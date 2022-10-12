Фотограф путешествует по Европе в поиске самых красивых заброшенных мест

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Французский фотограф Ромен Тьери уже почти десять лет занимается поиском уникальных заброшенных мест. Его снимки известны во всем мире, они выставлялись в лучших художественных галереях и на фестивалях в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Санкт-Петербурге, Токио, Сеуле, Париже, Мадриде, Тель-Авиве. По словам фотографа, он преследует одну цель — найти те элементы жизни, которые люди считают мертвыми, и запечатлеть их своей камерой.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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