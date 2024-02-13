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30 примеров максимально странного дизайна

30 примеров максимально странного дизайна

Автор:
13 февраля 2024 21:04
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Фотографии   архитекторы   дизайн   дизайнеры   неудачи   неудачный дизайн   подборка   фейлы   фото   
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Говорят, если хотите сделать что-то красиво — наймите профессионала. Но и это, оказывается, не всегда работает. Даже работы дизайнеров и архитекторов иногда оставляют желать лучшего — и вызывают смех и слёзы одновременно. Взглянем на несколько примеров странных интерьерных и архитектурных решений, которыми поделились на просторах сети!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   архитекторы   дизайн   дизайнеры   неудачи   неудачный дизайн   подборка   фейлы   фото   
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11  комментариев
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2k
Александр Ломовицкий 36 минут назад
подобные санузлы встречаются в придорожных гостиницах . над дверью есть непромокаемая штора а все туалетные принадлежности убираются в шкафчик. экономия места просто . например гостиница "у моста" между Воткинском и Ижевском , последняя в Банкоке
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27k
Лис 2 минуты назад
Дом в ангаре в краях, где много снега - самое то.
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58k
turyst 13 минут назад
Некоторые вещи, вполне нормальный.
Тот же душ и унитаз в одном помещении.
Так делают.
Если мало места.
На тех же небольших судах такое видел.

Ну и убирать в туалете удобно.
Из шланга все помыл и чистота. :)

Дом в ангаре - вообще, "мечта таксиста Даниэля".

Вышел из дома, а перед тобой большой крытый, и может быть, утепленный ГАРАЖ.

И снег чистить не надо.

Узкая дверь - скорее всего место хранения стремянки, швабр и т.п.
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32k
Владимир 14 минут назад
"Домик фермера" смотрится прикольно.
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1k
София 14 минут назад
На кардиограмму похоже. Может это медицинский центр ?
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1k
София 22 минуты назад
Унитаз посреди ванной комнаты, так что нормально.
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138k
parallax Полчаса назад
9. Выглядит опасно.

Это сметрельно опасно. Для любителей ходить по лезвию бритвы.
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10k
MPEG-8 44 минуты назад
Комментарий к фото
Эта кухня в большом доме, есть и столовая, значит так удобно.
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168k
стас 44 минуты назад
забористая у дизайнеров трава...
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