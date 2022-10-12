Фотограф путешествует по Европе в поиске самых красивых заброшенных мест

Французский фотограф Ромен Тьери уже почти десять лет занимается поиском уникальных заброшенных мест. Его снимки известны во всем мире, они выставлялись в лучших художественных галереях и на фестивалях в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Санкт-Петербурге, Токио, Сеуле, Париже, Мадриде, Тель-Авиве. По словам фотографа, он преследует одну цель — найти те элементы жизни, которые люди считают мертвыми, и запечатлеть их своей камерой.

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1. Заброшенная часовня во Франции 0 Источник:

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2. Заброшенная больница в Италии 0 Источник:

3. Дом в Люксембурге 0 Источник:

4. Синагога в Румынии 0 Источник:

5. Замок в Италии 0 Источник:

6. Замок во Франции 0 Источник:

7. Оранжерея в Италии 0 Источник:

8. Дом во Франции 0 Источник:

9. Музыкальная школа в Италии 0 Источник:

10. Фабрика в Италии 0 Источник:

11. Вилла в Италии 0 Источник:

12. Замок во Франции 0 Источник:

13. Больница в Германии 0 Источник:

14. Вилла в Италии 0 Источник:

15. Замок во Франции 0 Источник:

16. Замок во Франции 0 Источник:

17. Церковь в Италии 0 Источник:

Вилла в Германии 0 Источник:

19. Церковь в Италии 0 Источник:

20. Замок во Франции 0 Источник:

21. Замок во Франции 0 Источник:

22. Замок во Франции 0 Источник:

23. Термальные ванны во Франции 0 Источник:

24. Замок в Италии 0 Источник:

25. Замок в Италии 0 Источник:

26. Вилла в Италии 0 Источник:

27. Вилла в Италии 0 Источник:

28. Бальный зал в Германии 0 Источник:

29. Театр в Бельгии 0 Источник: