FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5586 постов • 672 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
13 редких явлений и вещей, с которыми мало кто сталкивался

13 редких явлений и вещей, с которыми мало кто сталкивался (14 фото)

Автор:
13 марта 2021 23:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   Происшествий   РЕДКИХ   Странные   человек   явлений   
996
14

Вы когда-нибудь видели пушистый минерал," Золотого тигра " или рождение радуги? Мир полон всевозможных удивительных происшествий и предметов, и самое крутое, что мы еще не все видели. Далее в посте представлены лишь некоторые из них...

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Необычные   Происшествий   РЕДКИХ   Странные   человек   явлений   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
Князь Курбский 4 минуты назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
763
Лучший Друг 38 минут назад
В Краснодаре такое не редкость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Учительница показала, как детей кормят объедками в школе Красноярска (2 фото + 1 видео) Учительница показала, как детей кормят объедками в школе Красноярска (2 фото + 1 видео) 20 лет спустя: учёные показали, что ждёт заядлого геймера 20 лет спустя: учёные показали, что ждёт заядлого геймера 25 странных зависимостей человека, которые все же существуют 25 странных зависимостей человека, которые все же существуют Звезда Instagram: реальный человек или компьютерная модель? Звезда Instagram: реальный человек или компьютерная модель? 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали Фотографии людей, которые никак не выглядят на свой возраст Фотографии людей, которые никак не выглядят на свой возраст
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

161489



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Жертвы космической гонки: 20 фото, которые порвут вашу душу
1
29
Жертвы космической гонки: 20 фото, которые порвут вашу душу
Фермер с лапшой по $0,46 стал интернет-знаменитостью и выручил всю деревню
1
102
Фермер с лапшой по $0,46 стал интернет-знаменитостью и выручил всю деревню
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Модный Гриффиндор: героев "Гарри Поттера" одели в брендовые вещи
2
29
Модный Гриффиндор: героев "Гарри Поттера" одели в брендовые вещи
Яичный взрыв: почему не стоит готовить яйца в микроволновой печи?
0
33
Яичный взрыв: почему не стоит готовить яйца в микроволновой печи?
Блогер сравнил фотовозможности камер iPhone 12 и Redmi Note 10 Pro (видео)
Блогер сравнил фотовозможности камер iPhone 12 и Redmi Note 10 Pro (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#СССР#подборка#дтп#прикольные#коты#деньги#спасение
#фото#история#факты#Россия#позитив#картинки#автомобили#настроение#фильмы#актеры
#прикол#интересное#кино#люди#аварии#автомир#истории#авто аварии#собака#реклама

На что жалуетесь?

Вернуться