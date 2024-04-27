"Показал цепочку, а потом убрал, потому что не заслужила": пользователи рассказали, как близкие их обманули с подарками

Знаете, есть такие люди, которые что-то обещают, но не выполняют? С такими вообще никаких дел иметь не хочется. И очень неприятно, когда обещают подарок, особенно ребёнку, и потом ничего не дарят. Пользователи рассказали свои истории, которые оставили неприятный отпечаток в их жизни.