16 примеры невиданной щедрости от работников общепита

Порой на владельцев подобного бизнеса нападает невиданная щедрость, заставляющая заваливать гостей дополнительными порциями, вкусными добавками и начинками.
Тот самый момент, когда у повара суперщедрая душа!
Купите один, выньте начинку, сделайте из неё ещё сэндвичей 6 и накормите всю семью примерно за 3 доллара на человека.
Думаю, я набрал несколько килограммов, просто глядя на это.
Как говорится, сыра много не бывает!
Выглядят просто отлично!
Кто поджарил зонтик?
Вот это сервис!
Как прошло твоё свидание?
Похоже, это будет хорошая подушка. Представьте, что ваша голова окружена мягкими, прохладными, солёными огурцами, а запах уксуса наполняет ваши сны…
Похоже, теперь тебе нужны миска и ложка, чувак.
Теперь придётся есть шоколад с мороженым, а не наоборот.
Источник:
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Щедрость, это когда мы, в 2005, юные студенты, а в свободное от учёбы время - работники Макдональдса, в Хэппи-Милы для прибывающей экскурсии для детей и подростков пострадавших от последствий ЧАЭС (проживающих на определённых территориях) - вместо невнятной котлеты из фарша в гамбургеры - ветчину в 3 ломтя закладывали. Знали что за перерасход ветчины - с нашей смены вычтут из ЗП, но за 15 секунд в подсобке был разработан план, вовлечены кухонные работники и упаковщик на БИН-е и мы придерживались установленного плана. Нам потом ещё КЛН (кто работал - поймёт) с супер низкими отметками по итогу месяца менеджер закрыл из мелкой мести, что и ему прилетело по шапке за перерасход.. Ну да пофигу, никто там особо карьеру строить не собирался.. подработка и подработка. А тут выпал шанс детям пожрать нормально сделать.