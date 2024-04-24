Был моряком, а стал королем каннибалов: история Эмиля Петтерсона

Простой шведский моряк по имени Эмиль Петтерсон жил в эпоху, когда практически все великие географические открытия уже были сделаны. Но это не останавливало любителя приключений от возможности странствовать по морям и дальним странам. Не в одиночку, разумеется, а на грузовых судах.
Одно из таких путешествий, которое, по сути, было очередным рабочим рейсом в порт Сиднея, привело нашего героя на остров архипелага Бисмарк. А все потому, что в канун Рождества 1906 года близ берегов Австралии разыгрался серьезный шторм. Корабль под названием "Герцог Йохан Альбрехт" потерпел крушение.
Эмилю Петерсону удалось выжить. Хотя сам моряк, оказавшись на острове забытого Богом архипелага, мог бы подумать иначе. Он смотрел на местных аборигенов, окруживших его, и понимал – быть беде. Ведь об австралийских людоедах ходили легенды среди путешественников.
Эмиль уже морально приготовился стать "шашлыком" для каннибалов, но тут в дело вмешался его величество Случай. Один из аборигенов увидел в бездонных голубых глазах моряка не иначе, как знак свыше. Все-таки у островных племен была сильна тяга к оккультизму, поклонению божествам и поискам тайного смысла во всем.
В общем, голубые глаза Эмиля Петтерсена спасли ему жизнь. Тогда моряк начал думать, чем еще он может заслужить доверие аборигенов. Зная, как далеко вперед к началу 20-го века продвинулась европейская культура, это было сделать не так уж и сложно. Поэтому когда представители племени каннибалов повели своего "нечаянного гостя" к королю, в голове у Эмиля уже созрел план.
Он предложит местным путь к безбедной и процветающей жизни. Удивительно, но король острова Табар согласился с предложенным путником "бизнес-планом". Вероятно, Ламри тоже верил в провидение и знаки. С другой стороны, аборигены ничего не теряли. Ведь если пришелец не сможет привести их к процветанию, как обещал, они попросту его съедят.
По счастью, Петтерсон хорошо разбирался в премудростях земледелия и торговли. Ему удалось обустроить небольшую кокосовую плантацию, а затем наладить с поставки сушеного кокоса в соседние острова архипелага. Деловая хватка моряка впечатлила короля Ламри. Да так, что тот поспешил выдать за туземца замуж свою любимую дочь.
Можно сказать, Ламри официально сделал Эмиля своим преемником. После брака с дочерью короля статус моряка на острове изменился. Молодые жили, бизнес процветал.
Когда король совершенно неожиданно ушел к праотцам в 1918 году, никто на острове не стал возражать против того, чтобы новым правителем стал его зять. Кстати, Эмиль Петтерсон взял себе при коронации статусное имя Карл.
Однако в 1921 году супруга новоиспеченного короля острова умерла от лихорадки. В браке плодовитая Синдго умудрилась родить своему супругу девятерых здоровеньких детей. И хотя Карл искренне любил свою темнокожую супругу, долго оставаться в одиночестве он не собирался. Статус не позволял. Выдержав траур, бывший моряк из Швеции, а ныне король острова Табар, отправился на "большую землю" в поисках новой суженной.
И опять же, никто из аборигенов-людоедов не стал возражать воле своего предводителя. Тем более, что в жилах его детей текла кровь их обожаемого короля Ламри.
Новая жена для Карла нашлась в Швеции. Так в 1923 году молоденькая Джесси Луиза Симпсон стала королевой далекого острова близ берегов Австралии. Но и в этот раз удачливый моряк пережил свою более молодую супругу. Через десять лет жизни на острове Табар в качестве королевы, женщина скончалась от малярии.
К тому моменту старший сын Карла Фредерик стал уже взрослым. Бывший моряк устал от королевских забот и решил передать бразды правления острова каннибалов в руки старшего отпрыска. Любитель приключений снова стал обычным человеком, переехав в Сидней. Но прожил там бывший моряк и предводитель племени людоедов недолго – всего 6 лет. В мае 1937 года Эмиль Петтерсон скончался от сердечного приступа.
Примечательна и судьба островов. В1975 году архипелага Бисмарк перешел под юрисдикцию Новой Гвинеи.
Источник:
- "Звонит любовница и просит отпустить мужа": пользователи рассказали, как узнали об изменах
- "Вместо кофе молол макароны": люди рассказали, какие глупости делали из-за недосыпа
- Плесень, нет горячей воды ночью и общая стиралка: переехавшие в Европу рассказали, что их больше всего бесит на съёмном жилье
- Стрёмные ситуации на свадьбах, которые никому не понравились
- "Вдруг там очень маленький": девушки рассказали, что их больше всего пугает во время интима