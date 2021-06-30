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Шашлычная тайна: происхождение слова «шашлык»

Шашлычная тайна: происхождение слова «шашлык» (2 фото)

Автор:
30 июня 2021 12:04
Сообщество : Еда
Метки: вертел   мясо   название   почемучка   слово   шампур   шашлык   этимология   
2065
2

Мало кто задумывается, поедая во время выезда на природу ароматные кусочки мяса, зажаренные на углях, о том, почему шашлык назвали шашлыком. И зря, поскольку название в случае с этим блюдом – это один из примеров, когда очевидный факт – не совсем тот, каким кажется.

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Метки: вертел   мясо   название   почемучка   слово   шампур   шашлык   этимология   
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14k
Serg2001 2 часа назад
Не... такой пост надо после обеда читать, а не до... )
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4k
Hugo_RnD 23 минуты назад
"...почки заячьи верчёные..."(с) Изначально все, что приготовлено на вертеле над углями, на Руси называлось "верчёное".
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830
Игорь Агеев 43 минуты назад
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496k
АРОН 49 минут назад
Правильный пост. Дожить бы до пятницы. Будет шашлык из мякоти шейной части домашней свиньи, не упускайте возможность отдыхать у мангала. Всех благ.
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355
Andiks АРОН 36 минут назад
Мякоть шейной части домашней свиньи называется ошейком. Вы правы, для шашлыка это самая лучшая часть.
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40k
Raush 50 минут назад
Утверждать не буду, но слышал версию, что слово "шашлык" произошло от слова "шаш" - "шесть"(предположительно таджикский или ему родственный язык). И в действительности означает 6 кусочков, причем не обязательно мяса, на шампуре...
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595
Not Found! Час назад
С "шИшлыком" понял ещё на работе в день аванса. И сразу от души (правда, в уме) пожелал начальнице попасть "нашашлык" по полной. А за пост спасибо - познавательно!
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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19k
Слепой Пью 2 часа назад
Фигня филологическая! Неужто не понятно - слово шашлык произошло от слова машлык. Как, к примеру, павлин - это синоним мавлин.
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