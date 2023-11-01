Как ошибка фармацевтов привела к появлению тысяч детей-инвалидов

Сначала основным свойством препарата называли противосудорожное. Но после проведения опытов на животных, выяснилось, что оно не работает. Зато выяснилось, что даже если давать его мышам в огромных дозах, то они всё равно остаются живы.

В 1955 году докторам Швейцарии и ФРГ предложить начать испытания препарата на людях. И довольно скоро, в компанию Chemie Grünenthal начала поступать обратная связь: терапевты восторженно писали, что талидомид удивительным образом успокаивает пациентов и оказывает на них снотворный эффект. Особенно отмечали тот факт, что у средства нет побочных эффектов и даже если "перебрать", то ничего страшного с человеком не случится.

Когда пришло время лицензировать продукт именно эти два фактора Chemie Grünenthal привели в качестве аргумента.