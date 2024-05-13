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"Место встречи изменить нельзя": скончался актёр советских фильмов Владимир Жариков

"Место встречи изменить нельзя": скончался актёр советских фильмов Владимир Жариков

Автор:
13 мая 2024 23:18
Сообщество : Кино
Метки: Место встречи изменить нельзя   актер   владимир жариков   каскадер   советское кино   фильмы   
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Актёр и каскадёр советских фильмов Владимир Жариков скончался в Москве на 86-м году жизни.

О трагедии сообщили в Союзе кинематографистов России.

На 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов РФ Владимир Юрьевич Жариков... В последнее время он тяжело болел, терял зрение

, — говорится в некрологе.

Артист умер в больничной палате, куда он попал несколько месяцев назад с инсультом. Об этом ИА Регнум рассказала его жена Таифа. Супруга также сообщила, что перед смертью, уже будучи на больничной койке, её муж начал писать книгу о своей жизни, которую так и не закончил.

Два месяца назад он перенёс инсульт. Его положили в реанимацию. Позже он пришёл в себя, но оставался в больнице. Мы видели, как он каждый день угасал в больнице. У него терялось зрение, отказывали органы. Инсульт его просто убил

, — рассказала Таифа Жарикова.

Женщина отметила, что в больнице Владимир Юрьевич начал писать книгу о своей жизни, но из-за проблем со зрением и бессилием он физически не мог завершить начатое. Таифа добавила, что после похорон она возьмётся и сама закончит книгу о своём муже.


В творческой биографии Жарикова более 80 актерских работ в фильмах, среди которых: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века», «Государственная граница», «Муж собаки Баскервилей» и другие. В сериале Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» он сыграл члена банды «Черная кошка», а также трижды участвовал в трюках: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки.

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Метки: Место встречи изменить нельзя   актер   владимир жариков   каскадер   советское кино   фильмы   
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Mauritanien Час назад
Чтоб мне так дожить и спокойно уйти. Царствия ему небесного.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1481 пост (1410 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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