14 картинок, которые возвращают прямиком в детство

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У всех есть ассоциации, которые возвращают прямиком в детство. Отголоски любимых телепередач, конфеты с особенным вкусом и даже игрушки - всё это собрали пользователи в одном месте. Каждый поделился картинкой, которая вызывает много тёплых и искренних воспоминаний.
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А что вас сразу же возвращает в детство?
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Автор какие монеты? Там стекло стоит, билеты либо сам покупал, либо у кондуктора. А самое козырное было стоячее сзади сзади, особенно когда по колдобинам автобус ехал
.. начинающийся старческий маразм...