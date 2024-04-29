Почему корейцы ставят палатки у себя дома

На самом же деле все куда проще. В своих прошлых статьях я уже не раз говорил о том, что в Южной Корее, как и в других азиатских странах, в большинстве районов отсутствует централизованное отопление. А цены на энергоносители настолько высоки, что уж проще жить совсем без отопления, чем отдавать огромные деньги за буквально «золотое» тепло. Резкий подъем цен на электроэнергию стал особенно заметен в последние годы, и все из-за закрытия ядерных реакторов.