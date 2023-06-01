Причины отсутствия камней внутри лунных кратеров

Основная часть случаев столкновения метеоритов остаётся незамеченной. Но бывают и исключения. Так, жительнице Канады небесный привет угодил прямо на подушку. Женщину разбудил среди ночи треск. Она вскочила, спросонья силясь понять, почему её постель усыпана мелкими щепками. И в этот момент на подушку рухнуло нечто. Рут Гамильтон включила свет и обнаружила в кровати внушительный камень, который, как впоследствии выяснилось, весил 1,3 кг. Не подскочи Рут с постели, всё закончилось бы печально.

Ожидаемо, что версия о посланце из космоса не была первой в списке. И даже пятой. Прибывшие полицейские посчитали камень ошибкой при проведении строительных работ. А прилетел он из-за взрыва породы. Но ни о каких подрывных работах ночью речи быть не могло. К тому же соседи подтвердили, что видели в небе яркую вспышку, похожую на салют.