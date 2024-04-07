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Маколей Калкин устроил своей невесте сюрприз, притворившись сотрудником отеля

Маколей Калкин устроил своей невесте сюрприз, притворившись сотрудником отеля

Автор:
07 апреля 2024 15:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   голливуд   знаменитости   интересное   маколей калкин   отдых   фото   шоу бизнес   
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Актёр купил где-то футболку с логотипом отеля, где отдыхал со своей невестой.

Маколей Калкин, звезда фильма «Один дома», снова удивил фанатов своей выходкой. 43-летний актёр решил подшутить над своей невестой и купил футболку с логотипом отеля. После этого он прислуживал своей девушке, принося напитки, полотенца, застилая кровать и нося багаж.

Судя по реакции Бренды Сонг, ей эта затея понравилась, раз она решила сфотографироваться со своим женихом и разрешила опубликовать фотографии в сети. Говорится, что в образе сотрудника отеля Маколей был 4 дня. Всё это время он прислуживал только своей невесте, надо отметить.

Позже актер поблагодарил отель за футболку и сказал, что действительно почувствовал себя частью команды. Оказалось, Маколей и Бренда отмечали день рождения, уточняет DailyMail.

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Метки: Юмор   голливуд   знаменитости   интересное   маколей калкин   отдых   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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5k
Горожанин Полчаса назад
Как среда делает из человека дебила - показательный и наглядный пример Маколея Калкина.
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1k
bigkoss Полчаса назад
А чего не чистильщик бассейна, или сантехник? Смотрел я одно немецкое кино...
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10k
sedoisever 41 минуту назад
"Купил где-то футболку..."
"Поблагодарил отель за футболку..."
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14k
Григорий Бабкин Час назад
Поке-Вошка...
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35k
Teodor Час назад
Хорошо выглядит - явно с бухлом и прочими излишествами нехорошими завязал...
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
Дебилоид
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4898 постов (4685 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352382



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