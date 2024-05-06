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Русская из США рассказала, каким растёт её сын в американской школе

Русская из США рассказала, каким растёт её сын в американской школе

Автор:
06 мая 2024 10:32
Сообщество : Истории из жизни
Метки: США   дети   интересно   история   русские в сша   школьники в сша   
3115
10

Дарья живёт в США в городе Шарлотт (Северная Каролина). В соцсетях она делится историями из жизни в другой стране. Большую часть она прожила в России, поэтому продолжает удивляться и находить различия во многих вещах. Она часто рассказывает истории про детей.

Дарья и её семья переехали в США в 2014 году: "Переехать навсегда в другую страну с 4 детьми, начать все с нуля в 30 лет, обеспечить детям совершенно другое будущее, переместить линию рода на другую половину планеты. Это было смело. И сложно. Иногда невыносимо. Дети наверно не осознали пока степень значимости решения однажды принятого их родителями. Но несомненно мы с мужем станем легендами в семейных историях наших потомков".


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Самое интересное, как быстро дети адаптируются к новой жизни, вот что говорил мама: "У старших сыновей есть девушки, две американки.Одна белая и красивая как лебедь, вторая черная и красивая как пантера.Дети мои тоже необычные парни. При всей их американизированности и почти потерянном русском языке, эти два каким то образом сохранили восточноевропейский стиль ухаживания за девушкой.Цветы, подарки, кафе, кино, открыть дверь, пододвинуть стул, подать руку, надеть на женщину пальто.Сами девочки говорят, что это очень старомодно, необычно и привлекательно.Просто интересный факт".


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Метки: США   дети   интересно   история   русские в сша   школьники в сша   
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34  комментария
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5k
Наталья 2 часа назад
Что за бред?
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711
DuckTales Полминуты назад
Ну главное чтоб им нравилось
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13k
Б.Касторский Полчаса назад
Ну да, ну да. Там все свободные и ясно мыслят, а мы в тумане и зашуганные.
Знаете, я утром читал новость, что в одном из городов Великобритании уже три раза подряд выигрывает выборы пакистанец. Нет-нет, я не националист, почти. Но это ведь говорит о том, что большинство населения либо сами пакистанцы, либо поддерживающие. И вот теперь представьте, лет через десять, например, они такими же свободными будут? Или как в Германии будут призывать к созданию халифата? Свобода вещь необходимая! Спорить глупо. Но хорошо, когда свобода основывается на привычные устои, а не поглощается и размывается.
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1k
Александр Полчаса назад
Мой друг работает в Канаде больше 20 лет. Последнее время часто рассказывает, как они с супругой придумывают уважительные причины и часто увозят детей из города, когда у них в школе проходят обязательные уроки. Уроки где детям рассказывают, что оин могут выбирать кем быть в плане половой принадлежности и прочая дичь. Недоговаривают мамашки из-за бугорных чатов на счет школ...
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7k
Mixalych Полчаса назад
Т.е. америка прет против природы и эволюции. Толерантность ко всякого рода отклонениям, демотивация, инфатилизм прививаются с детства. Простой пример: самый привлекательный парень в школе завоевал расположение самой замечательной девушки. Т.е. самый умный, самый красивый, самый воспитанный и обходительный дружит с самой умной, красивой, воспитанной. Но такими замечательными не рождаются, а становятся. Учатся, работают над собой, развиваются. В итоге выигрывают конкуренцию. Дают здоровое потомство. Но Америке этого не надо...
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1k
Вик Тор Полчаса назад
Вот она подмена понятий.
Ты можешь быть жирной,дурой но считать себя умной стройняшкой.
Но от этого ты не перестанешь быть жирной дурой.
Зачем стремится к знаниям и получить хорошие оценки ? И так сойдет.
Короче спасибо за предупреждение .
Многие кто хотели переехать в США, после таких постов наверняка передумают.
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11k
Sasa Полчаса назад
Да, тяжело им будет в жизни! Сколько неприятный удивлений их ждет во взрослой жизни. А сколько потом на них медицина и психиатры заработают...., мама не горюй! )))
Дай Бог таким детям не впасть в депрессию.
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10k
Maddy8 38 минут назад
Ничего не понял. Эмигрантка гордится, что забыла свои корни и переехала. Её дети живут как дети, но она их выделяет. Почему?
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36k
Teodor 38 минут назад
Америка веками выживает на энергии эмигрантских детей: родителям поздно встраиваться в эту жизнь, дети еще со своей национальной закалкой и замотивированные, внуки, как правило, полнейшие овощи...
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46k
Цыц тут у меня 39 минут назад
И у нас рожденные в 90-е сейчас становятся родителями и своих детей воспитывают по этим же ипанутым принципам. Не все, конечно, но большинство. Во всем спрашивают мнение 2-летнего дитятки, вместо указания как надо делать правильно, пытаются все объяснить. В итоге растут капризные дети, не ставящие ни во что мнение даже собственных родителей.
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34k
Slonyash 57 минут назад
Странно, а мы скворечники делали и кормушки для белок вешали. Не с США конечно, а в СССР...
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7k
Харон ( Χάρων) Час назад
Ты дебил, но смог сложит 2+2.
МОЛОДЕЦ!
И совсем не важно, что получилось 5.
Ведь ты пытался...
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5k
Hemul_D Час назад
Охрененое воспитание - "ты сделал дерьмо но то же молодец". Нах напрягаться, насрал и получил грамотку за "потуги" - бинго!
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13k
Karelian Час назад
Что же тогда америкосы всеми доступными способами изгоняют нас из международных соревнований, если для них главное - участие???
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25k
Shtoppi Час назад
и за каким хреном, нам тут, всё вот это знать нужно?
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33k
Владимир Час назад
В СШП просто совершенно нормально быть жирным. Болезненно жирным даже.
А вообще в целом бред какой то. "В "совке я мучил кошек".. Тебя заставляли что ли, или это ты сам больной ублюдок, вымещающий свои страхи и ненависть на слабых? Нет соревновательной системе, и она что то про развитие личности говорит? Человек так устроен, что ему нужно соревноваться, иначе да, для него достижением будет, что он жопу свою сам вытер.. И нет, не все умные и красивые одинаково, бывают откровенные тупые уроды. Они там решили, что они живут в розовом мире добрых пони что ли?
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7k
0rfans 2 часа назад
Сука, до слёз просто...сам вытер себе жопу в 15 лет - О, Госпади...он у вас гений!
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Общество воспитывает потребителей(американское). Им не важно образование, важно, что бы ты смотрел рекламу и покупал. В массе своей. Потом можно спокойно втирать, что гендеров не 2, а 72. И т.д....
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8k
Умница-красавица 2 часа назад
В целом это все прекрасно конечно, чтобы детки не были закомплексованными, принимали себя и радовались жизни.
Но обесценивание работы и дополнительных усилий на ранних стадиях обучения дает сомнительный эффект. Вот это «все молодцы, ты по крайне мере пытался и тп» выливается в итоге в полную демотивацию и пофигизм делать что-то как следует. Дочке десять - все испытали на себе. Делает все на от@бись, на все один ответ: «по крайней мере я пыталась!!, или забей- им все равно.»
Чтобы воспитать послушных потребителей с растительным образом существования- выигрышная стратегия. Но все ли хотят подобного будущего для своих детей?
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13k
Том Сойер 2 часа назад
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9k
Гвоздь 2 часа назад
не будет скоро вашей америки
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1662 поста (1614 в горячем)

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