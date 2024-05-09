10 занимательных фактов, доказывающих, как мало мы знаем о мире, и о себе

Мускатный орех содержит вещество под названием миристицин, наркотик с очень неприятными токсическими побочными эффектами. Употребление небольшого количества мускатного ореха безвредно для организма. Но одновременное употребление всего двух чайных ложек молотого мускатного ореха может быть токсичным. Он вызывает побочные эффекты, такие как галлюцинации, тошнота, рвота, головокружение и нерегулярное сердцебиение. Действие может длиться несколько часов, а при употреблении ещё большого количества может привести к отказу органов.