Звезда реалити-шоу похудела на 130 кг

В интервью People Тэмми рассказала, что в момент смерти супруга её не было рядом. Она находилась в своём доме в Кентукки, а Калеб - в реабилитационном центре.

Своими чувствами она поделилась в соцсети: "Покойся с миром, милый ангел. Мне будет тебя не хватать, я люблю тебя. Спасибо, Калеб, что показал мне настоящую любовь и счастье".