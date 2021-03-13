13 редких явлений и вещей, с которыми мало кто сталкивался

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Вы когда-нибудь видели пушистый минерал," Золотого тигра " или рождение радуги? Мир полон всевозможных удивительных происшествий и предметов, и самое крутое, что мы еще не все видели. Далее в посте представлены лишь некоторые из них...
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призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
не будь скотом!
Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих
ну ка, накажи меня, ФСБ