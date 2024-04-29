Что делать, если объявил конец света, а он не настал?

Сколько раз человечеству предсказывали наступление финала, сосчитать сложно. Мы должны были погибнуть от всего на свете — начиная от взрыва сверхновой звезды и заканчивая невероятно опасными вирусами. Всевозможные провидцы, астрологи и предсказатели указывали конкретные даты, но каждый раз коварное население планеты всё не вымирало.
Да что уж говорить, только за последние 24 года мы пережили как минимум 7 концов света. И это только из масштабных. Помните теорию 31 декабря 1999 года, когда все компьютеры должны были сойти с ума и устроить ядерную войну? Это предсказание было актуальным и для января 2000 года.
А 21 декабря 2012 года? Именно на этой дате заканчивался календарь майя, а с ним должна была закончиться и эра человечества. Возможно, что она и закончилась, и все мы сейчас живем в постапокалипсисе, ну это так, в порядке общего бреда.
Кстати, в 2017 мы пережили столкновение с планетой Нибиру. Эту трагедию на полном серьезе предсказывал нумеролог Дэвид Мид. Даже книжку по этому поводу выпустил — «Планета Х. Прибытие в 2017 году». За основу взял древние библейские тексты, шумерскую мифологию и приправил своими вычислениями. Но вместо фантастической планеты прилетела птица Обломинго, и опять ничего не произошло.
Но не будем ворошить недавнее прошлое. Лучше вернемся к суровому настоящему. В Нигерии очередной проповедник с эффектным именем Метух предсказал очередной конец света.
Это масштабное событие должно было произойти 25 апреля 2024 года. У чувака дважды было видение на эту тему, но, как обычно, не произошло.
Ситуация, мягко говоря, неприятная, в приличном нигерийском обществе у Метуха за такое вранье в соцсетях уже спросили и напихали полную панамку в коментах под постом о пророчестве, и, дабы не пасть в грязь лицом, он придумал легендарное объяснение этого феномена.
Берем на заметку, как выкручиваться из сложных ситуаций.
Источник:
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каклы уже взяли. они постоянно чем-то подобным занимаются, когда в очередной раз обосравшись на фронте, по какляцкому тв для местных папуасов, по указке их метухов у власти, рассказывают сказочные истории про героические перемоги и пр. чушь.
(если что, глянь на мой ник)