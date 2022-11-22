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Защищайте полупопия, леди: странный монстр, доводивший до истерики лондонских девиц

Защищайте полупопия, леди: странный монстр, доводивший до истерики лондонских девиц

Автор:
22 ноября 2022 15:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересно   история   легенда   маньяк   монстр   нападение   преступник   укол   
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Британцы дали повод для зависти миру по многим направлениям, явив множество талантливых писателей, музыкантов, учёных, политиков. Но и всякой нечисти берега Туманного Альбиона тоже породили немало. Почему? Может, климат такой. Или хвалёная английская чопорность – всего лишь декорация, из-за которой периодически вылезают монстры.

Да-да, этого типчика, шаставшего по лондонским улицам за век до появления Джека-Потрошителя, прозвали в народе Монстром. Комедии, хоть и чёрные, разворачивались в столице Великобритании как минимум в 50 актах.

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Дело в том, что за два года этот человек затерроризировал бедных женщин. Нападал он исключительно на юных и привлекательных особ, покрывая ругательствами и последними грязными словами. Затем в отношении ошарашенных женщин применялась уже тяжелая артиллерия. На коленях, локтях, а также обуви садиста-юмориста имелась хитроумная система лезвий. Поэтому когда он начинал пинать жертву, отвешивая пинки пониже спины, то наносил хоть и не смертельные, но очень болезненные раны, разрезая платье и нежную кожу в области бедер и ягодиц.

Другим несчастным он совал в лицо букет. Спрятанный среди  лепестков шип царапал нос, губы, щеки. Крики о помощи, слезы, кровь, истерика. Пока прибегали на помощь окружающие или полицейские, негодяй ретировался, прятался в окрестностях и еще некоторое время наблюдал за развитием событий.

Один из владельцев крупной страховой компании Джон Ангерштейн предложил за поимку преступника солидное вознаграждение. На улицы вышли толпы дружинников, алчущих денег. Что внесло еще большую сумятицу и хаос.

Женщины начали укреплять тылы металлическими предметами: крепили под юбку подносы, тазы, кастрюли, дабы уберечь филей от неожиданного покушения.

В процессе выяснилось, что часть жертв оказались фальшивыми. Дамы просто сочиняли, что на них напали, желая привлечь к своей персоне внимание и попасть в газеты. Судьи несколько обалдели от такого расклада. Но, тем не менее, Уильямса признали виновным и приговорили к тюремному заключению сроком на 6 лет.

Вероятно, власти пошли на такую меру, чтобы успокоить волнения в обществе и просто назначили парня козлом отпущения. Впоследствии история вошла в список городских страшилок – настоящих и выдуманных, в стиле того же Джека-Потрошителя, Прыгуна и Суини Тодда, которые рассказывали другу другу полушепотом по вечерам, заставляя сердце колотиться и ощущая шевеление волос на затылке.

А ведь Монстра и вообще могло не быть. Одна дамочка могла что-то выдумать, вторая подхватила, третья не отстала. И так из шутки, выдумки или озорства родилась очередная городская легенда, еще и разрушившая жизнь молодому мужчине.

Впрочем, относительно недавно, уже в этом веке, под стражу взяли парня, который страдал пикеризмом. Это отклонение выражается в получении сексуального удовлетворения от протыкания тела жертвы/партнера острыми предметами – иглами, булавками, бритвами, ручками и даже ножами. Фрэнк Раньери платил большие суммы женщинам, позволявшим протыкать их ягодицы гвоздями и булавками.

Как вы считаете, существовал ли лондонский Монстр в действительности?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прошлое   интересно   история   легенда   маньяк   монстр   нападение   преступник   укол   
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turyst 37 минут назад
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