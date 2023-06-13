Небесная колесница и межпланетная торговля в видении Джона Уилкинса

Вообще Джон горел наукой с детства. Коперник был его кумиром. А после популяризации идей и открытий Галилея он стал всерьёз задумываться о космосе. Ну, как всерьёз: изрядную долю представлений об иных мирах составляли сведения, которые исследователь почерпнул в фантастических романах. Поэтому в голове Уилкинса царил такой мини-хаос из реальных научных сведений и смелых фантазий.

И, что ожидаемо, он на полном серьёзе собрался построить летающую колесницу, чтобы отправиться на ней в небо, встретиться с жителями других планет и предложить им дружбу и взаимовыгодное сотрудничество.