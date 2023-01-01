"Заглубленное помещение": чиновники из Саратова придумали новое определение для бомбоубежищ

Время сейчас непростое. Жители Саратовской области поинтересовались у властей, есть ли в регионе бомбоубежища и где они находятся. И получили ответ. Им сообщили, что это понятие устарело, теперь нужно говорить по-другому. Во-вторых, информация о "заглубленных помещениях" в целях безопасности ограничена. Узнаете, когда возникнет необходимость.