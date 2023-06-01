Причины отсутствия камней внутри лунных кратеров

Если объект нанёс удар, то он должен остаться в образовавшейся воронке. Большой или крохотной, в зависимости от его габаритов. Но почему тогда в лунных кратерах нет астероидов, которые, собственно, и создают эти кратеры?
После падения небесного тела на лунную поверхность его импульс преобразуется в тепло. И, как правило, его достаточно либо для полного испарения, либо для раскалывания фрагмента на множество очень мелких. Такие можно увидеть на фото вокруг кратеров. Постепенно обломки покрываются лунной пылью и становятся незаметными.
В случае с нашей планетой все признаки столкновения с её поверхностью небесных тел стирает активная среда – осадки, колебания температур, действие микроорганизмов и другие факторы.
Основная часть случаев столкновения метеоритов остаётся незамеченной. Но бывают и исключения. Так, жительнице Канады небесный привет угодил прямо на подушку. Женщину разбудил среди ночи треск. Она вскочила, спросонья силясь понять, почему её постель усыпана мелкими щепками. И в этот момент на подушку рухнуло нечто. Рут Гамильтон включила свет и обнаружила в кровати внушительный камень, который, как впоследствии выяснилось, весил 1,3 кг. Не подскочи Рут с постели, всё закончилось бы печально.
Ожидаемо, что версия о посланце из космоса не была первой в списке. И даже пятой. Прибывшие полицейские посчитали камень ошибкой при проведении строительных работ. А прилетел он из-за взрыва породы. Но ни о каких подрывных работах ночью речи быть не могло. К тому же соседи подтвердили, что видели в небе яркую вспышку, похожую на салют.
Другие зафиксированные случаи падения метеоритов
Столкнуться с небесным посланником довелось жительнице города Силакога (штат Алабама, США) в 1954 году. На её дом свалился метеорит весом без малого 4 кг, пробил крышу, отскочил от радиоприёмника и попал женщине в бок. Осталась впечатляющая гематома и множество ушибов. Лечение заняло несколько месяцев, а город стал местом первого задокументированного случая попадания объекта из космоса в человека.
Убыток в прибыль превратила предприимчивая жительница Нью-Йорка, на автомобиль которой в 1992 году рухнул метеорит. Владелица продала Chevrolet Malibu за цену, в 25 раз превышающую фактическую. Ну, а что – это раритет, а за уникальность надо платить.
Последний случай относительно недавний. Мальчику из Флориды метеорит угодил прямо в голову. Но, во-первых, фрагмент был маленьким (всего 3 грамма), а, во-вторых, падение замедлило дерево. И семилетний счастливчик отделался лёгким испугом и незначительной травмой.
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Это какая то сверх эластичная и при этом прочная подушка? разработка ученых британии для ловли астероидов?