В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения

Необычную спасательную операцию даже транслировали по телевидению. За этим следила вся страна, включая президента и его жену. Спасатели аккуратно приблизились к лошади, дали ей успокоительное, после чего уложили на надувную лодку и увезли на берег. Специалисты отметили, что животное было в плохом состоянии, сейчас оно под наблюдением ветеринаров.