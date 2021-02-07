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10 действительно странных вещей, которые нашли на берегу

10 действительно странных вещей, которые нашли на берегу (11 фото)

Автор:
07 февраля 2021 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Выбрасывает   Нашли   Необычные   Странные   берег   вещи   океан   
1715
11

Океан хранит много секретов не только потому, что он недостаточно исследован, но и потому, что он иногда выбрасывает на пляжи такие предметы, которые никто не ожидал увидеть. В этом посте вы увидите самые необычные вещи, которые были найдены на берегу.

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Метки: Выбрасывает   Нашли   Необычные   Странные   берег   вещи   океан   
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12k
Yasen_Perec Час назад
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Кистень 24 минуты назад
"Киндеры" на берегу-интересно! Можно найти необычные игрушки.
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17k
Luc72 Полчаса назад
Почему глаз? Я вижу обмотку вокруг синего шарика с какой то прокладкой


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Taximaxi Полчаса назад
Штат айдахо не граничит с морем. Знатно псакнули.
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A_Bis Taximaxi 13 минут назад
А про море там ничего и не пишет, зато озер (и больших тоже) в штате предостаточно.
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1k
zenon A_Bis 3 минуты назад
Если Республика Беларусь со всех сторон окружена морем, то почему Айдахо не может иметь берег моря. Может море утонуло после сильных дождей и забрало берег Айдахо и это было в то время, когда Ной оттолкнул свой круизный корабль от берега видимо тогда захватил в собой и берег и океан.
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