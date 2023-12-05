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Жаждущему любви оленю приглянулась скульптура

Жаждущему любви оленю приглянулась скульптура

Автор:
05 декабря 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   США   олень   скульптура   
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Житель США, просматривая запись с камеры наблюдения, увидел оленя, которому очень приглянулась пластиковая копия.

Владелец загородной недвижимости, находящейся в окрестности населённого пункта Кэмп-Нельсон (штат Калифорния, США), обнаружил, что пластиковая копия оленя привлекает внимание оголодавших по любви копытных обитателей близлежащего заповедника.

«Мы купили дом, который пустовал более двух лет. На территории участка находится скульптура оленя в очень плохом состоянии. Представители местной фауны не могут пройти мимо и периодически нападают на свою пластиковую копию», — написал в комментариях автор видео.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   США   олень   скульптура   
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2  комментария
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18k
banzai7 2 часа назад
Нравится, не нравится - терпи моя красавица.
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ss 22 минуты назад
"Кругом один обман!", - грустно сказал ёжик, слазя с обувной щётки.
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Alex Chebrikov

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