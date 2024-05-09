10 занимательных фактов, доказывающих, как мало мы знаем о мире, и о себе

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Чем больше мы получаем новой информации, тем больше понимаем, как мало мы знаем об окружающем нас мире. В этом посте вы прочитаете интересные факты, о которых вы, возможно, не слышали.
1. Человек совсем не главный
До недавнего времени считалось, что у людей по крайней мере 100 тысяч генов, а возможно, значительно больше, однако эта цифра была коренным образом урезана после первых результатов, полученных по программе «Геном человека», которая назвала число ближе к 35–40 тысячам генов - столько же, сколько насчитали в траве.
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3. Turritopsis dohrnii - это бессмертный вид медуз
Ученые обнаружили первое и пока единственное на Земле бессмертное существо. Это медуза Туритопсис нутрикула. Она бороздит просторы океана, пока ее кто-нибудь не съест. Медуза обладает фантастическими способностями — может превращаться из взрослой особи в незрелую и проделывает это неограниченное количество раз.
4. Мускатный орех чрезвычайно ядовит
Мускатный орех содержит вещество под названием миристицин, наркотик с очень неприятными токсическими побочными эффектами. Употребление небольшого количества мускатного ореха безвредно для организма. Но одновременное употребление всего двух чайных ложек молотого мускатного ореха может быть токсичным. Он вызывает побочные эффекты, такие как галлюцинации, тошнота, рвота, головокружение и нерегулярное сердцебиение. Действие может длиться несколько часов, а при употреблении ещё большого количества может привести к отказу органов.
5. Человеческая деятельность ведет на планете к шести вымираниям видов в неделю
Имеется в виду все виды флоры и фауны. Хотя некоторые учёные утверждают, что эта цифра занижена.
6. В каждый момент времени в разных точках Земли сверкают молнии более 2000 гроз. Молния ударяет в Землю примерно 50 раз в секунду
7. Неудачное чихание может привести к различным травмам
Начиная с отита, и заканчивая инфарктом. Но ещё опаснее чихать с закрытым ртом и носом, это может привести к повреждению сосудов.
8. Ураган третьей категории выделяет за 10 минут больше энергии, чем все ядерное оружие в мире вместе взятое
9. У кошек бывает аллергия на людей
Кошки могут страдать от аллергии на людей практически так же, как люди — от аллергии на кошек. Однако аллергия эта распространяется не на все человечество как вид, а на конкретных людей, и этим человеком может выступать хозяин домашнего любимца.
10. Хмурые люди сжигают больше калорий
1 минута смеха позволяет потратить около 5 калорий. Если же периодические хмуриться в течение этого времени, то удастся сжечь в 3 раза больше калорий. Такой разбег объясняется просто. Чтобы изобразить на лице улыбку, приходится напрягать порядка 17 мышц. Хмурое же выражение лица требует работы уже около 43 мышц.
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2. Зрачок каракатицы S образный.
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