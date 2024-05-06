Русская из США рассказала, каким растёт её сын в американской школе

Самое интересное, как быстро дети адаптируются к новой жизни, вот что говорил мама: "У старших сыновей есть девушки, две американки.Одна белая и красивая как лебедь, вторая черная и красивая как пантера.Дети мои тоже необычные парни. При всей их американизированности и почти потерянном русском языке, эти два каким то образом сохранили восточноевропейский стиль ухаживания за девушкой.Цветы, подарки, кафе, кино, открыть дверь, пододвинуть стул, подать руку, надеть на женщину пальто.Сами девочки говорят, что это очень старомодно, необычно и привлекательно.Просто интересный факт".