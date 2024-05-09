Какие пять вещей мы узнали благодаря Стивену Хокингу

Человек, который не просто прожил с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) рекордное количество лет, но и сделал огромное вложение в развитие физики.
Хокинг, будучи практически полностью парализованным стал физиком-теоретиком, создал Центр теоретической космологии в Кембриджском университете (и там же стал руководителем). Его острый ум и нешаблонное мышление совершил главное достижение: применение термодинамики к описанию чёрных дыр. Также он в 1975 году разработал теорию о том, что чёрные дыры испаряются за счёт явления, получившего название излучение Хокинга.
Параллельно со своей работой, он умудрился не только жениться и завести с первой женой Джейн троих детей. Как раз одновременно с началом их отношений БАС начал быстро атаковать тело физика. Джейн и Стивен поженились в 1965 году. Помимо рождения и заботы о трёх детях, Джейн заботилась и о Стивене, которому с годами требовалось полное обслуживание.
После операции на гортани в 1985, Стивен уже не мог говорить. Джейн решительно отвергла предложение врачей отключить мужа от аппарата жизнеобеспечения и он продолжил жить. Для ухода Джейн наняла сиделку Элайн, чтобы хоть немного облегчить свою жизнь.
И так уж вышло, что Стивен и Элайн воспылали друг к другу чувствами. Отношения Хокинга и Джейн на тот момент уже были скорее дружескими и муж даже одобрил отношения Джейн с другом семьи, который очень помогал Хокингам.
В 1995 году Стивен Хокинг женился на своей сиделке. Отношения их были довольно бурными, а в 2006 году они развелись, потому что учёный... влюбился в свою новую сиделку. Жениться он не стал.
Но на протяжении всей своей нелёгкой жизни самым его близким и верным другом всегда была только Джейн. Они всегда хорошо относились друг к другу и сохранили нежную дружбу до самой смерти учёного.
Но вернёмся к открытиям Стивена Хокинга.
Эйнштейн в 1915 году сформулировал общую теорию относительности.
"Гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого пространства-времени, которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии"
А Хокинг же активно популяризировал данную теорию. В том числе он говорил:
"Если общая теория относительности не будет принята во внимание в GPS-навигационных спутниковых системах, ошибки в определении глобальных позиций будут накапливаться со скоростью около 10 км в день. Важно понимать, что, чем ближе объект к Земле, тем медленнее течёт время.
Таким образом, в зависимости от того, на каком расстоянии от Земли находятся спутники, их бортовые часы будут работать с разными скоростями. Эту разницу мы могли бы компенсировать автоматически, если бы этот эффект учитывался".
Стивен Хокинг был твёрдым атеистом. Причём, он провёл очень много времени, чтобы привести доказательства того, что для жизни не нужен никакой Бог.
"Поскольку существует такая сила как гравитация, Вселенная могла и создала себя из ничего. Самопроизвольное создание — причина того, почему существует Вселенная, почему существуем мы. Нет никакой необходимости в Боге для того, чтобы "зажечь" огонь и заставить Вселенную работать".
Что такое кварки? Можно сказать, что это вроде строительных кирпичиков нейтронов и протонов и они существуют только коллективно и никогда - по одиночке.
Сила, связывающая кварки, увеличивается пропорционально расстоянию между ними. И если попытаться оттащить один кварк от другого, то он будет тем сильнее вырываться обратно, чем сильнее тянуть. "Холостых" кварков в природе не существует.
Хокинг утверждал, что одно из следствий квантовой механики - это то, что события произошедшие в прошлом, не происходили каким-то точно определённым образом. Они произошли всеми способами, которые возможны. Связано это с вероятностным характером энергии и вещества, согласно квантовой механике. То есть, до тех пор, пока не появится сторонний наблюдатель, всё так и будет существовать в неопределённости.
"Независимо от того, какие воспоминания вы храните о прошлом в настоящее время, прошлое, как и будущее, неопределённо и существует в виде спектра возможностей".
Хокинг говорил: "Представьте себя рыбкой, живущей в аквариуме с выпуклыми стенками. Что вы знали бы о нашем мире, если бы всю жизнь смотрели на него в искажении от стекла и не имели возможности выбраться?"
То есть, по словам учёного, просто нереально познать настоящую природу реальности. Мы думаем, что чётко представляем окружающий мир, но, если обратиться к метафорам, человечество обречено всю жизнь провести в аквариуме, потому что возможности нашего тела просто не дают нам из него выбраться.
Власти города Монц, кстати, настолько впечатлились этими словами учёного, что на законодательном уровне запретили содержать рыбок в круглых емкостях, чтобы искажённый свет не мешал им видеть и воспринимать мир таким, какой он есть.
Источник:
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Он конечно талантливый физик. Но фантазёр ещё тот.