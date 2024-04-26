Печальные кадры: слоны едят мусор на Шри-Ланке

Фотограф Дамит Дантханараяна сделал эти шокирующие снимки в округе Ампара на Шри-Ланке. Там, среди мусорных куч, окружающих живописные леса, голодные слоны рылись в мусоре в попытках найти хоть какую-то еду. Вместе с пищевыми отходами слоны ели пластик и другой мусор, что может причинить значимый вред их здоровью. Кроме того, близость слонов к местным жителям также вызывает неудобства: они съедают урожай.