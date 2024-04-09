FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2225 постов • 510 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Сами с усами: необычные компьютерные гении

Сами с усами: необычные компьютерные гении

Автор:
09 апреля 2024 16:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   выражение   компьютер   кот   котик   монитор   поза   смешно   фото   эмоция   
912
30

Ах, этот прекрасный и завораживающий мир по ту сторону монитора. Мы там проживаем параллельную реальной жизнь – учимся, работаем, развлекаемся, узнаём новости, строим отношения и не только.

А что, сидя за монитором, видят котики? Пушистые пользователи в этом не признаются. Но самый широкий спектр выражений хитрых мосек наглядно доказывает, что это самое что-то очень и очень интересное.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Животное   выражение   компьютер   кот   котик   монитор   поза   смешно   фото   эмоция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Slonyash Полчаса назад
Класс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2331 пост (2067 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113890



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали его пассажирами
Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали...
«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре пообщался с активистами из «Русской общины»
«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 апреля
&nbsp;Немного нуара в&nbsp;ленту
 Немного нуара в ленту
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#Прикол#ДТП#фильм#Россия#кот#США#инцидент
#животные#люди#машина#факты#авто аварии#кино#дети#милота#собака#Реакция
#в мире#автомир#интересно#аварии#история#Автовсячина#забавно#позитив#интересное#кошка
Пока креативщики, привет нейросеть Пока креативщики, привет нейросеть Умение незаметно подкрадываться: уроки от гуру Умение незаметно подкрадываться: уроки от гуру Удивление – восхитительная эмоция пушистых мосек Удивление – восхитительная эмоция пушистых мосек Кастрюльных дел мастера Кастрюльных дел мастера Телефонизация пушистых Телефонизация пушистых Любопытство как стиль жизни Любопытство как стиль жизни

На что жалуетесь?

Вернуться