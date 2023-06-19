10 самых странных городов мира, которые могут удивить по-настоящему

602
11
Каждый город уникален по-своему, но некоторые из них настолько необычны и поразительны, что трудно поверить, что они действительно существуют. В этом посте вы увидите самые странные города нашей планеты. Взгляните!
1. Лонгйир, Шпицберген, Норвегия
Город Лонгйир на Шпицбергене - одно из самых северных поселений в мире и место, где официально нельзя умирать. В городе есть кладбище, но оно не используется уже 70 лет. Причина в вечной мерзлоте, в таких условиях тела не подвергаются разложению. И было обнаружено, что в мёрзлом грунте сохраняются не только тела умерших людей, но и различные болезнетворные организмы, которые стали причиной их болезни и смерти. Известно, что в почве под Лонгйиром остались единственные в мире активные образцы вируса испанского гриппа, который убил 5% населения планеты. Поэтому людей, которым грозит скорая смерть, доставляют самолетом в другие города Норвегии. В Лонгйире также нет нужных условий для ухода за тяжелобольными или беременными.
×
×
2. Ад, Мичиган, США
В штате Мичиган, США, есть городок под названием Ад. Неизвестно, откуда взялось это название, но его жители готовы поддержать этот “адский“ образ города. Туристы с энтузиазмом фотографируются с надписью ”Добро пожаловать в ад”. Местный сувенирный магазин продает право собственности на один квадратный метр земли в Аду, конечно же, за $6,66.
3. Халльштатт - Хойчжоу, Китай
Китайцы научились копировать вс`. Чтобы иметь возможность путешествовать, не выезжая из страны, они решили построить австрийскую деревню Халльштатт. Прогуляться по живописной австрийской деревушке можно в китайской провинции Гуандун. Полная копия горного поселения, входящего в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, была построена в 2012 году в пригороде Хойчжоу.
4. Слэб Сити, Калифорния
Слэб Сити - город в Калифорнии, населенный в основном бездомными, пенсионерами, хиппи и теми, кому некуда идти. Жители города живут в самодельных домиках на колёсах и хижинах без водопровода, электричества и адреса. Государственные услуги также отсутствуют, как и все налоги. Местные жители называют Слэб Сити “последним свободным городом в Америке”.
5. Матмата, Тунис
Матмата на юге Туниса - город со множеством берберских подземных жилищ, которые все еще заселены. В 1970-х годах в этом районе были построены небольшие дома, но многие местные жители предпочитают жить в своих традиционных домах, в пещерах.
6. Уиттиер, Аляска, США
Весь город Уиттиер, Аляска, расположен в 14-этажном здании бывшего военного объекта. Здесь также находятся все магазины, полицейский участок, клиника и церковь. Целью такого размещения является экономия отопления, поскольку климат здесь холодный и ветреный почти круглый год. Что касается его населения, то в этом доме-городе проживает всего 272 человека.
7. Шефшауэн, Марокко
Стены, двери и даже лестницы этого красивого и загадочного города Шефшауэн в Марокко выделяются разнообразными оттенками синего и голубого. Согласно одной из версий, голубой цвет был выбран как символ воды из источника Рас-эль-Ма на близлежащих холмах, вода из которого снабжает весь регион. История Шавена начинается с 1471 года, когда эмир Моула Али-бен-Мусса-бен-Рашид-эль-Алами построил в небольшом селении берберов мусульманскую мечеть и крепость, призванную защитить Марокко от нападений португальцев.
8. Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания
Город Сетениль-де-лас-Бодегас привлекает туристов со всего мира, вероятно, потому, что он буквально вырублен в огромной базальтовой скале. Его площадь составляет 82 квадратных километров, и находится это удивительное место в автономной области Андалусия в южной части Испании. В этом городе есть улицы, на которых можно увидеть свисающие камни вместо неба. История этого места начинается примерно 25 веков назад.
9. Розуэлл, США
В 1947 году недалеко от города Розуэлл, штат Нью-Мексико, разбился НЛО, правда, этот факт до сих пор остается предметом споров. Тем не менее это событие сделало Розуэлл всемирно известным городом пришельцев. В этом месте проходят фестивали, посвященные инопланетянам, а их изображения можно встретить повсюду.
10. Нефтяные камни, Азербайджан
Нефть Дашлары, или “Нефтяные камни” - промышленный город в Азербайджане. Там металлические платформы расположены над нефтяным месторождением в открытом море. В городе нет постоянного населения. Около 2000 человек работают там посменно и меняются раз в несколько месяцев.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров