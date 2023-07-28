В Калифорнии морские львы выгнали людей с пляжа

Спасатели на пляже Калифорнии заметили группу морских львов, которые кружили в воде у берега. Спасатель попросил людей выйти из воды, чтобы не тревожить животных, но морские львы восприняли это как отступление. Кроме того, нашлись туристы, которые решили пофотографироваться с хищниками. Морским львам это не понравилось и они решили выгнать людей с пляжа.