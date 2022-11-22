Защищайте полупопия, леди: странный монстр, доводивший до истерики лондонских девиц

Впрочем, относительно недавно, уже в этом веке, под стражу взяли парня, который страдал пикеризмом. Это отклонение выражается в получении сексуального удовлетворения от протыкания тела жертвы/партнера острыми предметами – иглами, булавками, бритвами, ручками и даже ножами. Фрэнк Раньери платил большие суммы женщинам, позволявшим протыкать их ягодицы гвоздями и булавками.

Как вы считаете, существовал ли лондонский Монстр в действительности?