Засилье пластиковых отходов — одна из самых серьёзных проблем, с которыми сегодня сталкивается наша планета. В настоящее время производится более 350 миллионов метрических тонн пластиковых отходов в год, и если не принять радикальных мер, то к 2060 году эта цифра утроится.
Однако есть надежда на то, что передовые технологии переработки отходов (advanced recycling) могут стать долгожданным решением этой проблемы. Они превращают использованный твёрдый пластик в газообразное или жидкое сырьё, которое затем перерабатывается в совершенно новый пластик для использования практически в любых пластиковых изделиях и упаковках.
С 1950-х годов люди произвели более 10 миллиардов тонн пластика, и более 8 миллиардов тонн из них превратились в отходы. К сожалению, только менее 10 процентов пластика, который мы используем, перерабатывается, а в океанах по всему миру находится около 100 миллионов тонн пластика, который иногда превращается в огромные плавающие пластиковые острова, такие как Большое тихоокеанское мусорное пятно.
«Мы все знали, что с 1950 года до настоящего времени наблюдался быстрый и экстремальный рост производства пластика, но на самом деле количественная оценка совокупного объёма всего когда-либо произведённого пластика просто шокирует», — говорит Дженна Джамбек, инженер-эколог из Университета Джорджии, которая изучает пластиковые отходы в океанах.
Пластику на разложение требуется более 400 лет, и большая его часть всё ещё существует в той или иной форме. Поэтому необходимо быстрое решение проблемы, и одним из них может стать передовая переработка (ПП).
Она может принести гораздо больше пользы окружающей среде, чем любые другие технологии переработки, потому что работает не механически, а химически. Если, например, механически переработанные отходы с каждым циклом теряют свое качество, пока не перестают быть пригодными для чего-либо, то пластик, полученный с помощью ПП, можно перерабатывать бесконечно без потери качества и характеристик.
«Пластик может снова и снова возвращаться в своё первоначальное состояние», — говорит Билл Купер, работающий в Cyclyx International, компании, занимающейся технологиями переработки пластмасс в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир.
Один из передовых методов вторичной переработки называется пиролизом. Он представляет собой применение тепла температурой до 500°C в отсутствие кислорода для разложения пластмасс на составные части. Обычно конечными продуктами такого метода являются масла, дизельное топливо, нафта, воски и мономеры, а также «сингаз», представляющий собой смесь угарного газа и водорода, который может быть снова превращён во множество полезных химических веществ.
Другой метод, более длительный и энергоёмкий, чем пиролиз, — плазменная газификация. Однако его преимущество в том, что он более масштабируем. По данным немецкого института экологических инноваций nova-Institute, крупный пиролизный завод производит около 40 000 тонн в год, в то время как газификационные установки могут делать в пять раз больше.
«Мир очень сильно изменился, и сегодня ПП занимается созданием сырья для производства нового пластика», — объясняет Джошуа Бака из Американского химического совета (ACC). По данным nova-Institute, речь идет не только о пластике, но и о «вторичных ценных химических веществах», которые используются вместо первичных химикатов, добываемых из сырой нефти.
В настоящее время Европа считается мировым лидером в области передовой переработки отходов. В 27 странах ЕС, а также в Великобритании, Швейцарии и Норвегии действует или разрабатывается более 100 передовых технологий ресайклинга.
ПП может стать решением проблемы, но при этом она всё равно потребляет энергию и, в отличие от механической переработки, может приводить к образованию токсичных отходов, поэтому вызывает много критики со стороны людей.
«Общественность расстроена, — говорит Кейт Бейли из компании по переработке отходов Eco-Cycle в Боулдере, штат Колорадо. — Люди не доверяют тому, что происходит с переработкой, особенно пластика, и больше не верят в мантру "пластик можно перерабатывать, просто соберите его, и мы его отсортируем"».
Передовые технологии переработки отходов развиваются быстрыми темпами, обещая светлое будущее нашему загрязнённому миру
Тем не менее Джошуа Бака по-прежнему считает ПП перспективным решением для лучшего будущего: «Пластик сыграл важнейшую роль в создании современной жизни. И благодаря ПП мы сможем продолжать жить современной жизнью. Если она реализует свой потенциал, 90% того, что не перерабатывается сегодня, можно будет направить обратно в производство пластмасс».
Пока учёные по всему миру работают над созданием экономики замкнутого цикла для пластиковых отходов, художники предлагают нам переосмыслить наши отношения с ними.
Один из них — Артур Бордало, более известный как Bordalo II. Португальский уличный художник, который любит называть себя артивистом, обычно работает с большими инсталляциями и фресками из пластиковых отходов. Его работы несут в себе срочный сигнал о нашем разрушительном и материалистическом обществе, которое ставит под угрозу всю живую природу, окружающую нас. С 2012 года художник создал около 200 скульптур животных, используя более 60 тонн мусора.
«Мусор одного человека — сокровище другого. Я создаю, воссоздаю, собираю и разрабатываю идеи из отслуживших свой срок материалов, пытаясь связать их с устойчивым развитием, экологическим и социальным сознанием», — говорит Бордало на своем сайте. 88 работ на 3 континентах и в 18 странах, таких как Азербайджан, Великобритания, Германия, Бразилия, Норвегия, США, Швейцария, Италия или Португалия, распространяют информацию о производстве отходов, неиспользуемых материалах, загрязнении окружающей среды и их влиянии на нашу планету.
Человек производит более 350 миллионов метрических тонн пластиковых отходов в год, что делает пластик самым опасным хищником на сегодняшний день
Еще одним прекрасным художественным примером может стать компания Ocean Sole, которая, как говорится, превращает загрязнения в произведения искусства из шлёпанцев. Это социальное предприятие, перерабатывающее шлёпанцы, найденные на пляжах и в водоёмах, привлекает внимание к проблеме пластиковых отходов по всему миру.
Ocean Sole заботится об обществе — компания обеспечивает стабильный доход почти 100 кенийцам в стране, где безработица составляет более 40%. Компания стремится перерабатывать миллион шлёпанцев в год и более одной тонны пенополистирола в месяц.
«Океан не только является домом для большинства живых существ на Земле, но и отвечает примерно за 70% кислорода, которым мы дышим, поглощает углекислый газ, регулирует климат и многое другое. Несмотря на это, миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно оказываются в океане. В компании Ocean Sole мы превращаем выброшенные шлёпанцы в искусство, визуально очерчивая эту важную проблему. В свою очередь, создаются рабочие места, а наша планета становится чище!» — делится компания в своих социальных сетях.
Если ПП реализует свой потенциал, 90% того, что сегодня не перерабатывается, можно будет направить на производство пластмасс
Производство и разработка тысяч новых пластиковых изделий ускорились после Второй мировой войны и с тех пор не прекращаются. Цифры поистине шокируют и ужасают: с 2,3 миллиона тонн в 1950 году до 448 миллионов тонн в 2015 году, а к 2050 году производство, как ожидается, удвоится.
Помимо положительных сторон пластика, который произвел революцию в медицине, создав приборы для спасения жизни, сделал возможными космические путешествия, облегчил автомобили и самолеты, сэкономив таким образом топливо и загрязнение окружающей среды, несомненно, загрязнение пластиком стало одной из самых острых экологических проблем на нашей планете.
Возможно, ПП и не является идеальным решением, но, по крайней мере, она позволит отказаться от производства новых пластиков. А это уже серьёзный шаг к созданию экономики замкнутого цикла и борьбе с изменением климата.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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