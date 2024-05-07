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14 картинок, которые возвращают прямиком в детство

14 картинок, которые возвращают прямиком в детство

Автор:
07 мая 2024 11:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: воспоминания   воспоминания из детства   детство   из детство   интересно   картинки   
1442
15

У всех есть ассоциации, которые возвращают прямиком в детство. Отголоски любимых телепередач, конфеты с особенным вкусом и даже игрушки - всё это собрали пользователи в одном месте. Каждый поделился картинкой, которая вызывает много тёплых и искренних воспоминаний.

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А что вас сразу же возвращает в детство?

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Метки: воспоминания   воспоминания из детства   детство   из детство   интересно   картинки   
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16  комментариев
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22k
КВТИУ-80 46 минут назад
Пардон, как-то сие не тронуло: скороспелый пост, обычная (и невеликая) сборка снимков из разного времени без гармонии единого. Минуса не ставлю, но и плюс тоже мимо. Без обид. ИМХО.
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7k
Хачик Минуту назад
Комментарий к фото
Рубились, как оглашенные!

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7k
Хачик 4 минуты назад
Комментарий к фото
Такая передача и сейчас есть, а вот эта...
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3k
Алекс Чебурашкин 5 минут назад
Смешали все времена и эпохи ))))
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145
Leo 10 минут назад
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... оладушки напекла, а ты дома не ночевал
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145
Leo 11 минут назад
Комментарий к фото
... не укачать, а вскружить голову)
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145
Leo 12 минут назад
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... этот и сейчас иногда по первому каналу что-то шепчет
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47k
Игорь 15 минут назад
"А что вас сразу же возвращает в детство?"
1, 10, 13-14.
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40k
russger 19 минут назад
Разные поколения в кучу смешал. Набрал стереотипных фото, тупые надписи и прям пздц какой сопливый ностальгический пост
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156
Igor (Игорь) 21 минуту назад
14. Лучшее место сбоку, чтобы смотреть на водителя и монетки
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Автор какие монеты? Там стекло стоит, билеты либо сам покупал, либо у кондуктора. А самое козырное было стоячее сзади сзади, особенно когда по колдобинам автобус ехал
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8k
Invertor 22 минуты назад
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Какие монетки? Монетки в кассе.
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908
ghor Полчаса назад
Какой-то разбег... от 70ых до 2000ых.
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26k
SolomonA Час назад
"А что вас сразу же возвращает в детство?"
.. начинающийся старческий маразм...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1664 поста (1617 в горячем)

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