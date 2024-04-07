Маколей Калкин устроил своей невесте сюрприз, притворившись сотрудником отеля

Актёр купил где-то футболку с логотипом отеля, где отдыхал со своей невестой.
Маколей Калкин, звезда фильма «Один дома», снова удивил фанатов своей выходкой. 43-летний актёр решил подшутить над своей невестой и купил футболку с логотипом отеля. После этого он прислуживал своей девушке, принося напитки, полотенца, застилая кровать и нося багаж.
Судя по реакции Бренды Сонг, ей эта затея понравилась, раз она решила сфотографироваться со своим женихом и разрешила опубликовать фотографии в сети. Говорится, что в образе сотрудника отеля Маколей был 4 дня. Всё это время он прислуживал только своей невесте, надо отметить.
Позже актер поблагодарил отель за футболку и сказал, что действительно почувствовал себя частью команды. Оказалось, Маколей и Бренда отмечали день рождения, уточняет DailyMail.
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"Поблагодарил отель за футболку..."