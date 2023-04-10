Необычные идеи того, как украсить яйца и куличи к Пасхе

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Пасха - праздник христиан, который в этом году у православных выпадает на 16 апреля. К нему активно готовятся, традиционно выпекая куличи и украшая яйца. Сегодня мы собрали подборку куличей и яиц, которые выглядят необычно. Начинку выбрать можно на своё усмотрение, а если надоели привычные обсыпки, то идею берите из нашего поста.
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8. Если вы предпочитаете традиционный рецепт, то возможно эксперименты с украшением верха кулича
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