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Тиктокерша поделилась своим способом получить рождественскую елку бесплатно

Тиктокерша поделилась своим способом получить рождественскую елку бесплатно

Автор:
26 декабря 2023 15:57
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: блогеры   бытовые советы   возврат товара   вредные советы   лайфхак   мнения   обсуждение   разные мнения   тиктокерша   экономия   
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Есть такие люди, которых называют «инфлюэнсерами». Это повернутые на соцсетях индивиды, которые вываливают на общее обозрение свою жизнь, публикуют кучу фотографий и видео. А еще они очень любят давать «полезные» советы.


Вот пример: одна такая инфлюэнсерша поделилась хитрым способом, который позволяет получить «бесплатную рождественскую елку» на большую часть декабря. Но ее совет мало кому пришелся по душе.


Люди раскритиковали ее метод, заявив, что он вряд ли сработает. Некоторые говорят, что проще было бы просто купить елку.

Тиктокеры Мейсон и Май (@savingforboba) делятся полезными уловками, советами по экономии денег и юмористическими видео со своими 12 400 подписчиками. В одном из недавних роликов Мэй рассказала подписчикам, как получить бесплатную рождественскую елку.


В ролике, озаглавленном «Проникаясь рождественским духом», показано, как Мэй рассматривает искусственные елки в магазине. Потом выбирает елку и уходит с коробкой в руках. Секрет был раскрыт в названии видео, которое гласило: «Лайфхак: забираю свою бесплатную рождественскую елку благодаря политике возврата товара в течение 30 дней».


Пара намеревалась купить елку, использовать ее, а затем вернуть в магазин в течение 30 дней.

Получается, можно пользоваться елкой бесплатно, так как стоимость покупки будет возвращена.


Этот совет вызвал некоторые разногласия. Комментаторы раскритиковали план Мэй и Мейсона.


«Большинство праздничных вещей возврату не подлежат. Наверное, это зависит от магазина, но в тех, где я работал, возврата не было», — сказал один из комментаторов. Другой согласился: «Большинство магазинов не разрешают возвращать такие вещи после Рождества».


Некоторые задались вопросом, возможно ли вернуть елку после того, как она использовалась в течение месяца.


«Вы не можете получить возмещение за елку без оригинальной упаковки и в первоначальном состоянии», — написал один человек. А другой добавил: «Я, как человек, который работает в магазине, могу сказать, что мы прекрасно видим такие уловки. Прокатит у вас или нет, зависит от того работника, который будет принимать у вас товар. Кому-то будет все равно, а кому-то — нет».


Некоторые зрители очень удивились самой постановке вопроса, недоумевая, почему нельзя просто купить елку и использовать ее из года в год. «Может, купить ее, чтобы не делать этого снова в следующем году? Хорошую елку можно использовать много лет».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блогеры   бытовые советы   возврат товара   вредные советы   лайфхак   мнения   обсуждение   разные мнения   тиктокерша   экономия   
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11  комментариев
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12k
Том Сойер 42 минуты назад
Тиктокер - ....... (тиктокерша - туда же)
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20k
Robin Hood 9 минут назад
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5k
Vlamir 22 минуты назад
Ну в той стране,
Если ты кожей черен,
Берешь товар до 1000$,
Просто так и никому не должен!
Не выточены биты на твою голову дурную,
Пули отлитые в другой стране убивают!
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58k
alertol 2 часа назад
Зависит только от политики магазина. Законно (магазин не имеет право отказать) можно вернуть только товар не вскрытый, или несоответствующий заявленным характеристикам, и срок не больше пары недель. Доказать что ёлка вас не порадовала, это ещё надо уметь.
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17k
Совранский 2 часа назад
Интересно, как бы она себя повела - если бы работала в подобном магазине?
И в январе, ей бы урезали ЗП процентов на 15 из-за таких хитровыеделанных?
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445
На хер ЗАПАД! Совранский Полчаса назад
Как правило,таким особям нечем думать. И уж тем более, о проблемах других людей
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