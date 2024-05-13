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Спецназ взял штурмом квартиру администраторов онлайн-магазина по продаже наркотиков

Спецназ взял штурмом квартиру администраторов онлайн-магазина по продаже наркотиков

Автор:
13 мая 2024 15:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Мурино   Наркотики   задержание   онлайн магазин   полиция   спецназ   
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Одним наркошопом в Ленобласти стало меньше.

Захватывающую спецоперацию провели бойцы МВД и Росгвардии по задержанию сотрудников и администраторов запрещённого онлайн-магазина в Мурино Ленинградской области. Спецназовцы не стали ломать дверь, а вломились в квартиру наркосбытчиков через окна, спустившись туда на тросах с крыши.


Сообщается, что в ходе операции правоохранителям удалось задержать 28-летнего администратора интернет-магазина, 41-летнего мужчина и 19-летнюю девушку, занимавшихся оптовыми закладчиками наркотиков и 37-летнюю розничную закладчицу.

Во время обысков в квартире полицейские обнаружили и изъяли несколько готовых к закладке свёртков с мефедроном и марихуаной, а также банковские карт, телефоны ноутбуки и планшеты, которые могут содержать важныю для следствия информацию о деятельности наркомагазина. Кроме этого, в арендованном гараже 41-летнего "оптовика" правоохранители обнаружили 200 грамм метадона, электронные весы и упаковочный материал. В отношении задержанный возбуждены уголовные дела по ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

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Метки: Видео   Мурино   Наркотики   задержание   онлайн магазин   полиция   спецназ   
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15  комментариев
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419
Dima 2 часа назад
Работайте братья!
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6k
Руслан 15 минут назад
Просто расстрелять при задержании или из окна выкинуть, типа при попытке к бегству сами выпали
К барыгам - никакой жалости, только утилизация, как было при Дутерте на Филиппинах!
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64k
Олег Полчаса назад
Афтар ни знаит падежоф.... Подтяни арфографию, сука
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166
Николай Олег 13 минут назад
И пунктуацию... тоже подтяни... :)
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751
Николай Александрович Полчаса назад
Повесьте их на столбах вдоль КАД, чтоб другие видели
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3k
Daimos 41 минуту назад
Силовики спасают жизни.
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3k
Юлия Ч Час назад
Женщина верхнем фото на Ивлееву похожа.
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455
Фрол Час назад
Вот могут же ,когда им дают указания с верху.
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50k
Максим Т. 2 часа назад
"41-летнего мужчина и 19-летнюю девушку, занимавшихся оптовыми закладчиками наркотиков" . Блд

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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
"Вот это приход", подумали закладчики
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9k
Alex 2 часа назад
Сжечь живьем барыг
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Дожили. Наркоту в магазинах продают...
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11k
SuperTroll 2 часа назад
Да это "нормааально". Там солевых, обжованых, закладчков, бутиратчиков пруд пруди. Район состоит на 60% из швали и биомусора. А ну и черножопых еще. Нормальные люди, кто там живет старается не обращать внимание, но это невозможно...Этих наркотварей только сжигать
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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