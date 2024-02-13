30 примеров максимально странного дизайна

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Говорят, если хотите сделать что-то красиво — наймите профессионала. Но и это, оказывается, не всегда работает. Даже работы дизайнеров и архитекторов иногда оставляют желать лучшего — и вызывают смех и слёзы одновременно. Взглянем на несколько примеров странных интерьерных и архитектурных решений, которыми поделились на просторах сети!
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3. Обычный человек: "Я хочу обычные поручни в метро, чтобы было удобно держаться". Метро в Шанхае: "Вот, держи"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тот же душ и унитаз в одном помещении.
Так делают.
Если мало места.
На тех же небольших судах такое видел.
Ну и убирать в туалете удобно.
Из шланга все помыл и чистота. :)
Дом в ангаре - вообще, "мечта таксиста Даниэля".
Вышел из дома, а перед тобой большой крытый, и может быть, утепленный ГАРАЖ.
И снег чистить не надо.
Узкая дверь - скорее всего место хранения стремянки, швабр и т.п.
Это сметрельно опасно. Для любителей ходить по лезвию бритвы.