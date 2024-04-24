Был моряком, а стал королем каннибалов: история Эмиля Петтерсона

В общем, голубые глаза Эмиля Петтерсена спасли ему жизнь. Тогда моряк начал думать, чем еще он может заслужить доверие аборигенов. Зная, как далеко вперед к началу 20-го века продвинулась европейская культура, это было сделать не так уж и сложно. Поэтому когда представители племени каннибалов повели своего "нечаянного гостя" к королю, в голове у Эмиля уже созрел план.

Он предложит местным путь к безбедной и процветающей жизни. Удивительно, но король острова Табар согласился с предложенным путником "бизнес-планом". Вероятно, Ламри тоже верил в провидение и знаки. С другой стороны, аборигены ничего не теряли. Ведь если пришелец не сможет привести их к процветанию, как обещал, они попросту его съедят.

По счастью, Петтерсон хорошо разбирался в премудростях земледелия и торговли. Ему удалось обустроить небольшую кокосовую плантацию, а затем наладить с поставки сушеного кокоса в соседние острова архипелага. Деловая хватка моряка впечатлила короля Ламри. Да так, что тот поспешил выдать за туземца замуж свою любимую дочь.