"Заглубленное помещение": чиновники из Саратова придумали новое определение для бомбоубежищ

Еще одно слово в копилку новояза!
Время сейчас непростое. Жители Саратовской области поинтересовались у властей, есть ли в регионе бомбоубежища и где они находятся. И получили ответ. Им сообщили, что это понятие устарело, теперь нужно говорить по-другому. Во-вторых, информация о "заглубленных помещениях" в целях безопасности ограничена. Узнаете, когда возникнет необходимость.
Тот самый случай, когда не знаешь, что в ответе чиновников прекраснее: новояз или отсутствие конкретного ответа на вопрос.
Между тем, интерес жителей Саратовской области праздным не назовешь. 26 декабря украинский БПЛА атаковал базу дальней авиации, которая находится рядом с Энгельсом. 29 декабря над Энгельсом сработала система ПВО. Был сбит БПЛА - об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Бусаргин.
Источник:
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Люди же будут по грязным, сырым подвалам выживать как всегда.