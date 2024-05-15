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16 примеры невиданной щедрости от работников общепита

16 примеры невиданной щедрости от работников общепита

Автор:
15 мая 2024 09:04
Сообщество : Еда
Метки: Еда   забавнво   клиент   общепит   продукты   фото   щедрость   
1428
17

Порой на владельцев подобного бизнеса нападает невиданная щедрость, заставляющая заваливать гостей дополнительными порциями, вкусными добавками и начинками.

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Тот самый момент, когда у повара суперщедрая душа!

Купите один, выньте начинку, сделайте из неё ещё сэндвичей 6 и накормите всю семью примерно за 3 доллара на человека.

Думаю, я набрал несколько килограммов, просто глядя на это.

Как говорится, сыра много не бывает!

Выглядят просто отлично!

Кто поджарил зонтик?

Вот это сервис!

Как прошло твоё свидание?

Похоже, это будет хорошая подушка. Представьте, что ваша голова окружена мягкими, прохладными, солёными огурцами, а запах уксуса наполняет ваши сны…

Похоже, теперь тебе нужны миска и ложка, чувак.

Теперь придётся есть шоколад с мороженым, а не наоборот.

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Метки: Еда   забавнво   клиент   общепит   продукты   фото   щедрость   
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4  комментария
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62k
dima423 Час назад
Перебор это практически всегда так же плохо как и не добор, а иногда даже хуже) Золотая середина, вот идеал к которому надо стремиться во всем в жизни)
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43k
Example 6.2.6 18 минут назад
В большинстве указанных случаев, это не щедрость от работников общепита, а спец заказ за отдельные бабки (доплату). И если у тебя много денег и ты голоден - тебе изготовят бутерброд "порвиебало" из 50% мяса, 30% сыра и 20% хлебушка.
Щедрость, это когда мы, в 2005, юные студенты, а в свободное от учёбы время - работники Макдональдса, в Хэппи-Милы для прибывающей экскурсии для детей и подростков пострадавших от последствий ЧАЭС (проживающих на определённых территориях) - вместо невнятной котлеты из фарша в гамбургеры - ветчину в 3 ломтя закладывали. Знали что за перерасход ветчины - с нашей смены вычтут из ЗП, но за 15 секунд в подсобке был разработан план, вовлечены кухонные работники и упаковщик на БИН-е и мы придерживались установленного плана. Нам потом ещё КЛН (кто работал - поймёт) с супер низкими отметками по итогу месяца менеджер закрыл из мелкой мести, что и ему прилетело по шапке за перерасход.. Ну да пофигу, никто там особо карьеру строить не собирался.. подработка и подработка. А тут выпал шанс детям пожрать нормально сделать.
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286
Ден 46 минут назад
Если цена зависит от веса или количества,то естественно продавцам выгоднее положить побольше.
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28k
Sheir Час назад
Были когда-то такие ларьки с хот-догами- "Стардогс". Как-то брал с собой в таком ларьке десяток хот-догов. Попросил побольше сырного соуса. Продавщица просто положила в пакет непочатую бутылку сырного соуса и упаковку жареного лука)
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1867 постов (1585 в горячем)

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