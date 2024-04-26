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Звезда реалити-шоу похудела на 130 кг

Звезда реалити-шоу похудела на 130 кг

Автор:
26 апреля 2024 09:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Тэмми Слейтон   женщина   ожирение   похудение   реалити-шоу   
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Тэмми Слейтон стала знаменитостью после участия в реалити-шоу TLC "Большие сёстры". На момент старта передачи её вес составлял около 250 кг. В 2022 году американка перенесла бариатрическую операцию, а на днях поделилась свежими снимками у бассейна.

37-летняя женщина сфотографировалась у бассейна со своей подругой, медиумом Хейли Мишель.

"Горжусь тобой", - подписала Хейли снимок.

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Подруги не упомянули, где отдыхают. Хейли также поделилась селфи с Тэмми в магазине, написав: "За продуктами перед поездкой".

В декабре Тэмми рассказала, что весит 129 кг. Она провела 14 месяцев в центре Windsor Lane в Гибсонбурге, штат Огайо, где сбросила 100 кг благодаря диете и бариатрической операции.

В клинике она встретила своего мужа Калеба Уиллингема. Церемонию свадьбы вёл медбрат, на праздник пригласили 30 гостей.

Калеб снимался в шоу о похудении вместе со своей женой. Спустя семь месяцев после бракосочетания 40-летний мужчина умер по неизвестным причинам.

В интервью People Тэмми рассказала, что в момент смерти супруга её не было рядом. Она находилась в своём доме в Кентукки, а Калеб - в реабилитационном центре.

Своими чувствами она поделилась в соцсети: "Покойся с миром, милый ангел. Мне будет тебя не хватать, я люблю тебя. Спасибо, Калеб, что показал мне настоящую любовь и счастье".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Тэмми Слейтон   женщина   ожирение   похудение   реалити-шоу   
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15  комментариев
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5k
Sanar 2 часа назад
"Спустя семь месяцев после бракосочетания 40-летний мужчина умер по неизвестным причинам." Она его съела.
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33k
Kladbische 2 минуты назад
Раньше подобных показывали в цирке уродов. А теперь рассказывают истории из их жизни. А потом удивляемся, что уродов всё больше и больше.
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4k
poбт 9 минут назад
от это соска
х*уй аж захрустел от стояка, как бы в приапизм не перешло
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30
truten 17 минут назад
Вот это понимаю похудела, так как в рекламах показывают, похудела на 45 килограмм и стоит подтянутая баба а куда ты дела кожу что покрывало твой толстый зад.
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Хейли хороший фон выбрала для себя, чтоб свою " красоту" оттенять!
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7k
мемфрид Полчаса назад
Как белка летяга
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Там при похудении главное не сбросить больше 40 кг больше предела нормы, иначе с пособием придется распрощаться, поэтому они такие толстые остаются все равно .
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11k
МихА Полчаса назад
Звезда реалити-шоу похудела на 130 кгПосмотреть
Звезда реалити-шоу похудела на 130 кг
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3k
Igor Grishaev 43 минуты назад
Любят американцы цирк уродов
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145k
parallax Час назад
Из лишней кожи можно диван оббить.
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59k
Парагвайский шпион Час назад
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62k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
бл*ть...как страшно, ужоз нах))
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2912 постов (2739 в горячем)

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