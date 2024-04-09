Сами с усами: необычные компьютерные гении

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Ах, этот прекрасный и завораживающий мир по ту сторону монитора. Мы там проживаем параллельную реальной жизнь – учимся, работаем, развлекаемся, узнаём новости, строим отношения и не только.
А что, сидя за монитором, видят котики? Пушистые пользователи в этом не признаются. Но самый широкий спектр выражений хитрых мосек наглядно доказывает, что это самое что-то очень и очень интересное.
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