Как защищали могилы от разграбления

Но все эти меры были уделом обеспеченных горожан. Беднякам приходилось выкручиваться по-своему: могилы родственников заваливали грудой камней, накрывали слоем дёрна, перекапывали захоронение, чтобы сделать вид, что его уже ограбили, высаживали вереск.

В 1781 году некий англичанин изобрёл металлические гробы и получил патент. Они внешне не отличались от обычных, но для грабителей становились вполне ощутимым препятствием. Но их могли себе позволить лишь богатая часть населения, на и вес таких гробов был намного тяжелее обычных.