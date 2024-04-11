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Пятиметровый питон приполз на кухню и попытался проглотить пенсионерку

Пятиметровый питон приполз на кухню и попытался проглотить пенсионерку

Автор:
11 апреля 2024 09:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   змея   история   новости   питон   фото   
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В ЮАР огромный питон приполз в дом, где жила пенсионерка, и попытался проглотить ее целиком.

Однажды ночью 62-летняя Шэрон Нортон услышала шум и решила, что в дом забрался вор. Света не было из-за отключения электричества, поэтому она, вооружившись тяжелым противнем и фонариком, направилась на кухню в полной темноте. К удивлению женщины, вместо вора на кухне ее поджидала пятиметровая змея.

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"У меня сердце ушло в пятки, когда я в свете фонарика увидела ее челюсти. Я со всей силы шарахнула ее по голове несколько раз, и она со злобным шипением ретировалась. Эти зверюги могут съесть целую антилопу, а во мне всего 157 сантиметров. Если бы я попала ей в пасть, то вряд ли что-то помешало бы ей проглотить меня целиком", — рассказала Шэрон Нортон.

Нортон подозревает, что питон охотился на ее собак. Она разводит йоркширских терьеров, поэтому в прошлом у нее было 15 питомцев. Теперь их осталось только 11. Остальных съели три змеи, которые проникли в дом.

Пресмыкающееся поймал змеелов, которого вызвала женщина. По его заключению, это был эфиопский питон, распространенный в ЮАР, Мозамбике, Зимбабве, Намибии, Конго, Замбии, Бурунди, Танзании, Кении, Анголе и Ботсване. Такие змеи вырастают до 5,8 метра в длину.

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Метки: в мире   змея   история   новости   питон   фото   
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3  комментария
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Александр 2 часа назад
Всё таки климат в России прекрасный - такая хрень не разводится.
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Lexx 41 минуту назад
Если бы он хотел её проглотить, то сначала бы придушил.
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17k
Kostick 2 часа назад
т.е. тех йорков жрали ужики, а остальные спокойно смотрели? будь не это недоразумение, а фоксы, пусть потери бы были, но такая банда не то что питона, они и бегемота разберут на запчасти.
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Miralanim
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