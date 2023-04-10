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Необычные идеи того, как украсить яйца и куличи к Пасхе

Необычные идеи того, как украсить яйца и куличи к Пасхе

Автор:
10 апреля 2023 11:50
Сообщество : Еда
Метки: куличи   пасха   праздник   рецепты   фото   яйца   яйца к пасхе   
857
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Пасха - праздник христиан, который в этом году у православных выпадает на 16 апреля. К нему активно готовятся, традиционно выпекая куличи и украшая яйца. Сегодня мы собрали подборку куличей и яиц, которые выглядят необычно. Начинку выбрать можно на своё усмотрение, а если надоели привычные обсыпки, то идею берите из нашего поста.

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Метки: куличи   пасха   праздник   рецепты   фото   яйца   яйца к пасхе   
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3  комментария
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26k
Serg2001 Час назад
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 20 минут назад
Чёт вспомнилось...
Я покрашу яйца, хоть и в брюках и не видно...
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864
Kra 24 минуты назад
все эти "зайчики" и "лилипутские" яйца - от католиков ))
В православии вот этой всей мишуры все-таки нет.
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