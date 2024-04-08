Уморительные кадры поимки нарушительницы порядка

На прошлой неделе в полицию города Грантсвилл, расположенного в 50 км к юго-западу от Солт-Лейк-Сити, штат Юта, поступили жалобы на трёх свиней. Вырвавшись на свободу, хрюшки сеяли хаос: разгуливали по улицам, пробирались на участки, рылись в огородах.
Офицер Кори Купер вместе с коллегами взялся за отлов неуловимых беглецов.
Департамент опубликовал видео, фоном которого так и просится мелодия из "Шоу Бенни Хилла". На кадрах Купер гонится за свиньей по лужайке перед домом, ему приходится прыгнуть на неё. Оператор за кадром гогочет. Наконец Купер хватает беглянку, а та жалобно визжит.
Офицер признался, что не в первый раз ловит свиней.
"С животными невозможно договориться...Их инстинкты - борьба или бегство, и чаще всего они бегут, причем довольно быстро", - сказал полицейский.
По словам Купера, он заработал несколько царапин, но в остальном всё в порядке.
Всех нарушителей порядка поймали. Их хозяин так и не объявился, поэтому их отдадут в приют.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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