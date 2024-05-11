Прогулка по Санкт-Петербургу 1907 года

1907 год. В Петербурге достраивают один из самых известных храмов города, который нам известен как Спас-на-Крови, Российская империя и Германия подписывают секретный протокол, а Пётр Столыпин, на которого год назад совершили покушение, выступает в Государственной Думе с докладом, вся суть которого отражена в одной фразе: "Не запугаете!".

Интересного вам просмотра!