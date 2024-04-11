Пятиметровый питон приполз на кухню и попытался проглотить пенсионерку

"У меня сердце ушло в пятки, когда я в свете фонарика увидела ее челюсти. Я со всей силы шарахнула ее по голове несколько раз, и она со злобным шипением ретировалась. Эти зверюги могут съесть целую антилопу, а во мне всего 157 сантиметров. Если бы я попала ей в пасть, то вряд ли что-то помешало бы ей проглотить меня целиком", — рассказала Шэрон Нортон.

