Чем отличаются корчма, таверна, кабак и трактир

Названия существовали ещё и в разное время: при Иване Грозном были практически одни кабаки (в которых, кстати, пили сначала одни опричники, потому что царь запретил продавать водку), а при Петре I уже появились трактиры. Примечательно, что многие из этих названий, возможно, заимствованы из немецкого языка. Историки до сих пор обсуждают так ли это, но не исключено, что "трактир" появился от "тraktieren" - "угощать", а вот "кабак" - от "kabache" ("хижина).

Много есть тех, кто привязывает к "трактиру" "тракт" (уже устаревшее слово, обозначающее большую проездную дорогу, пришедшее к нам из латыни. "Тraho" - "тащу"), но это не так. Тракт появился позже, уже во времена Петра, такие дороги называли "большак".