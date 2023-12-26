Тиктокерша поделилась своим способом получить рождественскую елку бесплатно

Есть такие люди, которых называют «инфлюэнсерами». Это повернутые на соцсетях индивиды, которые вываливают на общее обозрение свою жизнь, публикуют кучу фотографий и видео. А еще они очень любят давать «полезные» советы.
Вот пример: одна такая инфлюэнсерша поделилась хитрым способом, который позволяет получить «бесплатную рождественскую елку» на большую часть декабря. Но ее совет мало кому пришелся по душе.
Люди раскритиковали ее метод, заявив, что он вряд ли сработает. Некоторые говорят, что проще было бы просто купить елку.
«Лафхак: забираю свою бесплатную рождественскую елку благодаря политике возврата товара в течение 30 дней»
Ну вы поняли. Весь ее трюк заключается в том, чтобы купить искусственную елку в магазине, в котором действует 30-дневный срок возврата, использовать ее почти месяц, а затем вернуть товар в магазин и получить свои деньги обратно
Тиктокеры Мейсон и Май (@savingforboba) делятся полезными уловками, советами по экономии денег и юмористическими видео со своими 12 400 подписчиками. В одном из недавних роликов Мэй рассказала подписчикам, как получить бесплатную рождественскую елку.
В ролике, озаглавленном «Проникаясь рождественским духом», показано, как Мэй рассматривает искусственные елки в магазине. Потом выбирает елку и уходит с коробкой в руках. Секрет был раскрыт в названии видео, которое гласило: «Лайфхак: забираю свою бесплатную рождественскую елку благодаря политике возврата товара в течение 30 дней».
Пара намеревалась купить елку, использовать ее, а затем вернуть в магазин в течение 30 дней.
Получается, можно пользоваться елкой бесплатно, так как стоимость покупки будет возвращена.
Этот совет вызвал некоторые разногласия. Комментаторы раскритиковали план Мэй и Мейсона.
«Большинство праздничных вещей возврату не подлежат. Наверное, это зависит от магазина, но в тех, где я работал, возврата не было», — сказал один из комментаторов. Другой согласился: «Большинство магазинов не разрешают возвращать такие вещи после Рождества».
Некоторые задались вопросом, возможно ли вернуть елку после того, как она использовалась в течение месяца.
«Вы не можете получить возмещение за елку без оригинальной упаковки и в первоначальном состоянии», — написал один человек. А другой добавил: «Я, как человек, который работает в магазине, могу сказать, что мы прекрасно видим такие уловки. Прокатит у вас или нет, зависит от того работника, который будет принимать у вас товар. Кому-то будет все равно, а кому-то — нет».
Некоторые зрители очень удивились самой постановке вопроса, недоумевая, почему нельзя просто купить елку и использовать ее из года в год. «Может, купить ее, чтобы не делать этого снова в следующем году? Хорошую елку можно использовать много лет».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если ты кожей черен,
Берешь товар до 1000$,
Просто так и никому не должен!
Не выточены биты на твою голову дурную,
Пули отлитые в другой стране убивают!
Перед этим больше недели искал по разным магазинам, но не попадалось то, что было нужно. Эти были неплохие, но не совсем то. Взял. А буквально на следующий день попались искомые! В самом неподходящем для этого месте. )))
В общем, искомые взял, а предыдущие вернул туда, где их брал. Никто не артачился, разве что так, едва заметное неудовольствие на лице. )
И в январе, ей бы урезали ЗП процентов на 15 из-за таких хитровыеделанных?