. Это привело к открытой перестрелке. Начался хаос: взлетела пыль, заржали оглушённые лошади, закричали люди.
Когда стрельба прекратилась, и дым рассеялся, Боб Смит лежал на земле с пулей в спине. Боб Дивайн выжил, но его лошадь была застрелена, а сын ранен. Элу Смиту удалось спастись, получив лишь небольшое ранение в руку. Боб Тейлор был схвачен и доставлен в близлежащую тюрьму, после чего его отпустили.
Но секрет «Дыры в стене» стал известен. И убежище больше не защищало бандитов. Воодушевлённый собственным успехом, Дивайн вернулся снова во главе отряда хорошо вооружённых людей.
Этот рейд также был успешным, и отряду удалось отбить несколько сотен голов скота. Многие члены банды наблюдали за происходящим, но ничего не могли поделать.
С 1860-х годов и примерно до 1910 года перевал использовался многочисленными бандами. В настоящее время он и окружающая его область Мидл-Форк занимают около 32 500 гектаров общественных земель, которые находятся в ведении штата.
Банда «Дыра в стене» сохранила свою дурную славу, фигурируя в многочисленных вестернах, таких как «Три разбойника», «Кот Балу» и «Буч Кэссиди и Санденс Кид». И даже мультсериалах «Хороший, плохой и Тигруля» и «Скуби-Ду! Таинственные приключения».
Банды Дикого Запада остались в прошлом. Но это не значит, что сегодня можно просто так взять и прийти в «Дыру в стене». Перевал остаётся удалённым, труднодоступным и уединённым местом, которое может быть опасным для неподготовленного человека. Зато с вершины открывается крутой подъём по сыпучим породам и роскошный вид на земли, которые были свидетелями наполненного криминальной романтикой прошлого.
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