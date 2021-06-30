Нежное, сочное, исходящее ароматами приправ жареное над углями мясо – идеальное решение для пикника, отдыха на даче или поездки на природу. Впрочем, шашлык – это еще и одно из самых популярных блюд в заведениях общепита и на домашних праздниках. У нас оно – предположительно изобретение кавказских народов, поскольку за право считать его своим национальным ведется вечным спор между грузинами, азербайджанцами и другими народами. При этом никто из кавказцев, в том числе и тюркоязычный Азербайджан, не может дать объяснение касаемо происхождения этого слова с учетом лексического запаса языка.

У грузин это блюдо носит название мцвади, армяне называть его хоровац, а в Азербайджане в ходу слово кебаб. Само название «шашлык» используют только русские, которые позаимствовали его у крымских татар. Считается, что изобретателями этого определения стали запорожские казаки. Дело в том, что искаженное «шишлык» происходит от тюркского слова «шиш», что в переводе обозначает вертел. А любое блюдо, приготовленное на вертеле, и является шашлыком. Постепенно это слово перешло из русского и в другие языки Европы. То есть фактически шашлыком может являться любой продукт, поджаренный на вертеле или на палочке. Это может быть мясо поросенка, ягненка, бычка, птица, грибы или овощи.