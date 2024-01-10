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Как защищали могилы от разграбления

Как защищали могилы от разграбления

Автор:
10 января 2024 20:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Англия   Прошлое   варварство   интересное   история   кладбища   медицина   
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Во все времена существовала практика нарушения покоя усопших. При том, чем старше могила, тем соблазнительнее казалась перспектива ее разграбить.

Содержимое склепов обычно уходило в частные коллекции, так как было частенько дорогого родственника провожали в последний путь, снабдив семейными драгоценностями.
На кладбищах Европы Средневековья кладбищенский вандализм был очень распространён и богатые семьи пытались защитить склепы металлической решёткой. Их ещё позже стали называть мортсейфы и первые появились на кладбищах Англии в 18 веке.

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Иронично, но европейские кладбища больше всего страдали в эпоху Просвещения. Такая профессия как патологоанатом была запрещена вплоть до 18 века - по религиозным причинам. Но медики нуждались в исследованиях человеческого тела, они понимали, что решение многих терапевтических проблем, находится в понимании устройства тела. Парламент Англии разрешает аутопсию и на научные цели отдавали тела тех, кого приговорили к смерти. Причём, была введена квота (в силу нехватки экспонатов) - не больше четырёх вскрытий в год. Понятно, что этого было катастрофически мало, для качественного исследования.

Так и появился нелегальный и выгодный бизнес - поставка патанатомам свежие трупы, ввозимые из-за границы, а то и осквернение местных свежих могил. Разумеется, выкопав тело, грабители не ограничивались поставкой тела - они собирали с трупа всю одежду, личные вещи, драгоценности. Причём, даже если их ловили на месте преступления, то к ответу призвать было нельзя - эскгумация была разрешена официально. И лишь через полвека, в 1832 году, волей парламента стало можно покупать тела для исследований абсолютно легально. Но к тому времени могил было разворошено и ограблено столько, что традиция ставить мортсейфы стала очень распространена.

Церковь со своей стороны восприняла разрешение эксгумации негативно. Они вообще как-то к медицине были неласковы и предлагали вместо лекарств отдаться воле Божьей.
Церковники не переставая читали проповеди, где в жутких подробностях рассказывали о муках, ждущих того, чьё тело подвергли надругательству после смерти. Паства в ужасе старалась защитить любимых покойников от вандализма.
Создавались особые отряды, численность которых частенько могла доходить до тысячи людей. За плату, сторожа брали на себя охрану могилы. Вблизи погостов устанавливали смотровые башни.
Но даже несмотря на охрану и посменные караулы могилы всё равно умудрялись раскапывать.

Но все эти меры были уделом обеспеченных горожан. Беднякам приходилось выкручиваться по-своему: могилы родственников заваливали грудой камней, накрывали слоем дёрна, перекапывали захоронение, чтобы сделать вид, что его уже ограбили, высаживали вереск.

В 1781 году некий англичанин изобрёл металлические гробы и получил патент. Они внешне не отличались от обычных, но для грабителей становились вполне ощутимым препятствием. Но их могли себе позволить лишь богатая часть населения, на и вес таких гробов был намного тяжелее обычных.

Чаще всего мортсейфы выглядели как один из трёх вариантов:

  • высокая ограда в два человеческих роста и её ставили сразу на несколько могил. Даже если грабитель мог перебраться через неё, то перенести труп на ту сторону было непросто;
  • клетка. Над свежим захоронением ставились железные штыри и сверху они переплетались в решётку. Сверху клетку придавливали тяжеленными валунами;
  • мортбашня. Очень высокий склеп, где были ниши для всех членов семьи. Снаружи на такие башни вешали тяжёлый замок и часто не один.

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Метки: Англия   Прошлое   варварство   интересное   история   кладбища   медицина   
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iskra 22 минуты назад
Мдя .. Сразу вспомнилось детство,книга о приключениях Тома Сойера..
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Борис Карабанов 5 минут назад
"Тяжелый вес". Дзен?
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34k
Teodor 52 минуты назад
Познавательно - еще бы ошибки исправить и можно было бы читать...
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1k
... Час назад
А как же охранный пистолет, когда прочитал про него в энциклопедии оружия А. Б. Жука офигел, по сути картечная растяжка на один выстрел, не помню уже сколько их осталось, но игрушка очень редкая, да и энциклопедии под рукой нет скрин кинуть.
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