В Новосибирской области криптоэнтузиасты организовали майнинговую ферму и наворовали электричества на 190 млн рублей

Фермы работали в режиме 24/7 и «утянули» электричества на 190 миллионов рублей. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк:

По результатам обработки собранной информации об аномальной нагрузке на электрические сети сотрудниками полиции проведены осмотры ряда территорий в Новосибирске и Новосибирской области. Полицейскими было установлено, что там располагались фермы для майнинга криптовалюты. В ходе проверки был задержан житель Калининского района Новосибирска, который являлся одним из владельцев нескольких майнинговых комплексов.

Позже нашли и второго подозреваемого: одного из криптоэнтузиастов арестовали, второго отпустили под подписку о невыезде. На их фермах изъяли более 5 тысяч единиц оборудования для майнинга.