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Фотограф путешествует по Европе в поиске самых красивых заброшенных мест

Фотограф путешествует по Европе в поиске самых красивых заброшенных мест

Автор:
12 октября 2022 14:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: abandoned buildings   abandoned places   заброшенные дома   заброшенные места   заброшенные объекты   заброшки   заброшки Европы   ромен тьери   фотограф   
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Французский фотограф Ромен Тьери уже почти десять лет занимается поиском уникальных заброшенных мест. Его снимки известны во всем мире, они выставлялись в лучших художественных галереях и на фестивалях в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Санкт-Петербурге, Токио, Сеуле, Париже, Мадриде, Тель-Авиве. По словам фотографа, он преследует одну цель — найти те элементы жизни, которые люди считают мертвыми, и запечатлеть их своей камерой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned buildings   abandoned places   заброшенные дома   заброшенные места   заброшенные объекты   заброшки   заброшки Европы   ромен тьери   фотограф   
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