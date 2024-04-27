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"Показал цепочку, а потом убрал, потому что не заслужила": пользователи рассказали, как близкие их обманули с подарками

"Показал цепочку, а потом убрал, потому что не заслужила": пользователи рассказали, как близкие их обманули с подарками

Автор:
27 апреля 2024 10:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: дети   истории   истории из детства   не выполнили   обещание   подарки   
1196
14

Знаете, есть такие люди, которые что-то обещают, но не выполняют? С такими вообще никаких дел иметь не хочется. И очень неприятно, когда обещают подарок, особенно ребёнку, и потом ничего не дарят. Пользователи рассказали свои истории, которые оставили неприятный отпечаток в их жизни.

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А у вас такие обещальщики есть?

Источник:

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Метки: дети   истории   истории из детства   не выполнили   обещание   подарки   
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8  комментариев
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62k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
А че это за прикол про дайсон? не первый раз уже слышу... раньше бабы сосали за айфон а теперь за дайсон чтоль? Для меня ка кто бытовая техника не считается за подарок, эта хрень которая нужна по хозяйству просто...
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36k
Teodor Минуту назад
А, ссуки, кто так обламывает детей - будет сидеть в котле не с кипятком, а с жидким металлом! Не... еще хуже - его при жизни в богадельню сдадут!!!
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3k
Александр Минуту назад
Так-с, недовольные или в детском возрасте, или бабы. Очередное доказательство, что в ментальном развитии бабы останавливаются где-то в младшем школьном возрасте.
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3k
Duke_kir 2 минуты назад
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62k
dima423 49 минут назад
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Мне бы дети не дали забыть о таком обещании)) Не слезли бы пока не получили свою награду... За свое надо бороться, и отстаивать свои интересы всегда... а не хавать, типа "ну ок("
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62k
dima423 Час назад
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Ну я надеюсь вы ему тоже подарки не дарили в ответ?))
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1645 постов (1601 в горячем)

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