Звезда реалити-шоу похудела на 130 кг

Тэмми Слейтон стала знаменитостью после участия в реалити-шоу TLC "Большие сёстры". На момент старта передачи её вес составлял около 250 кг. В 2022 году американка перенесла бариатрическую операцию, а на днях поделилась свежими снимками у бассейна.
37-летняя женщина сфотографировалась у бассейна со своей подругой, медиумом Хейли Мишель.
"Горжусь тобой", - подписала Хейли снимок.
Подруги не упомянули, где отдыхают. Хейли также поделилась селфи с Тэмми в магазине, написав: "За продуктами перед поездкой".
В декабре Тэмми рассказала, что весит 129 кг. Она провела 14 месяцев в центре Windsor Lane в Гибсонбурге, штат Огайо, где сбросила 100 кг благодаря диете и бариатрической операции.
В клинике она встретила своего мужа Калеба Уиллингема. Церемонию свадьбы вёл медбрат, на праздник пригласили 30 гостей.
Калеб снимался в шоу о похудении вместе со своей женой. Спустя семь месяцев после бракосочетания 40-летний мужчина умер по неизвестным причинам.
В интервью People Тэмми рассказала, что в момент смерти супруга её не было рядом. Она находилась в своём доме в Кентукки, а Калеб - в реабилитационном центре.
Своими чувствами она поделилась в соцсети: "Покойся с миром, милый ангел. Мне будет тебя не хватать, я люблю тебя. Спасибо, Калеб, что показал мне настоящую любовь и счастье".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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