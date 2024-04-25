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Как одеваются женщины народа Зулу в Африке

Как одеваются женщины народа Зулу в Африке

Автор:
25 апреля 2024 12:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: африканская культура   интересно   история   народ зулу   племена   фото   южная африка   
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Зулу - это древнаяя южноафриканская культура. Народность по-прежнему продолжает жить в соответствии с традициями, внешний вид для племён играет важную роль. Давайте посмотрим на традиционные женские образы.

Женщины в зулусской культуре славятся своей грацией и красотой, и одежда играет ключевую роль в выражении их индивидуальности и социального статуса. Одним из наиболее удивительных аспектов зулусских нарядов является использование бисера, различных цветов и бусин для передачи сложных сообщений и символики.

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Культура Зулу имеет древние корни, уходящие в глубь времен. На протяжении веков зулусский народ развивал свои уникальные обычаи, включая традиционную одежду, которая играла важную роль в обществе. Каждая деталь наряда отражает не только статус и возраст носителя, но и символизирует различные аспекты жизни и обрядов.

Разные цвета и узоры используются для передачи различных эмоций, от радости и печали до любви и праздника. Каждая церемония или событие имеет свой уникальный дресс-код, который позволяет участникам выражать свою принадлежность и участие.

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Метки: африканская культура   интересно   история   народ зулу   племена   фото   южная африка   
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14  комментариев
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37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Целое море сисек,и все закрыты.Автр падла.
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БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Так вот кто элементы изготовил.У неё в руках видимо эскиз новой версии.
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turyst Полчаса назад
Это зулуски для туристов, от настоящих традиций, там не много осталось.
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599
DuckTales 36 минут назад
Очень правильно одеваются
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12k
Ligov 55 минут назад
Одеваются хорошо. Но некоторым такой наряд явно не идет.)
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13k
Б.Касторский Час назад
Всё что я знаю про зулусов, я подчерпнул из научно-популярного фильма "Каламбур". Они отважно сражались с Дранкелем и Шранкелем.
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3k
Сергей Час назад
А чего это за бисер такой квадратный? Где купить?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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