Мнения специалистов

Предлагается собрание некоторых курьёзных высказываний современников, пытавшихся оценить новые идеи и изобретения в силу своего скромного воображения, ограниченного понимания и неограниченного высокомерия.
1. Проект следует отвергнуть прежде всего потому, что, как всем известно, ни одна лампа без фитиля гореть не может.
Постановление Французской академии наук по поводу газового освещения, предложенного Филиппом де Боном, 1797 г.
2. Фантасты, которые хотят освещать улицы светящимся газом в трубках, могут с таким же успехом освещать Лондон куском Луны.
Чарльз Уоллстон, английский физик, 1802 г.
3. Предположение о том, что воздух состоит из азота и кислорода, абсурдно, ибо огонь, воздух, вода и земля давно признаны простыми элементами.
Боме, французский академик, изобретатель ареометра, — по поводу сообщения Лавуазье о химическом составе воздуха, 1789 г.
4. Ко мне пришёл некий молодой человек из Бирмингема. Оказалось, что он пытается получить патент на… наборную машину. Я вдоволь посмеялся над таким сумасбродным проектом… Роберт Николсон, редактор газеты «Таймс», 1821 г. (через год инженер Вильям Черч из Бирмингема запатентовал первую в мире наборную машину).
5. По мнению председателя гильдии портных Генри Тальбота, сообщение о швейной машине мистера Зингера, поступившее к нам из Америки, — это смехотворный курьёз.
Г. Ньюмен, редактор раздела «Новости техники» газеты «Таймс», 1851 г.
6. Что может быть абсурднее предположения, будто локомотивы могли бы ехать со скоростью в два раза большей, чем почтовые дилижансы?
Питер Карделл, инженер, журнал «Куотерли Ревю», 1825
7. Путешествие по рельсам на большой скорости совершенно невозможно, поскольку пассажиры не смогут дышать и умрут от удушья.
Деннис Ларднер, автор книги «Паровая машина с разъяснениями и картинками», 1830 г.
8. Строительство железных дорог нанесёт ущерб общественному здоровью, ибо движение со скоростью больше 40 км в час неминуемо вызовет сотрясение мозга и сумасшествие, а у публики, находящейся возле такой дороги, — головокружение и тошноту.
Баварский королевский медицинский совет, 1837 г.
9. Предложение господина Фултона об установке паровой машины на морских судах — сущая нелепость. Паровая машина не может заменить паруса.
Франсуа ле Мойн, французский адмирал, комиссар по делам флота, 1803г.
10. Во всех европейских столицах полно авантюристов, которые носятся по миру и предлагают правителям свои фантастические изобретения. Все они — шарлатаны и обманщики, жаждущие только денег. Этот американец — один из них. О Фултоне не хочу больше слышать.
Наполеон — о проекте парохода Роберта Фултона, 1803 г.
11. Почему вы так поздно предупредили меня, что изобретение Фултона может изменить лицо мира? Если бы я знал об этом раньше! Ведь он приходил ко мне… Наполеон, 1812 г.
12. Как показали тщательные немецкие опыты, уловить мимолётное изображение человека абсолютно невозможно не только с точки зрения техники. Такая попытка к тому же кощунственна. Человек создан по образу и подобию Божьему, а Божий образ нельзя уловить ни одним аппаратом, созданным человеком.
Франц Опель, химик, журнал «Лейпцигер Анцайгер» — по поводу изобретения фотографии Луисом Дагером, 1839 г.
13. В данном случае речь идёт об искусном чревовещании, ибо нельзя допустить, что простой металл может заменить благородный голосовой инструмент человека.
С. Буйо, французский академик, — по поводу фонографа Эдисона, 1878 г.
14. Проект прокладки подводного кабеля между Европой и Америкой нельзя считать серьёзным. Согласно теории токов, по такому кабелю электричество не сможет передаваться. Единственный способ соединить Старый и Новый Свет — это построить мост через Берингов пролив.
Марсель Бабине, французский физик, газета «Ле Фигаро», 1893 г.
15. Электричество никогда не станет практическим источником энергии, так как потери в проводах слишком велики.
Осборн Рейнольдс, английский физик, 1888 г.
16. Поскольку гребной винт предлагается установить за кормой, то управление судном станет невозможным. Между кормовой и носовой частью возникнет вращающий момент, и судно будет ходить по кругу.
Заключение комиссии специалистов Британского адмиралтейства, 1805 г.
17. Я понял, что для добычи нефти нужно вместо рытья колодцев бурить скважины, как для добычи соленой воды. Но все выступили против, утверждая, что нефть — это лишь жидкость, капающая с угольных пластов. Мое предложение посчитали безумием.
Эдвин Дрейк, пробуривший первую нефтяную скважину в США, 1859 г.
18. Теория Луи Пастера о микробах — это лишь смешная фантазия.
Пьер Паше, профессор университета Тулузы, 1872 г.
19. Живот, грудь и мозг всегда будут закрыты для вторжения мудрого и гуманного хирурга.
Сэр Джон Эриксон, главный врач королевы Виктории, 1873 г.
20. Будь этот Белл специалистом, он никогда не придумал бы такое нелепое устройство.
Томас Эдисон, выдающийся физик и изобретатель, — о телефоне, изобретённом преподавателем риторики Александром Беллом, 1876 г.
21. Телефон имеет слишком много недостатков и никогда не станет практическим средством коммуникации. Публика сможет убедиться в этом, как только утихнет сенсационная шумиха вокруг аппарата Белла.
Р. Бейкер, президент компании «Вестерн Юнион», 1876 г.
22. Пулемет, изобретенный мистером Максимом, всего лишь интересная, но бесперспективная диковинка, расходуюшая огромное количество патронов и обладающая совершенно ненужной скорострельностью.
Заключение экспертной комиссии военного ведомства США, отклонившей предложение Хайрема Максима принять на вооружение его пулемет, 1884 г. Вскоре пулемет «Максим» был признан лучшим в Европе и стал основным скорострельным оружием во многих армиях.
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Человеку свойственно ошибаться .
Декарт сказал подвергай все сомнению.
Первые действующие образцы порой были такой несуразностью.
Не говоря о чертежах и вообще предположениях.
Человеку ,особенной в возрасте свойственен консерватизм.
И опыт сын ошибок трудных.
Излишний оптимизм в реализации нового, порой приводил к полной фигне.Начиная от дешевых свинцовых труб в древнем Риме кончая радиоактивными лекарствами ,героином от кашля и ДДТ (не рок-группа в хрень в честь которой ее назвали).
Ну и был тут намедни обзор технологий последних 20 лет которые с треском провалились.