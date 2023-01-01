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"Заглубленное помещение": чиновники из Саратова придумали новое определение для бомбоубежищ

"Заглубленное помещение": чиновники из Саратова придумали новое определение для бомбоубежищ

Автор:
01 января 2023 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Новояз   Саратовская область   безопасность   бомбоубежище   заглубленное помещение   укрытие   чиновники   
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Еще одно слово в копилку новояза!

Время сейчас непростое. Жители Саратовской области поинтересовались у властей, есть ли в регионе бомбоубежища и где они находятся. И получили ответ. Им сообщили, что это понятие устарело, теперь нужно говорить по-другому. Во-вторых, информация о "заглубленных помещениях" в целях безопасности ограничена. Узнаете, когда возникнет необходимость.


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Тот самый случай, когда не знаешь, что в ответе чиновников прекраснее: новояз или отсутствие конкретного ответа на вопрос.


Между тем, интерес жителей Саратовской области праздным не назовешь. 26 декабря украинский БПЛА атаковал базу дальней авиации, которая находится рядом с Энгельсом. 29 декабря над Энгельсом сработала система ПВО. Был сбит БПЛА - об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Бусаргин.


Источник:

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Метки: Новояз   Саратовская область   безопасность   бомбоубежище   заглубленное помещение   укрытие   чиновники   
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2  комментария
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12k
Denissg 39 минут назад
Заглубленное помещение предназначено для предотвращения отрицательного роста населения при хлопке.
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9k
Shtoppi Полчаса назад
Ну сами то чиновники побегут по заготовленным за счет народных средств бункерам, причем с полным "фаршем", если что.
Люди же будут по грязным, сырым подвалам выживать как всегда.
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