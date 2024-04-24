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Новое исследование: инопланетяне путешествуют по космосу на метеоритах

Новое исследование: инопланетяне путешествуют по космосу на метеоритах

Автор:
24 апреля 2024 10:00
Сообщество : Космос
Метки: Жизнь   инопланетянин   исследование   космос   панспермия   поиск   
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Согласно гипотезе панспермии, жизнь занесена на Землю из космоса. Так, инопланетяне могут перемещаться на метеоритах и тихо колонизировать галактику.

Поиски инопланетной жизни - дело непростое, особенно когда нет чёткого представления, что ищешь. Однако астрономы Харрисон Б. Смит и Лана Синапайен решили сосредоточиться не на том, как могли бы выглядеть гуманоиды, а на том, что они могли бы сделать для выживания.

Если одна экзопланета окажется непригодной для жизни, организм, способный к панспермии, попытается зародиться в другом месте. И это можно сделать, прилетев на метеоритах или других небесных телах, пишет пара в новом исследовании.

Существует предположение, что такие формы жизни, как экстремофилы, могут пережить воздействие условий космического пространства.

С появлением "переселенцев" новая планета начнёт меняться и станет напоминать их родную планету. Например, сегодня в атмосфере Земли гораздо больше кислорода, чем до зарождения жизни.

Виды попытались бы внести такие же изменения на каждой встреченной ими планете.

Смит и Синапайен пришли к выводу, что нужно искать группу планет со схожими характеристиками. Это может указывать на то, что они колонизированы одним видом.

Учёные уверены в способности жизни "найти путь". Попытка зарождения жизни на одной планете может оказаться неудачной, но может увенчаться успехом на другой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   инопланетянин   исследование   космос   панспермия   поиск   
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Гвоздь Час назад
стесняюсь спросить, в чём состоит исследование?
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147
Liberman 19 минут назад
Расходимся! инопланетная жизнь есть - это факт. но вот в какой промежуток времени она есть?
может и есть суперцивилизация, но сколько триллионов лет назад? или есть но сколько то триллионов лет в будущее....
из других галактик до нас свет доходит только тысячи лет)
и на сколько триллионов световых лет от нас?
кароч: хрен мы найдем следы жизни.кайфуем тут и не выпендриваемся)
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2904 поста (2731 в горячем)

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