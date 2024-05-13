"Место встречи изменить нельзя": скончался актёр советских фильмов Владимир Жариков

Артист умер в больничной палате, куда он попал несколько месяцев назад с инсультом. Об этом ИА Регнум рассказала его жена Таифа. Супруга также сообщила, что перед смертью, уже будучи на больничной койке, её муж начал писать книгу о своей жизни, которую так и не закончил.

Два месяца назад он перенёс инсульт. Его положили в реанимацию. Позже он пришёл в себя, но оставался в больнице. Мы видели, как он каждый день угасал в больнице. У него терялось зрение, отказывали органы. Инсульт его просто убил

, — рассказала Таифа Жарикова.

Женщина отметила, что в больнице Владимир Юрьевич начал писать книгу о своей жизни, но из-за проблем со зрением и бессилием он физически не мог завершить начатое. Таифа добавила, что после похорон она возьмётся и сама закончит книгу о своём муже.