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В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения

В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения

Автор:
10 мая 2024 11:06
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   Спасение   в мире   животные   лошадь   
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В затопленной в результате наводнений Бразилии спасли лошадь, которая провела на крыше дома несколько дней. Кадры спасения появились в сети.


В Бразилии из-за наводнения лошадь застряла на крыше. Бедняжка провела в таком положении несколько дней, пока до нее не добрались спасатели. Как снять животное с крыши думали долго. Сперва было решено отправлять за ней вертолет, но потом все "переиграли" и решили эвакуировать лошадь на лодке

Необычную спасательную операцию даже транслировали по телевидению. За этим следила вся страна, включая президента и его жену. Спасатели аккуратно приблизились к лошади, дали ей успокоительное, после чего уложили на надувную лодку и увезли на берег. Специалисты отметили, что животное было в плохом состоянии, сейчас оно под наблюдением ветеринаров.

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Метки: Бразилия   Видео   Спасение   в мире   животные   лошадь   
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Себастьян Перейра
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