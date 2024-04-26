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Печальные кадры: слоны едят мусор на Шри-Ланке

Печальные кадры: слоны едят мусор на Шри-Ланке

Автор:
26 апреля 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: грустно   дикие животные   животные   звери   мусор   природа   слоны   фото   шри-ланка   
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На этих грустных кадрах — слоны на Шри-Ланке, которые отчаянно разгребают мусор в поисках еды. Фотограф Дамит Дантханараяна сделал снимки в местном округе Ампара, где мусор окружает живописные леса.

Фотограф Дамит Дантханараяна сделал эти шокирующие снимки в округе Ампара на Шри-Ланке. Там, среди мусорных куч, окружающих живописные леса, голодные слоны рылись в мусоре в попытках найти хоть какую-то еду. Вместе с пищевыми отходами слоны ели пластик и другой мусор, что может причинить значимый вред их здоровью. Кроме того, близость слонов к местным жителям также вызывает неудобства: они съедают урожай.

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"Во время прогулки мы встретили маленького слоненка, раненного самодельной взрывчаткой. Такие конфликты животных и людей ещё раз указывают на то, как важно беречь природу и правильно утилизировать отходы. Необходимо принять срочные меры для защиты дикой природы и местного населения," - пишет фотограф.

В 2017 году власти Шри-Ланки уже запрещали местным жителям выбрасывать мусор на открытых пространствах вблизи заповедников, чтобы отучить слонов питаться отходами. Правительство распорядилось возвести вокруг свалок электрические ограждения, но, похоже, этого оказалось недостаточно.

На Шри-Ланке слоны охраняются законом, а также почитаются в буддизме, основной религии государства. Популяция диких слонов в Шри-Ланке сейчас составляет около 7 000 особей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: грустно   дикие животные   животные   звери   мусор   природа   слоны   фото   шри-ланка   
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mercure
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