Прогулка по Санкт-Петербургу 1907 года

1907 год. В Петербурге достраивают один из самых известных храмов города, который нам известен как Спас-на-Крови, Российская империя и Германия подписывают секретный протокол, а Пётр Столыпин, на которого год назад совершили покушение, выступает в Государственной Думе с докладом, вся суть которого отражена в одной фразе: "Не запугаете!".
Интересного вам просмотра!
2.
В Санкт-Петербурге заканчивается строительство Спаса-на-Крови, который освящается как Собор Воскресения Христова.
6.
Спуск на воду броненосца "Император Павел Первый".
7.
Дом по адресу Забалканский проспект, 6. Сейчас Забалканский проспект именуется Московским, а дома этого давным-давно нет.
9.
Вид на рабочие пригороды Петербурга - проспект села Смоленского
12.
Ново-Александровский рынок, который располагался на Вознесенском проспекте. Сейчас на этом месте находится здание СПБГУТД.
15.
Трактир "Красный кабачок", который находился на современном проспекте Стачек около Ново-Автовского путепровода. Тогда - далёкий пригород.
17.
Идёт строительство трамвайной линии на Знаменской площади.
20.
Вообще, проблема замерзания рек тогда была куда более актуальна, чем сейчас, потому что грузооборот по ним в те годы был колоссальным.
21.
Коночный мост через Фонтанку в створе Никольского переулка.
22.
Бироновы конюшни, которые располагались во дворе дома номер 12 по набережной реки Мойки.
23.
По Невскому проспекту ещё бегает конка (ну как бегает - ползает), а над ней уже вовсю идёт монтаж контактной сети трамвая.
25.
Этот милый деревянный домик в Василеостровском саду - не что иное, как павильон для "моментальной" печати фотографий.
27.
Огромное Общежитие рабочих фабрики Товарищества шерстяных изделий "Торнтон"
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