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Прогулка по Санкт-Петербургу 1907 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1907 года

Автор:
11 мая 2024 21:50
Метки: Россия   история   фото   
214
28

1907 год. В Петербурге достраивают один из самых известных храмов города, который нам известен как Спас-на-Крови, Российская империя и Германия подписывают секретный протокол, а Пётр Столыпин, на которого год назад совершили покушение, выступает в Государственной Думе с докладом, вся суть которого отражена в одной фразе: "Не запугаете!".

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
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