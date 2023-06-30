Сын Михаила Ефремова выпал из окна

Николая Ефремова регулярно снимают в кино, и у него уже есть какой-никакой послужной список в отечественных фильмах. Он играл в лентах "Духless", "Белая Гвардия", "Повороты судьбы", "Индиго". Конечно, с известностью еще одного отпрыска Ефремова - Никиты - популярность Николая не сравнить, но 31-летний артист не унывает и явно надеется на новые роли.





Однако артистическая карьера на некоторое время может приостановиться - сегодня, 30 июня, стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Молодого человека обнаружили под окнами прохожие. Они же вызвали неотложку, и артиста госпитализировали с сочетанными травмами. У артиста диагностированы переломы бедра и костей таза.





Сам Николай утверждает, что выпал из окна случайно, и совершать суицид не планировал. А вот соседи молодого человека не в восторге от наследника известной фамилии. Говорят, что Николай злоупотребляет спиртным, часто находится в пьяном виде, а еще состоит на учёте у психиатра.



