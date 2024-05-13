Спецназ взял штурмом квартиру администраторов онлайн-магазина по продаже наркотиков

Одним наркошопом в Ленобласти стало меньше.
Захватывающую спецоперацию провели бойцы МВД и Росгвардии по задержанию сотрудников и администраторов запрещённого онлайн-магазина в Мурино Ленинградской области. Спецназовцы не стали ломать дверь, а вломились в квартиру наркосбытчиков через окна, спустившись туда на тросах с крыши.
Сообщается, что в ходе операции правоохранителям удалось задержать 28-летнего администратора интернет-магазина, 41-летнего мужчина и 19-летнюю девушку, занимавшихся оптовыми закладчиками наркотиков и 37-летнюю розничную закладчицу.
Источник:
Во время обысков в квартире полицейские обнаружили и изъяли несколько готовых к закладке свёртков с мефедроном и марихуаной, а также банковские карт, телефоны ноутбуки и планшеты, которые могут содержать важныю для следствия информацию о деятельности наркомагазина. Кроме этого, в арендованном гараже 41-летнего "оптовика" правоохранители обнаружили 200 грамм метадона, электронные весы и упаковочный материал. В отношении задержанный возбуждены уголовные дела по ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).
Источник:
- "Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских
- Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском
- Командир взвода ГИБДД съел наркотики при задержании в Екатеринбурге
- «Ди Каприо отдыхает»: в Сочи задержанный мужчина разыграл целую драму в полицейском участке
- В Подмосковье наркокурьер расстрелял силовиков во время задержания