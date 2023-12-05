Жаждущему любви оленю приглянулась скульптура

Житель США, просматривая запись с камеры наблюдения, увидел оленя, которому очень приглянулась пластиковая копия.
Владелец загородной недвижимости, находящейся в окрестности населённого пункта Кэмп-Нельсон (штат Калифорния, США), обнаружил, что пластиковая копия оленя привлекает внимание оголодавших по любви копытных обитателей близлежащего заповедника.
«Мы купили дом, который пустовал более двух лет. На территории участка находится скульптура оленя в очень плохом состоянии. Представители местной фауны не могут пройти мимо и периодически нападают на свою пластиковую копию», — написал в комментариях автор видео.
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