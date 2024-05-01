Мнения специалистов





11. Почему вы так поздно предупредили меня, что изобретение Фултона может изменить лицо мира? Если бы я знал об этом раньше! Ведь он приходил ко мне… Наполеон, 1812 г.



12. Как показали тщательные немецкие опыты, уловить мимолётное изображение человека абсолютно невозможно не только с точки зрения техники. Такая попытка к тому же кощунственна. Человек создан по образу и подобию Божьему, а Божий образ нельзя уловить ни одним аппаратом, созданным человеком.

Франц Опель, химик, журнал «Лейпцигер Анцайгер» — по поводу изобретения фотографии Луисом Дагером, 1839 г.



13. В данном случае речь идёт об искусном чревовещании, ибо нельзя допустить, что простой металл может заменить благородный голосовой инструмент человека.

С. Буйо, французский академик, — по поводу фонографа Эдисона, 1878 г.



14. Проект прокладки подводного кабеля между Европой и Америкой нельзя считать серьёзным. Согласно теории токов, по такому кабелю электричество не сможет передаваться. Единственный способ соединить Старый и Новый Свет — это построить мост через Берингов пролив.

Марсель Бабине, французский физик, газета «Ле Фигаро», 1893 г.



15. Электричество никогда не станет практическим источником энергии, так как потери в проводах слишком велики.

Осборн Рейнольдс, английский физик, 1888 г.



16. Поскольку гребной винт предлагается установить за кормой, то управление судном станет невозможным. Между кормовой и носовой частью возникнет вращающий момент, и судно будет ходить по кругу.

Заключение комиссии специалистов Британского адмиралтейства, 1805 г.



17. Я понял, что для добычи нефти нужно вместо рытья колодцев бурить скважины, как для добычи соленой воды. Но все выступили против, утверждая, что нефть — это лишь жидкость, капающая с угольных пластов. Мое предложение посчитали безумием.

Эдвин Дрейк, пробуривший первую нефтяную скважину в США, 1859 г.



18. Теория Луи Пастера о микробах — это лишь смешная фантазия.

Пьер Паше, профессор университета Тулузы, 1872 г.



19. Живот, грудь и мозг всегда будут закрыты для вторжения мудрого и гуманного хирурга.

Сэр Джон Эриксон, главный врач королевы Виктории, 1873 г.



20. Будь этот Белл специалистом, он никогда не придумал бы такое нелепое устройство.

Томас Эдисон, выдающийся физик и изобретатель, — о телефоне, изобретённом преподавателем риторики Александром Беллом, 1876 г.



21. Телефон имеет слишком много недостатков и никогда не станет практическим средством коммуникации. Публика сможет убедиться в этом, как только утихнет сенсационная шумиха вокруг аппарата Белла.

Р. Бейкер, президент компании «Вестерн Юнион», 1876 г.



22. Пулемет, изобретенный мистером Максимом, всего лишь интересная, но бесперспективная диковинка, расходуюшая огромное количество патронов и обладающая совершенно ненужной скорострельностью.

Заключение экспертной комиссии военного ведомства США, отклонившей предложение Хайрема Максима принять на вооружение его пулемет, 1884 г. Вскоре пулемет «Максим» был признан лучшим в Европе и стал основным скорострельным оружием во многих армиях.