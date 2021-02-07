10 действительно странных вещей, которые нашли на берегу

Океан хранит много секретов не только потому, что он недостаточно исследован, но и потому, что он иногда выбрасывает на пляжи такие предметы, которые никто не ожидал увидеть. В этом посте вы увидите самые необычные вещи, которые были найдены на берегу.
Гигантские трубы, диаметром 2 метра, и длиной около 500 метров, упали в море во время транспортировки. Жители Норфолка были крайне удивлены, обнаружив их на пляже в августе 2017 года.
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Гигантская игрушка LEGO была выброшена на берег в Зандворте, Нидерланды. Сначала люди на пляже были поражены, но потом начали фотографироваться с находкой. До сих пор неизвестно, откуда взялась эта фигура. Голландское отделение LEGOLAND заявило, что они не имеют к ней никакого отношения.
После крушения грузового судна "Наполи" в 2007 году несколько контейнеров выбросило на берег в Девоне, Англия. Люди, которые хотели попасть внутрь грузовых контейнеров, бросились на пляж. Некоторым достались винные бочки, а тем, кому повезло - мотоциклы "БМВ".
Обломки ракеты были обнаружены на одном из пляжей Японии в 2016 году. Вероятно, это была часть северокорейской ракеты, которая была запущена в том же году.
Этот необычный предмет был найден на пляже во Флориде в 2012 году. Неизвестно, какому таинственному существу принадлежал этот глаз.
Этот объект, похожий на НЛО, найден на пляже в Исландии. На самом деле это прибор, который помогает измерять скорость течения в глубинах океана.
После цунами 2011 года эта гигантская белая масса была выброшена на берег. Кто-то решил, что это новое существо, возможно, гигантский осьминог. Но когда ученые взяли пробы, они вынесли вердикт, что эта масса - остатки акулы или кита.
В январе 2017 года детям с немецкого острова Лангеог невероятно повезло: тысячи яиц Kinder и игрушек LEGO были выброшены на берег. Грузовое судно потеряло несколько контейнеров во время шторма, и их содержимое оказалось на берегу
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