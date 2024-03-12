Фрэнсис О’Коннор – живая Венера Милосская

Фрэнсис и её невероятно ловкие ноги и ступни были показаны в фильме «Уродцы» 1932 года. В фильме она курит сигарету, пьёт из чашки, ест вилкой и ножом, промакивает уголки рта салфеткой – и все это с грацией балерины. Фрэнсис настолько хорошо владела своими ногами, что в качестве хобби выбрала вязание и шитьё. И справлялась с ними не хуже, а то и лучше дам с двумя нормальными руками.