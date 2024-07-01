Дружелюбный медведь едва не украл тапки у человека

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Мишка вышел к людям на трассе в Слюдянском районе Иркутской области. Агрессии он не проявлял, просто попытался разжиться шлепанцами у одного из водителей, который захотел селфи с хищником.
В целом, встречей все остались довольны. Медведь получил внимание и вкусняшки, люди – эмоции на всю жизнь.
Несмотря на добродушие дикого зверя, охотнадзор региона попросил людей не взаимодействовать с животными и не подкармливать их в людных местах. Ведь они могут туда вернуться, причем уже в более агрессивном настроении.
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