Необычные идеи того, как украсить яйца и куличи к Пасхе

Пасха - праздник христиан, который в этом году у православных выпадает на 16 апреля. К нему активно готовятся, традиционно выпекая куличи и украшая яйца. Сегодня мы собрали подборку куличей и яиц, которые выглядят необычно. Начинку выбрать можно на своё усмотрение, а если надоели привычные обсыпки, то идею берите из нашего поста.