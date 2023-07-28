В Калифорнии морские львы выгнали людей с пляжа

Перед тем, как напасть на людей, животные кружили у берега.
Спасатели на пляже Калифорнии заметили группу морских львов, которые кружили в воде у берега. Спасатель попросил людей выйти из воды, чтобы не тревожить животных, но морские львы восприняли это как отступление. Кроме того, нашлись туристы, которые решили пофотографироваться с хищниками. Морским львам это не понравилось и они решили выгнать людей с пляжа.
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У бухты Ла-Хойя часто видят морских львов, но они редко выходят к людям из воды.
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