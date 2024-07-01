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Дружелюбный медведь едва не украл тапки у человека

Дружелюбный медведь едва не украл тапки у человека

Автор:
01 июля 2024 10:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Прибайкалье   животные   милота   тапки   
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Мишка вышел к людям на трассе в Слюдянском районе Иркутской области. Агрессии он не проявлял, просто попытался разжиться шлепанцами у одного из водителей, который захотел селфи с хищником.

В целом, встречей все остались довольны. Медведь получил внимание и вкусняшки, люди – эмоции на всю жизнь.

Несмотря на добродушие дикого зверя, охотнадзор региона попросил людей не взаимодействовать с животными и не подкармливать их в людных местах. Ведь они могут туда вернуться, причем уже в более агрессивном настроении.

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Метки: Видео   Медведь   Прибайкалье   животные   милота   тапки   
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8k
pinbalist 2 часа назад
Идиоты.
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104
Alex Vlg Полчаса назад
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731
Bassreflex 59 минут назад
Вот кретины... Не кормите зверя! Он ведь привыкнет к человеку, будет еду постоянно сперва просить, подрастет - начнет требовать. И не дай бог у вас этой еды не окажется, когда он подрастет - сами станете едой.
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