10 самых странных городов мира, которые могут удивить по-настоящему

Город Лонгйир на Шпицбергене - одно из самых северных поселений в мире и место, где официально нельзя умирать. В городе есть кладбище, но оно не используется уже 70 лет. Причина в вечной мерзлоте, в таких условиях тела не подвергаются разложению. И было обнаружено, что в мёрзлом грунте сохраняются не только тела умерших людей, но и различные болезнетворные организмы, которые стали причиной их болезни и смерти. Известно, что в почве под Лонгйиром остались единственные в мире активные образцы вируса испанского гриппа, который убил 5% населения планеты. Поэтому людей, которым грозит скорая смерть, доставляют самолетом в другие города Норвегии. В Лонгйире также нет нужных условий для ухода за тяжелобольными или беременными.