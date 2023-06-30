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Сын Михаила Ефремова выпал из окна

Сын Михаила Ефремова выпал из окна

Автор:
30 июня 2023 14:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Михаил Ефремов   актёр   выпал из окна   госпитализация   знаменитости   кино   несчастный случай   николай ефремов   
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Пока папа отбывает наказание в колонии, сынишка артиста Николай медленно и верно идёт по его стезе. И по киношной, и по алкогольной.

Николая Ефремова регулярно снимают в кино, и у него уже есть какой-никакой послужной список в отечественных фильмах. Он играл в лентах "Духless", "Белая Гвардия", "Повороты судьбы", "Индиго". Конечно, с известностью еще одного отпрыска Ефремова - Никиты - популярность Николая не сравнить, но 31-летний артист не унывает и явно надеется на новые роли.


Однако артистическая карьера на некоторое время может приостановиться - сегодня, 30 июня, стало известно, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Молодого человека обнаружили под окнами прохожие. Они же вызвали неотложку, и артиста госпитализировали с сочетанными травмами. У артиста диагностированы переломы бедра и костей таза.


Сам Николай утверждает, что выпал из окна случайно, и совершать суицид не планировал. А вот соседи молодого человека не в восторге от наследника известной фамилии. Говорят, что Николай злоупотребляет спиртным, часто находится в пьяном виде, а еще состоит на учёте у психиатра.


По факту случившегося полиция проводит проверку.

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Метки: Михаил Ефремов   актёр   выпал из окна   госпитализация   знаменитости   кино   несчастный случай   николай ефремов   
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25  комментариев
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10k
Том Сойер 2 часа назад
От осинки не родятся апельсинки, блин....
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2k
vijilante 12 минут назад
Гены пальцем не заткнёшь...
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1k
Татьяна Баженова 15 минут назад
Кто ему родил этого сына? Не Добровольская же?
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14
stepler Полчаса назад
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1k
zu4ara 40 минут назад
ген пальцем не задавишь
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6k
ZET 46 минут назад
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1k
КАКАнгел 46 минут назад
потомственный алкоголик. тут выход один если знаешь сто у тебя дед алкоголик, отец алкоголик, дядьки и братья алкоголики - так НЕ ПЕЙ, СОВСЕМ НЕ ПЕЙ, прям не капли .
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14k
Shtoppi 48 минут назад
<<...Николай злоупотребляет спиртным, часто находится в пьяном виде, а еще состоит на учёте у психиатра.>>
----------
дурная наследственность или снова скажут что просто человек творческий?
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54k
dima423 53 минуты назад
... и артиста госпитализировали с сочетанными травмами (с) ...с какими травмами?
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4k
Макс 56 минут назад
Кадр из фильма лень искать
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36k
russger Час назад
А что у него с глазами на каждом фото? Он точно только бухает?
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5k
Kozlodoev Час назад
Опять Петров и Баширов борются с оппозицией? ))))
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5k
мемфрид Час назад
Яблоко от яблони) и ведь тоже падает!
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630
Олег Мещеряков 2 часа назад
гены
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937
ruslan d 2 часа назад
В Mash написали , что трезвый был кстати .
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76k
Доктор Джонс 2 часа назад
Разлив вино, шагнул в окно...
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