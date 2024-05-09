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10 занимательных фактов, доказывающих, как мало мы знаем о мире, и о себе

10 занимательных фактов, доказывающих, как мало мы знаем о мире, и о себе

Автор:
09 мая 2024 21:10
Сообщество : Факты
Метки: Занимательные   Мало знаем   информация   мир   не слышали   факты   
2695
11

Чем больше мы получаем новой информации, тем больше понимаем, как мало мы знаем об окружающем нас мире. В этом посте вы прочитаете интересные факты, о которых вы, возможно, не слышали.

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Метки: Занимательные   Мало знаем   информация   мир   не слышали   факты   
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9  комментариев
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8k
Mauritanien Час назад
Блин, я хмурый, ем мало, а пузо растет.
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20k
Bill 14 минут назад
"Ураган третьей категории выделяет за 10 минут больше энергии, чем все ядерное оружие в мире вместе взятое"
А как же "ядерная зима" и всё такое?
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37k
Юрий Полчаса назад
1. Зрачок осьминога прямоугольный.
2. Зрачок каракатицы S образный.
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−15
Игорь 42 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теpяю cознание. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Еcли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8 (952) 133-65-10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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2k
Alex 58 минут назад
Насчет чихания согласен, у меня сезонная аллергия и чихаю часто. Однажды после неудачного чиха потерялось чувство равновесия. Почти неделю ходил как пьяный и спотыкался, врач сказал что то в ушном аппарате повредилось и организм не справлялся с определением положения тела. таких "вертолётов" у меня и после пьянок никогда не было...
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1860 постов (1803 в горячем)

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