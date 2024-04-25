С 1950-х годов люди произвели более 10 миллиардов тонн пластика, и более 8 миллиардов тонн из них превратились в отходы. К сожалению, только менее 10 процентов пластика, который мы используем, перерабатывается, а в океанах по всему миру находится около 100 миллионов тонн пластика, который иногда превращается в огромные плавающие пластиковые острова, такие как Большое тихоокеанское мусорное пятно.

«Мы все знали, что с 1950 года до настоящего времени наблюдался быстрый и экстремальный рост производства пластика, но на самом деле количественная оценка совокупного объёма всего когда-либо произведённого пластика просто шокирует», — говорит Дженна Джамбек, инженер-эколог из Университета Джорджии, которая изучает пластиковые отходы в океанах.