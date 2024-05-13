Спецназ взял штурмом квартиру администраторов онлайн-магазина по продаже наркотиков

Захватывающую спецоперацию провели бойцы МВД и Росгвардии по задержанию сотрудников и администраторов запрещённого онлайн-магазина в Мурино Ленинградской области. Спецназовцы не стали ломать дверь, а вломились в квартиру наркосбытчиков через окна, спустившись туда на тросах с крыши.

Сообщается, что в ходе операции правоохранителям удалось задержать 28-летнего администратора интернет-магазина, 41-летнего мужчина и 19-летнюю девушку, занимавшихся оптовыми закладчиками наркотиков и 37-летнюю розничную закладчицу.