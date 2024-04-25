Эксперимент «Вселенная 25». Как создание настоящего рая закончилось катастрофой

Цель эксперимента - создать «идеальный мир», где все потребности мышей будут полностью удовлетворены.

Грызуны выбираются для подобных экспериментов не просто так. Дело в том, что грызуны - самый близкий к приматам отряд животных. Парадокс, но ближе всех к нам оказываются не медведи, слоны и волки, а именно - хомяки, зайцы и мыши. Грызуны разошлись с приматами около 75 млн лет назад.

Джон Кэлхаун построил для грызунов специально оборудованное пространство. Это было прекрасное по меркам грызунов жилье, здесь было много кормушек и поилок. И, что важно - никаких хищников и болезней.

Этот рай был рассчитан на несколько тысяч особей. А точнее, по подсчетам ученого места в загоне должно было хватить на 3840 мышей, еды — на 9500 и воды — на 6144. Притом, что они будут все это есть и пить одновременно.

Джон отправил сюда 8 особей - по четыре самца и самки. Не удивлюсь, если он сказал в этот момент знаменитое библейское:

Плодитесь и размножайтесь!