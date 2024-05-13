"Место встречи изменить нельзя": скончался актёр советских фильмов Владимир Жариков

Актёр и каскадёр советских фильмов Владимир Жариков скончался в Москве на 86-м году жизни.
О трагедии сообщили в Союзе кинематографистов России.
На 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов РФ Владимир Юрьевич Жариков... В последнее время он тяжело болел, терял зрение
, — говорится в некрологе.
Артист умер в больничной палате, куда он попал несколько месяцев назад с инсультом. Об этом ИА Регнум рассказала его жена Таифа. Супруга также сообщила, что перед смертью, уже будучи на больничной койке, её муж начал писать книгу о своей жизни, которую так и не закончил.
Два месяца назад он перенёс инсульт. Его положили в реанимацию. Позже он пришёл в себя, но оставался в больнице. Мы видели, как он каждый день угасал в больнице. У него терялось зрение, отказывали органы. Инсульт его просто убил
, — рассказала Таифа Жарикова.
Женщина отметила, что в больнице Владимир Юрьевич начал писать книгу о своей жизни, но из-за проблем со зрением и бессилием он физически не мог завершить начатое. Таифа добавила, что после похорон она возьмётся и сама закончит книгу о своём муже.
В творческой биографии Жарикова более 80 актерских работ в фильмах, среди которых: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века», «Государственная граница», «Муж собаки Баскервилей» и другие. В сериале Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» он сыграл члена банды «Черная кошка», а также трижды участвовал в трюках: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки.
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