Новое исследование: инопланетяне путешествуют по космосу на метеоритах

Поиски инопланетной жизни - дело непростое, особенно когда нет чёткого представления, что ищешь. Однако астрономы Харрисон Б. Смит и Лана Синапайен решили сосредоточиться не на том, как могли бы выглядеть гуманоиды, а на том, что они могли бы сделать для выживания.

Если одна экзопланета окажется непригодной для жизни, организм, способный к панспермии, попытается зародиться в другом месте. И это можно сделать, прилетев на метеоритах или других небесных телах, пишет пара в новом исследовании.

Существует предположение, что такие формы жизни, как экстремофилы, могут пережить воздействие условий космического пространства.