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В США решили дожать TikTok

В США решили дожать TikTok

Автор:
21 апреля 2024 08:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Китай   США   законы   запреты   соцсети   тикток   
1498
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Большинство членов Палаты представителей проголосовали за полный запрет TikTok в стране.

360 за, против всего 58. Законопроект о закрытии всей платформы социальных сетей будет представлен в Сенат на следующей неделе, аналитики уверены, что его примут сразу, ну а Джо Байден заявил, что подпишет закон.


“Этот законопроект защищает американцев и особенно американских детей от пагубного влияния китайской пропаганды на приложение TikTok. Это приложение - шпионский шар в телефонах американцев ”, - сказал представитель республиканцев Техаса Майкл Маккол


Владельцам платформы китайской компании ByteDance предоставили два варианта развития событий - либо продажа TikTok в течение девяти месяцев (срок может быть продлен до года). Либо же предлагается ввести полный запрет сервиса.


Американцы верят, что ByteDance, базирующаяся в Китае, может собирать данные пользователей и подвергать цензуре контент, критикующий китайское правительство. Ну и до кучи, Китай может использовать TikTok, чтобы повлиять на президентские выборы в США в 2024 году.


Представители соцсети крутят пальцем у виска и заявляют, что на китайскую разведку не работают, ведь у них генеральный директор из Сингапура, операционный директор из США, а глава глобального отдела доверия и безопасности вообще из Ирландии. И они совершенно не понимают, как можно “закрыть платформу, которая ежегодно вносит 24 миллиарда долларов в экономику США”.


Местные аналитики уже заявили, что этот закон попрет права на свободу слова 170 миллионов американцев и создаст прецедент по уничтожению других социальных сетей.

Президент Signal Foundation (компании-разработчика мессенджера Signal) Мередит Уиттакер сказала: “Это пи**ец. Пожалуйста, найдите минутку, чтобы обдумать, что здесь происходит. Злоупотребление полномочиями по слежке вот-вот будет закреплено в законодательстве США, а TikTok будет запрещен, частично оправданный ”конфиденциальностью данных ".


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Метки: Китай   США   законы   запреты   соцсети   тикток   
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12  комментариев
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6k
Григорий 2 часа назад
тикток полностью одебиливает детей, да и взрослые не отстают, так что правильно!
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13k
Copycat 14 минут назад
Все эти блокировки без разницы чего, мне напоминает то как когда в тот или иной период сжигали книги, тоже своего рода борьба с "инакомыслием"

- сначала убивают систему образования что бы люди не могли получить тот уровень интеллектуального развития что бы у них было критическое мышление, дабы оценивать правдивость информации, такими людьми очень легко управлять
- но в затем встаёт проблема что оглупевшие люди могут повестись на любую пропаганду, не только ту какая считается "правильной" и по этому пытаются запретить любые иные источники кроме "государственных"

по этому надо самим по себе работать над своим умственным развитием, читать или слушать аудиокниги, уметь проверять информацию и в целом развиваться умственно и личностно
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33k
Ashabad 40 минут назад
Мы скатываемся в новое Средневековье. Все гуманистические достижения последних 300-400 лет будут постепенно сворачивать, ибо капиталистам это невыгодно.
Неважно, какой тик-ток хороший или плохой. И туда же до кучи фейсбук, VK, твиттер и прочая хрень. Всё происходит так, как говорил дедушка Маркс: рынки поделены, развиваться вширь уже некуда, и капиталисты начинают резать глотки друг-другу.
Только неплохо бы помнить поговорку: паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
Кстати, Хазин выдвинул неплохую по сути идею о регионализации мировой капиталистической системы.
А я считаю, что мы стоим на пороге крушения современной Римской Империи - США. Да, эта империя ещё очень сильна. Но она уже ощущает пределы своей силы. Это ещё не 476 год, и даже не уход из Британии легионов. Но это уже предел расширения. Пусть специалисты поправят меня,но это уже где-то 300-е годы. Это время принятия Христианства. Дальше начнутся гонения на все ДО-христианские верования, учения. А с ними гонения на искусство, философию, просто иные взгляды и мнения.
Так и в наше время,. под разговоры о "гуманизме и терпимости" все прошлые ценности гуманизма и терпимости будут уничтожаться самым жестоким образом.
Мляха буха, надо сдохнуть раньше, до наступления этого 3.14деца... А с другой стороны, было бы классно пережить это всё и поржать над новыми "пророками" их адептами...
Ссылка www.youtube.com
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12k
Фомич 49 минут назад
Китай может использовать TikTok, чтобы повлиять на президентские выборы в США в 2024 году.

Китай может повлиять, Россия уже влияет...может им выборы вообще отменить?
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11k
kaboza Час назад
Байданутый))))
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15k
Иван Иваныч Час назад
А что такое тикток ?
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59k
zloykoyot 2 часа назад
Правильно, только пейсбук имеет право на слежку и цензуру. Ибо нехер тут, в смысле там, неамериканским компаниям своё мнение иметь..
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43
Гиздраач Александр Шевченко 40 минут назад
Прикинь, а если не нарушать закон, то можно и не параноиться.
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802
Рома 2 часа назад
да и хрен с ними
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