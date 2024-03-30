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О чём молчат «Уста истины»?

О чём молчат «Уста истины»?

Автор:
30 марта 2024 16:51
Сообщество : Искусство
Метки: Bocca della Verità   Уста истины   артефакт   достопримечательность   древность   изображение   история   легенда   плита   скульптура   
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«Уста истины» (Bocca della Verità) представляют собой мраморную плиту, на которой высечено изображение божества – лик Океана (Тритона) – повелителя вод.

Скульптура датируется I веком нашей эры (период Римской империи) и представляет собой большой диск (1,75 метра в диаметре, 1300 килограммов).

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Хотя точно определить его первоначальное назначение сложно, специалисты сходятся во мнении, что он мог быть канализационным люком, имплювием (системой сбора воды) или фонтаном.

Поскольку в Древнем Риме на люках обычно высекали изображения речных божеств, историки предполагают, что именно по этой причине лицо «Уст истины» изображает лик бога морей Океана.

Как бы то ни было, легендарная скульптура быстро перестала быть просто древней культурной достопримечательностью и стараниями обожающих мистику превратилась в магическую диковинку. В XI веке она даже упоминалась в Mirabilia Urbis Romae – путеводителе по Риму, написанном на латыни для посетителей и паломников.

Но название «Уста истины» этот артефакт получил гораздо позже, в 1485 году. Долгое время он находился у церкви Санта-Мария-ин-Космедин (церковь Святой Девы Марии в Риме), но в 1631 году его перенесли внутрь портика здания во время реставрации, проведённой по просьбе Урбана VIII.

Естественно, у любого интересного культурно-исторического артефакта должна быть своя легенда. Такая имеется и у «Уст истины». В  соответствии с появившимся ещё в Средние века поверьем, диск с лицом выступает в роли своего  рода детектора лжи и может отсечь руку тому, кто осмелится произнести ложь в его присутствии.

Рассказывают, что предполагаемых лжецов однажды заставили просунуть руку в рот статуи, чтобы она отрубила руки преступникам.

Но одной особенно хитрой женщине (о, это неистребимое женское коварство!), как говорят, удалось избежать гнева богов. Подозреваемая мужем в неверности, она притворилась, что упала в обморок перед скульптурой. Совершенно незнакомый человек, который в действительности был её любовником, успел подхватить коварную даму на руки. После этого она смогла честно поклясться, что была в объятиях только двух мужчин – своего мужа и того, кто только что спас её. Так хитрая изменница сохранила и руку, и любовника, и семью, и честь.

В 1953 году «Уста» появились в фильме «Римские каникулы» режиссёра Уильяма Уайлера.

В фильме репортёр Джо Брэдли, которого играет Грегори Пек, хочет сделать репортаж о приключениях принцессы Анны (Одри Хепбёрн). И, и зная о её настоящем статусе, предлагает девушке испытание на ложь с «Устами истины». Анна не соглашается, и Джо сам засовывает кисть в рот скульптуры, начав после этого кричать. Освободившись, он показывает Анне руку без кисти. Но в результате это оказывается шуткой: с рукой всё в порядке, она просто спрятана в рукав.

Благодаря фильму «Уста» стали одной из самых известных мировых достопримечательностей и вдохновили представителей различных жанров культуры на создание произведений о лике или с отсылками к нему. А итальянский исследователь Альберто Анджела назвал диск «самым фотографируемым канализационным колодцем в мире».

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Метки: Bocca della Verità   Уста истины   артефакт   достопримечательность   древность   изображение   история   легенда   плита   скульптура   
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КВТИУ-80 2 часа назад
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zu4ara 59 минут назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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