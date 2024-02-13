30 примеров максимально странного дизайна

Говорят, если хотите сделать что-то красиво — наймите профессионала. Но и это, оказывается, не всегда работает. Даже работы дизайнеров и архитекторов иногда оставляют желать лучшего — и вызывают смех и слёзы одновременно. Взглянем на несколько примеров странных интерьерных и архитектурных решений, которыми поделились на просторах сети!