Дружелюбный медведь едва не украл тапки у человека

Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч

Питон каким-то образом проглотил тапок, и ему потребовалась операция, чтобы его удалить

Кот в сапогах и не только

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Медведица Бусинка играет с бревном

Белый медведь и работник зоопарка поиграли через стекло вольера