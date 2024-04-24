Новое исследование: инопланетяне путешествуют по космосу на метеоритах

Согласно гипотезе панспермии, жизнь занесена на Землю из космоса. Так, инопланетяне могут перемещаться на метеоритах и тихо колонизировать галактику.
Поиски инопланетной жизни - дело непростое, особенно когда нет чёткого представления, что ищешь. Однако астрономы Харрисон Б. Смит и Лана Синапайен решили сосредоточиться не на том, как могли бы выглядеть гуманоиды, а на том, что они могли бы сделать для выживания.
Если одна экзопланета окажется непригодной для жизни, организм, способный к панспермии, попытается зародиться в другом месте. И это можно сделать, прилетев на метеоритах или других небесных телах, пишет пара в новом исследовании.
Существует предположение, что такие формы жизни, как экстремофилы, могут пережить воздействие условий космического пространства.
С появлением "переселенцев" новая планета начнёт меняться и станет напоминать их родную планету. Например, сегодня в атмосфере Земли гораздо больше кислорода, чем до зарождения жизни.
Виды попытались бы внести такие же изменения на каждой встреченной ими планете.
Смит и Синапайен пришли к выводу, что нужно искать группу планет со схожими характеристиками. Это может указывать на то, что они колонизированы одним видом.
Учёные уверены в способности жизни "найти путь". Попытка зарождения жизни на одной планете может оказаться неудачной, но может увенчаться успехом на другой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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может и есть суперцивилизация, но сколько триллионов лет назад? или есть но сколько то триллионов лет в будущее....
из других галактик до нас свет доходит только тысячи лет)
и на сколько триллионов световых лет от нас?
кароч: хрен мы найдем следы жизни.кайфуем тут и не выпендриваемся)