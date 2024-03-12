FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6283 поста • 1291 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории
Фрэнсис О’Коннор – живая Венера Милосская

Фрэнсис О’Коннор – живая Венера Милосская

Автор:
12 марта 2024 11:16
Сообщество : Истории
Метки: Венера Милосская   Отсутствие   Фрэнсис О'Коннор   артистка   внешность   диковинка   ноги   руки   умение   чудо   
910
9

О красоте мечтают многие женщины. Но, как часто говорят, бойтесь своих желаний.

Эта девушка была красива – милое лицо, роскошные волосы, миниатюрная женственная фигура. Но Фрэнсис при очаровательной трогательной внешности не была похожа на других.

×
×

Фрэнсис родилась 8 сентября 1914 года в округе Ренвилл, штат Миннесота. Девочка появилась на свет без рук, но научилась невероятно ловко использовать свои ноги. Несмотря на своё физическое состояние, а, может быть, и благодаря ему, Фрэнсис обладала очень общительным характером.

В сочетании с природной красотой и потрясающим зрелищем, которое являли её ловкие, натренированные и сексуальные ноги, которые она виртуозно использовала при выполнении обычной повседневной работы, девушка стала яркой участницей шоу – так называемых цирков уродов.

Карьера О’Коннор стартовала в Вайоминге в цирке Эла Г. Барнса, где её мать работала менеджером. В результате она проработала в Ringling Bros. and Barnum & Bailey более 20 лет, до середины 1940-х годов. Артистке дали прозвище «Живая Венера Милосская» (по аналогии со знаменитой древнегреческой скульптурой).

Хотя Фрэнсис была не первой циркачкой, использовавшей такой псевдоним, она, возможно, соответствовала ему больше всех других. По общему мнению, Фрэнсис была очень красивой женщиной, которая привлекала на свои шоу толпы мужчин. Некоторые из них всерьёз метили в женихи и пытались ухаживать за очаровательной Венерой.

При этом циркачка была не только красива, но и обладала обаянием и харизмой, заставлявшими многих мужчин преклонять колени. Говорят, что за свою карьеру она отклонила сотни предложений о замужестве.

Фрэнсис и её невероятно ловкие ноги и ступни были показаны в фильме «Уродцы» 1932 года. В фильме она курит сигарету, пьёт из чашки, ест вилкой и ножом, промакивает уголки рта салфеткой – и все это с грацией балерины. Фрэнсис настолько хорошо владела своими ногами, что в качестве хобби выбрала вязание и шитьё. И справлялась с ними не хуже, а то и лучше дам с двумя нормальными руками.

В конце концов, с возрастом Фрэнсис потеряла интерес к выступлениям, а публика – к ней. Вскоре после смерти матери, бывшей её менеджером, О’Коннор решила завершить карьеру и уйти из шоу-бизнеса. В одночасье Фрэнсис полностью исчезла с радаров.

Несмотря на то, что у неё было много ухажёров, женщина так и не вышла замуж. Она прожила остаток жизни в одиночестве в своём доме в Калифорнии и скончалась в 1982 году в возрасте 67 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Венера Милосская   Отсутствие   Фрэнсис О'Коннор   артистка   внешность   диковинка   ноги   руки   умение   чудо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
livaneth Час назад
Руки то у Венеры были. И в одной из рук было то самое яблоко, на котором написано "прекраснейшей"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

111502



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вечерний улыбатор
Вечерний улыбатор
Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным мальчиком в мире
Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта
Забытые в океане: трагическая история Тома и Айлин Лонерган
Забытые в океане: трагическая история Тома и Айлин Лонерган
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#автомир#собака#аварии#факты#позитив#мужчины#интересное#Санкт-Петербург
#фото#люди#в мире#интересно#ДТП#авто аварии#Пёс#Разное#дети#СССР
#Прикол#автомобили#машина#история#забавно#кот#кино#Жизнь#Еда#США
Они стране Победу, а что страна в ответ? Они стране Победу, а что страна в ответ? Совы – профи в области маскировки Совы – профи в области маскировки 13 невероятных раз, когда макияж сотворил чудо 13 невероятных раз, когда макияж сотворил чудо Российские красавицы-киборги, которые мотивируют своими примерами Российские красавицы-киборги, которые мотивируют своими примерами В Китае врачи прооперировали юношу с 9 пальцами на одной ноге В Китае врачи прооперировали юношу с 9 пальцами на одной ноге Барбара Урслерин: горничная с шелковистыми волосами Барбара Урслерин: горничная с шелковистыми волосами

На что жалуетесь?

Вернуться