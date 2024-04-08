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Уморительные кадры поимки нарушительницы порядка

Уморительные кадры поимки нарушительницы порядка

Автор:
08 апреля 2024 08:58
Сообщество : Животные
Метки: США   Юмор   животные   отлов   полицейский   свинья   
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На прошлой неделе в полицию города Грантсвилл, расположенного в 50 км к юго-западу от Солт-Лейк-Сити, штат Юта, поступили жалобы на трёх свиней. Вырвавшись на свободу, хрюшки сеяли хаос: разгуливали по улицам, пробирались на участки, рылись в огородах.

Офицер Кори Купер вместе с коллегами взялся за отлов неуловимых беглецов.

Департамент опубликовал видео, фоном которого так и просится мелодия из "Шоу Бенни Хилла". На кадрах Купер гонится за свиньей по лужайке перед домом, ему приходится прыгнуть на неё. Оператор за кадром гогочет. Наконец Купер хватает беглянку, а та жалобно визжит.

Офицер признался, что не в первый раз ловит свиней.

"С животными невозможно договориться...Их инстинкты - борьба или бегство, и чаще всего они бегут, причем довольно быстро", - сказал полицейский.

По словам Купера, он заработал несколько царапин, но в остальном всё в порядке.

Всех нарушителей порядка поймали. Их хозяин так и не объявился, поэтому их отдадут в приют.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Юмор   животные   отлов   полицейский   свинья   
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3  комментария
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8k
Nikolay 14 минут назад
А свинка-то - темношкурая.... Нет ли здесь дискриминации по цвету шкуры?
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4k
просто Дмитрий 2 минуты назад
Вот до чего "БЕЗВИЗ" доводит
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25k
pssst 13 минут назад
И никто не догадался написать хрюшкам на спинах номера 1,2 и 4?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2856 постов (2683 в горячем)

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