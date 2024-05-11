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15 отличных реклам, созданных настоящими профессионалами

15 отличных реклам, созданных настоящими профессионалами

Автор:
11 мая 2024 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Настоящими   Отличная   Профессионалами   Создана   подход   реклама   творческий   
2220
16

Хорошая реклама способна на многое. Она может проникнуть в голову, манипулировать эмоциями и внушить желание купить продукт. Это звучит как заговор, но это реальность. Рекламные компании позволяют своим сотрудникам проявить творческий подход, и результаты получаются отличные. Взгляните!

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Метки: Настоящими   Отличная   Профессионалами   Создана   подход   реклама   творческий   
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7  комментариев
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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10k
Свои Пять Копеек 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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Егор 38 минут назад
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24k
Killgrave Час назад
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60k
alertol 2 часа назад
Комментарий к фото
Курю практически с детства, до 35-ти лет паспорт спрашивали чтоб убедиться что мне 18 есть... Курение убивает внутри, а не внешне.
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385
Влад 2 часа назад
Что-то я не восхищен. Половина - тупая пошлятина. Или просто тупая. Разве что комар позабавил.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1862 поста (1806 в горячем)

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