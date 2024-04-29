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Почему корейцы ставят палатки у себя дома

Почему корейцы ставят палатки у себя дома

Автор:
29 апреля 2024 09:03
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: интересно   корейцы   люди   отопление   палатка   факты   фото   
1917
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Жители страны утренней свежести удивительны и предприимчивы. Они, как и все азиаты, чтят и соблюдают древние традиции, уважительно относятся к старшему поколению, крайне трепетно относятся к тратам и знают, как тяжело зарабатываются деньги, а еще… ставят внутри своих квартир и домов туристические палатки.

Иностранцы, впервые столкнувшись с подобным явлением, высказывали предположение, что корейцы делают это ради того, чтобы хорошенько просушить палатку (например, перед тем как отправится в путешествие) или же во время детской игры в «шалаш». Вспомните, многие из вас наверняка тоже строили шалаши из подручных средств: стульев, одеял и подушек? А корейцы не стали заморачиваться и просто развернули настоящую палатку!

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На самом же деле все куда проще. В своих прошлых статьях я уже не раз говорил о том, что в Южной Корее, как и в других азиатских странах, в большинстве районов отсутствует централизованное отопление. А цены на энергоносители настолько высоки, что уж проще жить совсем без отопления, чем отдавать огромные деньги за буквально «золотое» тепло. Резкий подъем цен на электроэнергию стал особенно заметен в последние годы, и все из-за закрытия ядерных реакторов.

Именно поэтому сегодня вопрос с обогревом в каждой отдельно взятой корейской квартире и в каждом отдельно взятом доме решается по-своему. Некоторые корейцы покупают электрические обогреватели, которые, по факту, тоже являются весьма дорогим удовольствием. Другие же устанавливают в своих домах «теплые полы», но лишь в одной жилой комнате или в ванной. Оборудовать всю квартиру «теплыми полами» стоит целое состояние! Но корейцы не были бы корейцами, если бы не придумали способ «обойти систему».

Несмотря на то, что Южная Корея в целом считается страной благополучной и прогрессивной, людей, живущих в бедности, в ней предостаточно. Многие граждане Южной Кореи вынуждены в буквальном смысле влачить жалкое существование, проживая в подвальных помещениях, которые строились как бункеры на случай конфликта с Севером, а также чуть ли не каждый день решать для себя вопрос: «Что важнее – еда или тепло?».

Довольно сложный выбор, особенно если учесть тот факт, что в последние пару зим в Южной Корее наблюдаются нетипично сильные для этого региона морозы. Кроме того, правительство не устает «радовать» своих граждан новостями о все новых увеличениях тарифов…

В общем, поразмыслив как следует, небогатые, но находчивые корейцы (методом научного тыка, не иначе) придумали согреваться при помощи обычных туристических палаток.

Работает этот способ следующим образом: корейцы выставляют термостаты в своих жилищах на минимальный обогрев воздуха (как правило, до 15 градусов Цельсия), закрываются в палатках, забираются в теплый спальный мешок и стараются не покидать его, если в этом нет острой необходимости. Не пропускающий воздух материал, из которого сделана палатка, позволяет удерживать тепло внутри.

А с учетом того, что палатка стоит около 20 долларов, что на порядок меньше месячного счета за отопление в небольшой квартире, подобный способ экономии выглядит весьма убедительным! И, надо сказать, что данным лайфхаком с удовольствием пользуются как одинокие корейцы, так и семьи с детьми. Малышам такой вариант ночевки особенно интересен, ведь дети, в большинстве своем, готовы спать, где угодно, только не в своих постелях!

В дополнении к палаткам, корейцы прибегают и к другим способам экономии тепла: например, снижают температуру нагрева воды в бойлере с 60 до 40 градусов, утепляют окна при помощи специальных изолирующих штор, а также заделывают зазоры между рамами и окнами подручными средствами.

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Метки: интересно   корейцы   люди   отопление   палатка   факты   фото   
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6  комментариев
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13k
U55R Час назад
Как же хорошо, что мы живём в России. У нас есть центральное отопление, есть мощные монолитные радиаторы, есть тепло у всех в домах. В "цивилизованных" странах нет ничего подобного. А нытики и пропагaндoны всё жалуются, как у нас плохо. Сами нигде больше не были, но рассказывают нам, как везде хорошо. Дебилы ...лядь.
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2k
просто программист 13 минут назад
Да быть такого не может #вывсеврете
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7k
мемфрид 20 минут назад
Скоро будут жрать муку из тараканов на завтрак, обед и ужин)
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3k
Ежик 24 минуты назад
Вспомнил еще один плюс палатки из прошлого, когда ходил на месяцы в походы в Карелии и бескрайней Тайге: в палатке нет комаров
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33k
Владимир Час назад
Ах, эта цивилизация, благополучие и достаток, развитие опять же.. Не то что в дикой России.
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399
Антиха́хел 2 часа назад
жлобьё, зато с понтами.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2985 постов (2906 в горячем)

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