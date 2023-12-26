Тиктокерша поделилась своим способом получить рождественскую елку бесплатно

Этот совет вызвал некоторые разногласия. Комментаторы раскритиковали план Мэй и Мейсона.

«Большинство праздничных вещей возврату не подлежат. Наверное, это зависит от магазина, но в тех, где я работал, возврата не было», — сказал один из комментаторов. Другой согласился: «Большинство магазинов не разрешают возвращать такие вещи после Рождества».

Некоторые задались вопросом, возможно ли вернуть елку после того, как она использовалась в течение месяца.

«Вы не можете получить возмещение за елку без оригинальной упаковки и в первоначальном состоянии», — написал один человек. А другой добавил: «Я, как человек, который работает в магазине, могу сказать, что мы прекрасно видим такие уловки. Прокатит у вас или нет, зависит от того работника, который будет принимать у вас товар. Кому-то будет все равно, а кому-то — нет».

Некоторые зрители очень удивились самой постановке вопроса, недоумевая, почему нельзя просто купить елку и использовать ее из года в год. «Может, купить ее, чтобы не делать этого снова в следующем году? Хорошую елку можно использовать много лет».