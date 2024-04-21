В США решили дожать TikTok

Большинство членов Палаты представителей проголосовали за полный запрет TikTok в стране.
360 за, против всего 58. Законопроект о закрытии всей платформы социальных сетей будет представлен в Сенат на следующей неделе, аналитики уверены, что его примут сразу, ну а Джо Байден заявил, что подпишет закон.
“Этот законопроект защищает американцев и особенно американских детей от пагубного влияния китайской пропаганды на приложение TikTok. Это приложение - шпионский шар в телефонах американцев ”, - сказал представитель республиканцев Техаса Майкл Маккол
Владельцам платформы китайской компании ByteDance предоставили два варианта развития событий - либо продажа TikTok в течение девяти месяцев (срок может быть продлен до года). Либо же предлагается ввести полный запрет сервиса.
Американцы верят, что ByteDance, базирующаяся в Китае, может собирать данные пользователей и подвергать цензуре контент, критикующий китайское правительство. Ну и до кучи, Китай может использовать TikTok, чтобы повлиять на президентские выборы в США в 2024 году.
Представители соцсети крутят пальцем у виска и заявляют, что на китайскую разведку не работают, ведь у них генеральный директор из Сингапура, операционный директор из США, а глава глобального отдела доверия и безопасности вообще из Ирландии. И они совершенно не понимают, как можно “закрыть платформу, которая ежегодно вносит 24 миллиарда долларов в экономику США”.
Местные аналитики уже заявили, что этот закон попрет права на свободу слова 170 миллионов американцев и создаст прецедент по уничтожению других социальных сетей.
Президент Signal Foundation (компании-разработчика мессенджера Signal) Мередит Уиттакер сказала: “Это пи**ец. Пожалуйста, найдите минутку, чтобы обдумать, что здесь происходит. Злоупотребление полномочиями по слежке вот-вот будет закреплено в законодательстве США, а TikTok будет запрещен, частично оправданный ”конфиденциальностью данных ".
Источник:
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- сначала убивают систему образования что бы люди не могли получить тот уровень интеллектуального развития что бы у них было критическое мышление, дабы оценивать правдивость информации, такими людьми очень легко управлять
- но в затем встаёт проблема что оглупевшие люди могут повестись на любую пропаганду, не только ту какая считается "правильной" и по этому пытаются запретить любые иные источники кроме "государственных"
по этому надо самим по себе работать над своим умственным развитием, читать или слушать аудиокниги, уметь проверять информацию и в целом развиваться умственно и личностно
Неважно, какой тик-ток хороший или плохой. И туда же до кучи фейсбук, VK, твиттер и прочая хрень. Всё происходит так, как говорил дедушка Маркс: рынки поделены, развиваться вширь уже некуда, и капиталисты начинают резать глотки друг-другу.
Только неплохо бы помнить поговорку: паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
Кстати, Хазин выдвинул неплохую по сути идею о регионализации мировой капиталистической системы.
А я считаю, что мы стоим на пороге крушения современной Римской Империи - США. Да, эта империя ещё очень сильна. Но она уже ощущает пределы своей силы. Это ещё не 476 год, и даже не уход из Британии легионов. Но это уже предел расширения. Пусть специалисты поправят меня,но это уже где-то 300-е годы. Это время принятия Христианства. Дальше начнутся гонения на все ДО-христианские верования, учения. А с ними гонения на искусство, философию, просто иные взгляды и мнения.
Так и в наше время,. под разговоры о "гуманизме и терпимости" все прошлые ценности гуманизма и терпимости будут уничтожаться самым жестоким образом.
Мляха буха, надо сдохнуть раньше, до наступления этого 3.14деца... А с другой стороны, было бы классно пережить это всё и поржать над новыми "пророками" их адептами...
Китай может повлиять, Россия уже влияет...может им выборы вообще отменить?