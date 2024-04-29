Что делать, если объявил конец света, а он не настал?

Но не будем ворошить недавнее прошлое. Лучше вернемся к суровому настоящему. В Нигерии очередной проповедник с эффектным именем Метух предсказал очередной конец света.





Это масштабное событие должно было произойти 25 апреля 2024 года. У чувака дважды было видение на эту тему, но, как обычно, не произошло.