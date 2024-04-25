Эксперимент «Вселенная 25». Как создание настоящего рая закончилось катастрофой

Ученый решил построить для мышей настоящий рай на Земле и посмотреть, как будет развиваться общество, у которого удовлетворены все потребности и где не надо бороться за жизнь.
Цель эксперимента - создать «идеальный мир», где все потребности мышей будут полностью удовлетворены.
Грызуны выбираются для подобных экспериментов не просто так. Дело в том, что грызуны - самый близкий к приматам отряд животных. Парадокс, но ближе всех к нам оказываются не медведи, слоны и волки, а именно - хомяки, зайцы и мыши. Грызуны разошлись с приматами около 75 млн лет назад.
Джон Кэлхаун построил для грызунов специально оборудованное пространство. Это было прекрасное по меркам грызунов жилье, здесь было много кормушек и поилок. И, что важно - никаких хищников и болезней.
Этот рай был рассчитан на несколько тысяч особей. А точнее, по подсчетам ученого места в загоне должно было хватить на 3840 мышей, еды — на 9500 и воды — на 6144. Притом, что они будут все это есть и пить одновременно.
Джон отправил сюда 8 особей - по четыре самца и самки. Не удивлюсь, если он сказал в этот момент знаменитое библейское:
Плодитесь и размножайтесь!
Итак, грызунам предложили мир-утопию.
В вольере было много еды, воды, строительных материалов для создания себе норы или уютного домика. Пространства было тоже достаточно, с учетом значительного роста популяции, учитывая привычки и особенности животных.
На первом этапе эксперимента популяция стала предсказуемо и очень быстро расти. Социальные связи были крепки, животные жили большим дружным коллективом.
Однако по мере роста популяции начали возникать социальные проблемы. Мыши становились все более агрессивными и антисоциальными. У них стали возникать территориальные споры - грызуны, ранее относившиеся спокойно к соплеменникам по соседству, стали набрасываться на них.
Удивительное поведение продемонстрировали самки, которые до этого были очень спокойными и миролюбивыми.
Самки потеряли всякий интерес к противоположному полу. Рождение и забота потомства молодых самок больше не увлекала! Они стали обосабливаться друг от друга, хотя раньше действовали сообща. Кэлхун назвал их «изолированные женщины» или феминистки.
Рождаемость резко упала. Одновременно с этим наблюдался рост смертности среди молодых грызунов.
Затем появился новый класс грызунов-самцов, которых ученый назвал «красивые мыши». Они были равнодушны к самкам и отказывались спариваться даже если была такая возможность. Более того, они стали вступать в нетрадиционные отношения.
«Красивые мыши» даже отказались бороться за свое пространство, отказались от территориальных споров, как предыдущее поколение. Вместо этого они предпочитали «чистить перышки» и прихорашиваться.
Все, что их заботило, это еда и сон.
В какой-то момент «красивые мыши» и «изолированные женщины» составили подавляющее большинство населения.
Третьей большой группой стали «Отверженные». Это были физически более слабые особи, которых изгоняли в центральную часть загона, которая была менее комфортной. У них были следы побоев - выдранные клочки шерсти, искусанные хвосты и ранки.
В «Отверженные» попадали молодые особи, которые не смогли встроиться в иерархию.
А встроиться стало трудно! Ведь в популяции заметно вырос средний уровень продолжительности жизни. На вершине оказалось много пожилых мышей. В естественной среде они бы давно освободили место молодым сородичам.
Старички атаковали молодых, используя свой опыт. Даже, уступая в физической силе, они могли подавить неопытного соседа психологическим давлением.
Парадокс, но стал процветать каннибализм, хотя еды в раю было в избытке!
Основное отличие этого эксперимента от жизни - закрытое пространство. Мыши не могли мигрировать. В природе же они бы поступили именно так, когда их популяция становилась слишком высокой. Хотя если райские условия распространить на всю планету, то свободная территория на Земле бы быстро закончилась.
Катастрофа
В конце концов произошла демографическая катастрофа. Детская смертность достигла 100%, а воспроизводство достигло нуля.
Ученый закончил эксперимент, всё задокументировал и приступил к подготовке нового. Вдруг здесь что-то пошло не так, вкралась какая-то ошибка.
Он построил еще больший загон, рассчитанный на 5 тысяч особей, предположив, что животных может угнетать теснота и им нужно больше пространства.
Джон Кэлхун повторил тот же эксперимент еще 25 раз, и каждый раз результат был одинаковым. Описанный выше эксперимент был основным. А средняя популяция в загоне на 5 тысяч не превышала 200 особей.
Эксперимент «Вселенная 25» наглядно показал, что даже в условиях абсолютного изобилия материальных благ социальное и психологическое благополучие не достижимы. И этой сфере надо уделять отдельное внимание, иначе легко деградировать.
«Человеческое, слишком человеческое»
Удивительно, но это в целом напоминает тренды в человеческом обществе!
Рождаемость по всему миру падает, особенно в развитых странах - она уже ниже уровня воспроизводства населения.
Женщины все чаще предпочитают карьеру рождению и воспитанию детей. Число разводов растет - всё труднее и труднее становится создать семью, ту самую базовую ячейку общества.
«Красивые мыши/мужчины», которые в принципе отказываются делать карьеру, не интересуются противоположным полом, хотят «жить просто здесь и сейчас», не имеют никаких амбиций - такой типаж тоже перестал быть редкостью.
Конечно, до настоящего рая человечеству еще далеко. С другой стороны, от голода в развитых странах сейчас никто не умирает - всегда найдутся соцслужбы. Какая-никакая простая работа, чтобы прокормить себя найдется всегда. А остальные эмоции и психологические потребности можно реализовать в соцсетях. Многие это делают с помощью суррогатов, публикуя эпатажные фото или когда пишут гадости в комментариях - попытка «дешево» реализовать иерархический инстинкт. Также многие находят отдушину в компьютерных играх.
Эксперимент сыграл важную роль и в науке. Он лег в основу одного из направлений социальной психологии. Понятие поведенческой клоаки также оказало влияние на развитие теоретических моделей социологии города. Также этот эксперимент оказал важное влияние на исследование феномена агрессии в психологии.
Эксперимент Джона Кэлхауна «Вселенная 25» является живым напоминанием о том, что создание «идеального мира» требует гораздо большего, чем просто удовлетворение базовых потребностей. Он подчёркивает важность социальных связей, личного пространства и психологического благополучия в любом обществе, будь то мышиное или человеческое.
В целом, мы живем в хорошее время. Важно не забывать о гуманистических ценностях и помнить, что все мы - люди. И в этом мире появились не только для того, чтобы есть и спать.
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Без духовной жизни результат один, что мы и наблюдаем сейчас.
Те, кому сегодня лет пятнадцать, застанут крах эксперимента.
Я, видимо, уже не доживу)
Есть понятие энтропия. Если все благополучно - энтропия стремится к нулю, а это - смерть...