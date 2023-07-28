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В Калифорнии морские львы выгнали людей с пляжа

В Калифорнии морские львы выгнали людей с пляжа

Автор:
28 июля 2023 12:09
Сообщество : Животные
Метки: США   животные   интересное   люди   морской лев   пляж   фото   
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Перед тем, как напасть на людей, животные кружили у берега.

Спасатели на пляже Калифорнии заметили группу морских львов, которые кружили в воде у берега. Спасатель попросил людей выйти из воды, чтобы не тревожить животных, но морские львы восприняли это как отступление. Кроме того, нашлись туристы, которые решили пофотографироваться с хищниками. Морским львам это не понравилось и они решили выгнать людей с пляжа.

У бухты Ла-Хойя часто видят морских львов, но они редко выходят к людям из воды.

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Метки: США   животные   интересное   люди   морской лев   пляж   фото   
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2  комментария
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Сергей Шишкин Час назад
А это точно пляж? Вижу нагромождение камней.
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БамбарбияКиргуду 46 минут назад
Даже морские львы пиндосов гоняют.Сраная пиндосовская нация всех достала.
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