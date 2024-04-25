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В Новосибирской области криптоэнтузиасты организовали майнинговую ферму и наворовали электричества на 190 млн рублей

В Новосибирской области криптоэнтузиасты организовали майнинговую ферму и наворовали электричества на 190 млн рублей

Автор:
25 апреля 2024 14:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новосибирская область   криптовалюта   майнинговая ферма   ущерб   электричество   
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Но не учли, что силовики заинтересуются аномальной нагрузкой на электрические сети.

Сибиряк решил заняться добычей модной крипты и организовал вместе с подельниками несколько ферм. Завезли оборудование, наладили процесс майнинга. А чтобы не платить за электричество - обратились к знакомому электрику и тот нелегально подключил их к электросетям.

Фермы работали в режиме 24/7 и «утянули» электричества на 190 миллионов рублей. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк:

По результатам обработки собранной информации об аномальной нагрузке на электрические сети сотрудниками полиции проведены осмотры ряда территорий в Новосибирске и Новосибирской области. Полицейскими было установлено, что там располагались фермы для майнинга криптовалюты. В ходе проверки был задержан житель Калининского района Новосибирска, который являлся одним из владельцев нескольких майнинговых комплексов.

Позже нашли и второго подозреваемого: одного из криптоэнтузиастов арестовали, второго отпустили под подписку о невыезде. На их фермах изъяли более 5 тысяч единиц оборудования для майнинга.

Ну а в марте полиция задержала министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Уже экс-чиновника обвинили в злоупотреблении служебным положением за махинации с вывозом мусора и отправили в СИЗО.

Ущерб от его «деятельности» - десятки миллионов рублей, поэтому бывшему министру светит до 10 лет за решёткой.

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирская область   криптовалюта   майнинговая ферма   ущерб   электричество   
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2k
Карл Карл 37 минут назад
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7k
Трям 19 минут назад
"не учли, что силовики заинтересуются аномальной нагрузкой на электрические сети"
Верх безграмотности! Силовикам глубоко .похуй на нагрузки, они выполняют приказы.
Это все равно что написать - танк обнаружил цель и пошлел в атаку!
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21k
Александр 21 минуту назад
Как мне рассказывал знакомый с энергокомпании, как они насчитывают штраф, берут толщину провода по которому питался потребитель и считают максимальную пропускную способность, потом дату последней проверки и считают сколько теоретически можно было потребить электричества.
Так что там намного меньше 190 миллионов.
Один мужик гараж подключил без счётчика и ему выписали штраф на 4 ляма.
Якобы он столько своровал.
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17k
Kostick 22 минуты назад
жадность, как говорится, она фраера сгубила. с новосибирскими тарифами, майнинг вполне себе приносит доход. плати он за свет, продолжал бы бабло зарабатывать. а будь чуть умней, и пусти тепло для теплиц, то и подавно всё было бы в шоколаде.
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2k
Иван Иванов 23 минуты назад
Это же за какое время интересно, они столько электричества утянули
?
Сколько заработали?
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160
w 39 минут назад
Теперь воры называются "криптоэнтузиастами".
Старею, старею...
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August
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