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Ущелье Шанклин Чайн и его история

Ущелье Шанклин Чайн и его история

Автор:
09 мая 2024 10:32
Сообщество : Факты
Метки: Британия   Уайт   Шанклин Чайн   долина   достопримечательность   история   лощина   природа   ущелье   
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Это поросшее густыми лесами и изрезанное ручьями ущелье в городе Шанклин на британском острове Уайт вдохновляло поэтов, контрабандистов и солдат, не теряя при этом своей прелести. И продолжает успешно это делать и по сей день.

Созданная речными водами, изящно начертившими её глубины, природная красота и уединённые дикие места Шанклин Чайна в Англии использовались для самых разных целей – от контрабанды до военной подготовки, поисков вдохновения и духовной медитации.

«Чайн» – это местечковое слово, малоупотребительный термин, описывающий речную долину с крутыми стенами, и именно такой пейзаж характерен для Шанклин Чайна. Вытесанная из мягкого песчаника, с небольшим ручьём и завесами водопадов, эта долина стала привлекать посетителей в начале 1800-х годов, когда через неё была проложена тропа. Такие известные писатели и ценители прекрасного, как Джейн Остин и Уильям Китс, посещали это чудо природы и с любовью писали о своём пребывании здесь. В частности, известно, что Китс написал некоторые из своих величайших произведений во время пребывания в Шанклине.

Выдержка из «Красот острова Уайт», опубликованная С. Хорсли в 1828 году:

Входя в ущелье с берега, мы проходим вдоль одной стороны, неровной и бесплодной; через которую бедный рыбак проложил извилистую тропинку; в то время как внизу журчащий ручей прокладывает себе путь к океану, который изливает свои бурлящие воды к его подножию и расстилает перед ним свои бескрайние просторы. С другой стороны утёс плодороден, покрыт нависающими деревьями и кустарниками, украшен аккуратным коттеджем и небольшой деревенской гостиницей. Примерно посередине находится небольшой скалистый хребет: и тропинка теперь ведёт серпантином к месту ужасающего величия, образованному огромными массами материи с каждой стороны и шелестом небольшого каскадного водопада, который ниспадает с вершины хребта и проходит между тёмными нависающими утёсами.

Глубины лощины также предоставили прекрасную возможность для контрабандистов, которые начали перевозить свои незаконные товары по невидимому участку лесистой расщелины. В конце концов, чтобы пресечь эту практику, внутри были построены сторожевые башни.

Во время Второй мировой войны Чайн был взят под охрану и использован для военных нужд. Сначала по долине реки был проложен небольшой трубопровод. Кроме того, уникальная изолированная и сложная местность была использована в качестве тренировочного полигона для подразделения королевской морской пехоты. Части трубопровода до сих пор сохранились на этом пути и называются PLUTO (Pipe Line Under The Ocean).

Несмотря на столь разные прожитые жизни, Шанклин Чайн остаётся неизменно прекрасным и продолжает вдохновлять бесчисленных гостей каждый год, будь то лирик, прагматик или циник.

Источник:

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Метки: Британия   Уайт   Шанклин Чайн   долина   достопримечательность   история   лощина   природа   ущелье   
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