Небесная колесница и межпланетная торговля в видении Джона Уилкинса

С древнейших времён люди мечтали покорить то, что было им недоступно. И особенно сильно манило небо.
Этот человек, живший в XVII веке, не просто размышлял по этому поводу, а строил вполне себе конкретные планы по покорению космоса. Философ, священнослужитель и учёный Джон Уилкинс стоял у истоков Королевского общества, которое является старейшим в истории научным объединением. Кстати, мистер Улкинс состоял в свойстве с самим могущественным Оливером Кромвелем – был женат на его сестре.
Вообще Джон горел наукой с детства. Коперник был его кумиром. А после популяризации идей и открытий Галилея он стал всерьёз задумываться о космосе. Ну, как всерьёз: изрядную долю представлений об иных мирах составляли сведения, которые исследователь почерпнул в фантастических романах. Поэтому в голове Уилкинса царил такой мини-хаос из реальных научных сведений и смелых фантазий.
И, что ожидаемо, он на полном серьёзе собрался построить летающую колесницу, чтобы отправиться на ней в небо, встретиться с жителями других планет и предложить им дружбу и взаимовыгодное сотрудничество.
Да, Уилкинс считал, что Луна и соседние планеты населены. Поэтому есть смысл рискнуть и выдвинуться в космос, чтобы обеспечить процветание родной стране благодаря межпланетной торговле. Да, в тот период подобные идеи выглядели утопично. Но всё же набирала обороты эпоха великих открытий, поэтому свои идеи, которые полностью поглотили учёного, он изложил в трудах – «Открытии мира на Луне» в 1638 году и в «Беседе о новой планете» в 1640 году.
Более или менее разобравшись с конструкцией лунной колесницы, Джон приступил к решению других важных проблем. В частности, дыхания, поскольку экипажу пришлось бы приложить серьёзные усилия, чтобы приспособиться к «ангельскому» воздуху в более высоких слоях атмосферы. Уилкинс считал, что планеты со всем их населением – дело рук Творца. И ангельское воинство действительно существует.
И ангелов придётся просить о помощи в управлении колесницей, поскольку гравитацию люди преодолеть не в силах. Ну а там дело остаётся за малым: прилуниться и войти в контакт с жителями Луны.
На всё про всё Джон планировал потратить полгода. Основную часть пути пришлось бы провести во сне из-за проблемы с продовольствием.
Уилкинс в своих планах опирался на труды монахов, работы которых, датированные аж XI веком, содержали размышления о возможности космических путешествий. Что касается практической базы, то в этом качестве исследователь использовал работы из библиотеки Оксфорда, куда имел доступ по роду профессиональной деятельности (возглавлял колледж Уодхэм).
По мере погружения в труды он пришёл к выводу, что полёт на колеснице невозможен: гравитация и другие сопутствующие моменты, разрешить которые пока ещё не представлялось возможным.
Но, несмотря на смелость и некую абсурдность идей амбициозного и эксцентричного учёного, он действительно был смельчаком и умницей, задумавшимся о космосе и летательных аппаратах задолго до появления автомобилей и самолётов. Лунная миссия XVII века не состоялась. Зато идеи стали плодородной почвой для следующих поколений исследователей. Человек попал на Луну и не только. А пример Уилкинса доказал, что любопытство, упорство и трудолюбие обязательно дадут свои плоды. Да ещё какие. Просто чуть позднее, когда для этого настанет время.
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