Ущелье Шанклин Чайн и его история

Выдержка из «Красот острова Уайт», опубликованная С. Хорсли в 1828 году:

Входя в ущелье с берега, мы проходим вдоль одной стороны, неровной и бесплодной; через которую бедный рыбак проложил извилистую тропинку; в то время как внизу журчащий ручей прокладывает себе путь к океану, который изливает свои бурлящие воды к его подножию и расстилает перед ним свои бескрайние просторы. С другой стороны утёс плодороден, покрыт нависающими деревьями и кустарниками, украшен аккуратным коттеджем и небольшой деревенской гостиницей. Примерно посередине находится небольшой скалистый хребет: и тропинка теперь ведёт серпантином к месту ужасающего величия, образованному огромными массами материи с каждой стороны и шелестом небольшого каскадного водопада, который ниспадает с вершины хребта и проходит между тёмными нависающими утёсами.