Какие пять вещей мы узнали благодаря Стивену Хокингу

Хокинг говорил: "Представьте себя рыбкой, живущей в аквариуме с выпуклыми стенками. Что вы знали бы о нашем мире, если бы всю жизнь смотрели на него в искажении от стекла и не имели возможности выбраться?"

То есть, по словам учёного, просто нереально познать настоящую природу реальности. Мы думаем, что чётко представляем окружающий мир, но, если обратиться к метафорам, человечество обречено всю жизнь провести в аквариуме, потому что возможности нашего тела просто не дают нам из него выбраться.

Власти города Монц, кстати, настолько впечатлились этими словами учёного, что на законодательном уровне запретили содержать рыбок в круглых емкостях, чтобы искажённый свет не мешал им видеть и воспринимать мир таким, какой он есть.