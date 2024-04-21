В США решили дожать TikTok

Американцы верят, что ByteDance, базирующаяся в Китае, может собирать данные пользователей и подвергать цензуре контент, критикующий китайское правительство. Ну и до кучи, Китай может использовать TikTok, чтобы повлиять на президентские выборы в США в 2024 году.

Представители соцсети крутят пальцем у виска и заявляют, что на китайскую разведку не работают, ведь у них генеральный директор из Сингапура, операционный директор из США, а глава глобального отдела доверия и безопасности вообще из Ирландии. И они совершенно не понимают, как можно “закрыть платформу, которая ежегодно вносит 24 миллиарда долларов в экономику США”.

Местные аналитики уже заявили, что этот закон попрет права на свободу слова 170 миллионов американцев и создаст прецедент по уничтожению других социальных сетей.