О чём молчат «Уста истины»?

Поскольку в Древнем Риме на люках обычно высекали изображения речных божеств, историки предполагают, что именно по этой причине лицо «Уст истины» изображает лик бога морей Океана.

Как бы то ни было, легендарная скульптура быстро перестала быть просто древней культурной достопримечательностью и стараниями обожающих мистику превратилась в магическую диковинку. В XI веке она даже упоминалась в Mirabilia Urbis Romae – путеводителе по Риму, написанном на латыни для посетителей и паломников.