Фрэнсис О’Коннор – живая Венера Милосская

О красоте мечтают многие женщины. Но, как часто говорят, бойтесь своих желаний.
Эта девушка была красива – милое лицо, роскошные волосы, миниатюрная женственная фигура. Но Фрэнсис при очаровательной трогательной внешности не была похожа на других.
Фрэнсис родилась 8 сентября 1914 года в округе Ренвилл, штат Миннесота. Девочка появилась на свет без рук, но научилась невероятно ловко использовать свои ноги. Несмотря на своё физическое состояние, а, может быть, и благодаря ему, Фрэнсис обладала очень общительным характером.
В сочетании с природной красотой и потрясающим зрелищем, которое являли её ловкие, натренированные и сексуальные ноги, которые она виртуозно использовала при выполнении обычной повседневной работы, девушка стала яркой участницей шоу – так называемых цирков уродов.
Карьера О’Коннор стартовала в Вайоминге в цирке Эла Г. Барнса, где её мать работала менеджером. В результате она проработала в Ringling Bros. and Barnum & Bailey более 20 лет, до середины 1940-х годов. Артистке дали прозвище «Живая Венера Милосская» (по аналогии со знаменитой древнегреческой скульптурой).
Хотя Фрэнсис была не первой циркачкой, использовавшей такой псевдоним, она, возможно, соответствовала ему больше всех других. По общему мнению, Фрэнсис была очень красивой женщиной, которая привлекала на свои шоу толпы мужчин. Некоторые из них всерьёз метили в женихи и пытались ухаживать за очаровательной Венерой.
При этом циркачка была не только красива, но и обладала обаянием и харизмой, заставлявшими многих мужчин преклонять колени. Говорят, что за свою карьеру она отклонила сотни предложений о замужестве.
Фрэнсис и её невероятно ловкие ноги и ступни были показаны в фильме «Уродцы» 1932 года. В фильме она курит сигарету, пьёт из чашки, ест вилкой и ножом, промакивает уголки рта салфеткой – и все это с грацией балерины. Фрэнсис настолько хорошо владела своими ногами, что в качестве хобби выбрала вязание и шитьё. И справлялась с ними не хуже, а то и лучше дам с двумя нормальными руками.
В конце концов, с возрастом Фрэнсис потеряла интерес к выступлениям, а публика – к ней. Вскоре после смерти матери, бывшей её менеджером, О’Коннор решила завершить карьеру и уйти из шоу-бизнеса. В одночасье Фрэнсис полностью исчезла с радаров.
Несмотря на то, что у неё было много ухажёров, женщина так и не вышла замуж. Она прожила остаток жизни в одиночестве в своём доме в Калифорнии и скончалась в 1982 году в возрасте 67 лет.
Источник:
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