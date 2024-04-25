В Новосибирской области криптоэнтузиасты организовали майнинговую ферму и наворовали электричества на 190 млн рублей

Но не учли, что силовики заинтересуются аномальной нагрузкой на электрические сети.
Сибиряк решил заняться добычей модной крипты и организовал вместе с подельниками несколько ферм. Завезли оборудование, наладили процесс майнинга. А чтобы не платить за электричество - обратились к знакомому электрику и тот нелегально подключил их к электросетям.
Фермы работали в режиме 24/7 и «утянули» электричества на 190 миллионов рублей. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк:
По результатам обработки собранной информации об аномальной нагрузке на электрические сети сотрудниками полиции проведены осмотры ряда территорий в Новосибирске и Новосибирской области. Полицейскими было установлено, что там располагались фермы для майнинга криптовалюты. В ходе проверки был задержан житель Калининского района Новосибирска, который являлся одним из владельцев нескольких майнинговых комплексов.
Позже нашли и второго подозреваемого: одного из криптоэнтузиастов арестовали, второго отпустили под подписку о невыезде. На их фермах изъяли более 5 тысяч единиц оборудования для майнинга.
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Ну а в марте полиция задержала министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Уже экс-чиновника обвинили в злоупотреблении служебным положением за махинации с вывозом мусора и отправили в СИЗО.
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Ущерб от его «деятельности» - десятки миллионов рублей, поэтому бывшему министру светит до 10 лет за решёткой.
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Верх безграмотности! Силовикам глубоко .похуй на нагрузки, они выполняют приказы.
Это все равно что написать - танк обнаружил цель и пошлел в атаку!
Так что там намного меньше 190 миллионов.
Один мужик гараж подключил без счётчика и ему выписали штраф на 4 ляма.
Якобы он столько своровал.
Сколько заработали?
Старею, старею...