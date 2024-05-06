Русская из США рассказала, каким растёт её сын в американской школе

Дарья живёт в США в городе Шарлотт (Северная Каролина). В соцсетях она делится историями из жизни в другой стране. Большую часть она прожила в России, поэтому продолжает удивляться и находить различия во многих вещах. Она часто рассказывает истории про детей.
Дарья и её семья переехали в США в 2014 году: "Переехать навсегда в другую страну с 4 детьми, начать все с нуля в 30 лет, обеспечить детям совершенно другое будущее, переместить линию рода на другую половину планеты. Это было смело. И сложно. Иногда невыносимо. Дети наверно не осознали пока степень значимости решения однажды принятого их родителями. Но несомненно мы с мужем станем легендами в семейных историях наших потомков".
Самое интересное, как быстро дети адаптируются к новой жизни, вот что говорил мама: "У старших сыновей есть девушки, две американки.Одна белая и красивая как лебедь, вторая черная и красивая как пантера.Дети мои тоже необычные парни. При всей их американизированности и почти потерянном русском языке, эти два каким то образом сохранили восточноевропейский стиль ухаживания за девушкой.Цветы, подарки, кафе, кино, открыть дверь, пододвинуть стул, подать руку, надеть на женщину пальто.Сами девочки говорят, что это очень старомодно, необычно и привлекательно.Просто интересный факт".
3. Дарья восхищается возможностью детей не принимать всё на личный счёт и расти свободными от предрассудков
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Знаете, я утром читал новость, что в одном из городов Великобритании уже три раза подряд выигрывает выборы пакистанец. Нет-нет, я не националист, почти. Но это ведь говорит о том, что большинство населения либо сами пакистанцы, либо поддерживающие. И вот теперь представьте, лет через десять, например, они такими же свободными будут? Или как в Германии будут призывать к созданию халифата? Свобода вещь необходимая! Спорить глупо. Но хорошо, когда свобода основывается на привычные устои, а не поглощается и размывается.
Ты можешь быть жирной,дурой но считать себя умной стройняшкой.
Но от этого ты не перестанешь быть жирной дурой.
Зачем стремится к знаниям и получить хорошие оценки ? И так сойдет.
Короче спасибо за предупреждение .
Многие кто хотели переехать в США, после таких постов наверняка передумают.
Дай Бог таким детям не впасть в депрессию.
МОЛОДЕЦ!
И совсем не важно, что получилось 5.
Ведь ты пытался...
А вообще в целом бред какой то. "В "совке я мучил кошек".. Тебя заставляли что ли, или это ты сам больной ублюдок, вымещающий свои страхи и ненависть на слабых? Нет соревновательной системе, и она что то про развитие личности говорит? Человек так устроен, что ему нужно соревноваться, иначе да, для него достижением будет, что он жопу свою сам вытер.. И нет, не все умные и красивые одинаково, бывают откровенные тупые уроды. Они там решили, что они живут в розовом мире добрых пони что ли?
Но обесценивание работы и дополнительных усилий на ранних стадиях обучения дает сомнительный эффект. Вот это «все молодцы, ты по крайне мере пытался и тп» выливается в итоге в полную демотивацию и пофигизм делать что-то как следует. Дочке десять - все испытали на себе. Делает все на от@бись, на все один ответ: «по крайней мере я пыталась!!, или забей- им все равно.»
Чтобы воспитать послушных потребителей с растительным образом существования- выигрышная стратегия. Но все ли хотят подобного будущего для своих детей?