Мало кто задумывается, поедая во время выезда на природу ароматные кусочки мяса, зажаренные на углях, о том, почему шашлык назвали шашлыком. И зря, поскольку название в случае с этим блюдом – это один из примеров, когда очевидный факт – не совсем тот, каким кажется.
Нежное, сочное, исходящее ароматами приправ жареное над углями мясо – идеальное решение для пикника, отдыха на даче или поездки на природу. Впрочем, шашлык – это еще и одно из самых популярных блюд в заведениях общепита и на домашних праздниках. У нас оно – предположительно изобретение кавказских народов, поскольку за право считать его своим национальным ведется вечным спор между грузинами, азербайджанцами и другими народами. При этом никто из кавказцев, в том числе и тюркоязычный Азербайджан, не может дать объяснение касаемо происхождения этого слова с учетом лексического запаса языка.
У грузин это блюдо носит название мцвади, армяне называть его хоровац, а в Азербайджане в ходу слово кебаб. Само название «шашлык» используют только русские, которые позаимствовали его у крымских татар. Считается, что изобретателями этого определения стали запорожские казаки. Дело в том, что искаженное «шишлык» происходит от тюркского слова «шиш», что в переводе обозначает вертел. А любое блюдо, приготовленное на вертеле, и является шашлыком. Постепенно это слово перешло из русского и в другие языки Европы. То есть фактически шашлыком может являться любой продукт, поджаренный на вертеле или на палочке. Это может быть мясо поросенка, ягненка, бычка, птица, грибы или овощи.
Есть также версия, что слово является производным от азербайджанского либо турецкого şiş kebab (şiş – шомпол). То есть путем добавления словообразовательного форматива –lik получилось слово, выражающее функцию. Иными словами, под определением «шашлык» подразумевается мясное блюдо, которое готовится путем нанизывания на шампуры из металла и поджаривания над горячими углями.
Конечно, многие под шашлыком понимают просто жареное на шампурах мясо, хотя в действительности его приготовление – это целый ритуал со своими правилами и запретами. Впрочем, во время отдыха никто над этим особо не задумывается, предпочитая наслаждаться вкусным блюдом и дружеским общением.
А у вас есть свой проверенный рецепт приготовления шашлыка?
Источник:
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